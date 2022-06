Viganò. Tiefer Staat und tiefe Kirche, Biden und Bergoglio: Frontmänner einer umstürzlerischen Kuppel.

Marco Tosatti

Liebe Freunde und Förderer von Stilum Curiae, mit Freude veröffentlichen wir das Interview, das Erzbischof Carlo Maria Viganò dem Rechtsanwalt Füllmich gegeben hat, in der von 2020 News veröffentlichten Fassung. Viel Spaß beim Lesen.

§§§

Corona-Ausschuss: Eure Exzellenz, viele Menschen kennen und schätzen Sie sehr dafür, dass Sie auch während Ihres Dienstes im Vatikan ein aufrichtiger Mann in einem oft unaufrichtigen Umfeld waren. Sie haben als Spitzendiplomat gedient, insbesondere als Nuntius des Vatikans in den Vereinigten Staaten, der den Papst bei den Ortskirchen in den Vereinigten Staaten vertritt.

Es ist uns eine große Ehre und Freude, heute mit Ihnen zu sprechen. Doch bevor wir zum Inhalt kommen und Sie nach Ihrer Einschätzung der weltpolitischen Lage fragen, insbesondere im Hinblick auf die so genannte Corona-Krise, erzählen Sie uns bitte ein wenig über Ihre persönliche Geschichte, damit die Zuschauer, die Sie noch nicht kennen, wissen, wer Sie sind.

Erzbischof Viganò: Zunächst möchte ich Ihnen, Herr Rechtsanwalt Reiner Füllmich, und allen Ihren Mitarbeitern und Kollegen meine herzlichsten Grüße und meine Anerkennung dafür aussprechen, dass Sie die Idee der Corona-Kommission entwickelt haben. Ihre Recherchen zum Umgang mit dem Covid-19-Notstand und den Massenversuchen tragen wesentlich dazu bei, Beweise zu sammeln, um die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen und zu bestrafen. Dies ist ein wichtiger Beitrag im Hinblick auf die Schaffung einer Anti-Globalisten-Allianz, denn die Urheber der Pandemie-Farce sind dieselben Leute, die heute die Welt in einen totalen Krieg und eine permanente Energiekrise treiben wollen.

Was meine „Karriere“ betrifft, so gibt es nicht viel zu sagen: Ich bin ein katholischer Erzbischof, der verschiedene verantwortungsvolle Positionen im Vatikan innehatte, sowohl im Staatssekretariat des Heiligen Stuhls als auch im Gouverneursamt des Staates Vatikanstadt und als Apostolischer Nuntius in Nigeria und schließlich nach dem Willen von Benedikt XVI. in den Vereinigten Staaten. Meine – völlig ungewollte – Bekanntheit resultiert aus meiner Haltung zum Sexualskandal des ehemaligen amerikanischen Kardinals Theodore McCarrick und anderen, nicht weniger schwerwiegenden Fällen, in die hochrangige Mitglieder der Hierarchie verwickelt sind. Als Nachfolger der Apostel konnte ich nicht schweigen angesichts der Versuche, diese schändlichen Tatsachen durch die so genannte Lavendelmafia zu vertuschen, die die Unterstützung und den Schutz von Bergoglio genießt.

Corona-Ausschuss: Sie haben einen beeindruckenden Lebenslauf – aber wenn man Ihren Namen in den alten (Mainstream-)Medien sucht, findet man diffamierende Artikel, die Sie unter anderem beschuldigen, Kreml-Propaganda zu verbreiten und wirre Aussagen zu machen. Bei näherer Betrachtung scheint uns dies keineswegs der Fall zu sein, ganz im Gegenteil, vielmehr bleiben Sie Ihrem Ruf treu, auch in einem unaufrichtigen Umfeld ein aufrichtiger Mensch zu sein, auch wenn dies zu Ihrem persönlichen Nachteil ist. Wo sehen Sie die „Zäsur“ oder den „Bruch“ in Ihrem Lebenslauf, wo diese Tugend von den alten Medien in einen Makel umgedeutet wurde? Welche rote Linie haben Sie überschritten; bei welchem Thema wurde Ihre Offenheit zu einer Gefahr für das öffentliche Narrativ?

Erzbischof Vigano: Falsche Anschuldigungen sind eines der Mittel, die diejenigen einsetzen, die einen Gegner ausschalten wollen, den sie fürchten und nicht fair bekämpfen können. In diesem Fall werde ich sowohl von den Vertretern der tiefen Kirche als auch von der bergoglianischen Kabale, deren Skandale und Vertuschungen ich seit dem Fall McCarrick anprangere, als unbequem angesehen. Und ebenso unbequem bin ich für den tiefen Staat, der bei den Ereignissen der letzten Jahre auf die Komplizenschaft des Heiligen Stuhls sowie fast des gesamten weltweiten Episkopats zählen konnte. Die dissonante Stimme eines Bischofs, insbesondere wenn er begründete Beschwerden formuliert, die sich auf unwiderlegbare Fakten stützen, birgt die Gefahr, dass die offizielle Darstellung in Frage gestellt wird, sowohl was die angebliche Erneuerung der Kirche unter diesem „Pontifikat“ als auch was die Pandemie-Farce und die Massen-„Impfung“ betrifft. Sogar in der jüngsten Krise zwischen Russland und der Ukraine stehen die globalistische Elite, die NATO, der amerikanische tiefe Staat, die Europäische Union, das Weltwirtschaftsforum, die gesamte Medienmaschinerie und der Vatikan auf der gleichen Seite. Putins Intervention in der Ukraine wird als eine Bedrohung für die Neue Weltordnung angesehen, die neutralisiert werden muss, selbst um den Preis eines globalen Konflikts.

Wenn ich also eine „Sollbruchstelle“ an der kirchlichen Front ausmachen muss, dann fiel sie definitiv mit meiner Anprangerung des Netzwerks der Komplizenschaft und der Skandale korrupter Kleriker und Prälaten zusammen, die Bergoglio absichtlich und hartnäckig zu vertuschen versucht hat. An der zivilen Front scheint mir die rote Linie mit meinem Appell für die Kirche und die Welt vor zwei Jahren [im Mai 2020] überschritten worden zu sein, in dem ich die Bedrohung anprangerte, die der stille Staatsstreich darstellt, der mit Hilfe des Gesundheitsnotstands durchgeführt wird. Der Energie- und der Nahrungsmittelnotstand sind neben dem Kriegsnotstand immer Teil der beunruhigenden „Szenarien“, die das Weltwirtschaftsforum und die Vereinten Nationen schon lange im Voraus sehr detailliert beschrieben haben. Wenn eines nicht allzu fernen Tages ein Tribunal über diese Verbrecher und ihre Komplizen in den Institutionen fast aller westlichen Nationen urteilt, werden diese Dokumente den Beweis für die Vorbereitung des größten Staatsstreichs aller Zeiten darstellen. Und das Gleiche wird in Bezug auf die kirchlichen Angelegenheiten geschehen und zeigen, dass die lehrmäßige und moralische Abweichung, die mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil begann, die notwendigen Voraussetzungen für die lehrmäßige und moralische Korruption des Klerus und die gleichzeitige Delegitimierung der Autorität der Hirten geschaffen hat. Vergessen wir nicht, dass sich die revolutionären Prozesse immer auf die Laster und Schwächen ihrer Vertreter gestützt haben, sowohl um den Staat zu zerstören als auch um die Kirche zu schwächen.

Corona-Ausschuss: Eure Exzellenz, die Corona- und Measures-Krise geht nun in ihr drittes Jahr; inzwischen sind die Kriegsführung im Osten und vor allem die massive politische und mediale Kriegshetze hinzugekommen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Erzbischof Vigano: Lassen Sie uns einen grundlegenden Punkt klären: Die Ukraine-Krise wurde vom tiefen Staat bewusst provoziert, um die Welt zu zwingen, die Reformen des Great Reset durchzuführen, insbesondere den so genannten „technologischen Übergang“ und die „grüne Wende“. Sie ist die zweite Stufe des globalistischen Technokratenputsches nach der Pandemie-Farce.

Die Psychopandemie war die erste Stufe eines wirklichen Angriffs, um die Kontrolle über die Regierungen zu erlangen. In Wirklichkeit versuchen sie heute nur, die politische Macht zu umgehen, die bisher nur als reiner Befehlsausführer diente. Unter dem Vorwand der Pandemie haben sie Systeme zur detaillierten Bevölkerungskontrolle eingeführt, darunter auch Systeme zur Rückverfolgung einzelner Bürger, die mit dem experimentellen Genserum geimpft worden sind.

Erst in den letzten Tagen sagte der CEO von Pfizer Albert Burla auf dem Davoser Forum: „Stellen Sie sich einen biologischen Chip vor, der in einer Pille enthalten ist, die, wenn sie geschluckt wird, in den Magen geht und ein Signal aussendet. […] Stellen Sie sich die Anwendungen vor, die Möglichkeit, Menschen gefügig zu machen. […] Was auf diesem Gebiet geschieht, ist faszinierend“ (hier). Und Albert Bourla sagt „was passiert“, weil er über bestehende Technologien und nicht über imaginäre Projekte spricht. Das Vorhandensein von Graphen und sich selbst zusammensetzenden Nanoschaltkreisen wird jetzt sogar von denen zugegeben, die noch vor einem Jahr diejenigen, die Alarm schlugen, als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichneten. Die Bevölkerungen der Länder, die sich der Agenda 2030 angeschlossen haben, sind jetzt größtenteils „geimpft“, oder besser gesagt, sie wurden genetisch verändert und ihr Immunsystem ist jetzt auf irreversible Weise geschwächt. Und vielleicht – wie einige Juristen jetzt anprangern – wird man entdecken, dass sie zusammen mit dem genetischen Serum Chips injiziert haben, die in der Lage sind, sogar die Reaktionen der Menschen zu kontrollieren, ihr Verhalten zu beeinflussen und sie gefügig zu machen, wenn es zu Unruhen kommt, oder gewalttätig, wenn es notwendig ist, einen Vorwand für militärische Interventionen zu haben. Wir befinden uns weit jenseits eines globalen Staatsstreichs: Dies ist der größte, aufsehenerregendste, noch nie dagewesene Angriff auf die menschliche Person: auf die Freiheit des Menschen, sein Gewissen und seinen Willen.

Man kann sich gut vorstellen, welches Risiko es birgt, der WHO im Falle einer Pandemie die souveräne Kontrolle über die Gesundheitssysteme verschiedener Länder zu übertragen, wenn diejenigen, die über Impfkampagnen und Behandlungen, über Eindämmungsmaßnahmen und Abriegelungen entscheiden müssen, alle von den großen Pharmakonzernen und von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert werden, die über die ewige Pandemie und den ewigen Auffrischungsimpfstoff theoretisiert. Selbst die Resolution, über die in der WHO abgestimmt werden sollte – und die zumindest vorerst verhindert wurde – ging in Richtung einer totalen Kontrolle durch die globalistische Synarchie. Man darf sich also nicht wundern, wenn die WHO in dem kläglichen Versuch, die Nebenwirkungen des experimentellen Genserums zu vertuschen, nun Alarm schlägt wegen der angeblichen Affenpocken, deren Symptomatik einigen der Nebenwirkungen des mRNA-„Impfstoffs“ (hier) merkwürdig ähnlich ist. Sowohl die WHO als auch die Europäische Arzneimittel-Agentur (die zu 75 % von BigPharma finanziert wird) haben gezeigt, dass sie sich in einem klaren Interessenkonflikt befinden und völlig von der Pharmaindustrie abhängig sind.

Was die russisch-ukrainische Krise betrifft, so wurde das, was eine Friedensoperation hätte sein sollen, um der ethnischen Verfolgung der russischsprachigen Minderheit in der Ukraine durch Neonazi-Extremisten ein Ende zu setzen, vorsätzlich und schuldhaft in einen Krieg verwandelt. Die wiederholten Appelle von Präsident Putin an die internationale Gemeinschaft, das Minsker Protokoll zu respektieren, sind auf taube Ohren gestoßen.

Warum? Aus dem einfachen Grund, weil es eine hervorragende Gelegenheit war.

Erstens war es eine Gelegenheit, künstlich eine globale Energiekrise zu schaffen, um den Übergang zu alternativen Energiequellen zu erzwingen, zusammen mit all den damit verbundenen Geschäften. Wie könnte man ohne Krise die Erhöhung der Gas- und Benzinpreise als Instrument durchsetzen, um Unternehmen und Einzelpersonen zu dem berühmten „ökologischen Übergang“ zu zwingen, den niemand je gewählt hat und der von Bürokraten aufgezwungen wurde, die wiederum von den Eliten versklavt werden?

Zweitens, um auf kontrollierte und rücksichtslose Weise alle Unternehmen zu zerstören, die als nutzlos oder schädlich für die globale Wirtschaft der multinationalen Konzerne gelten. Millionen von Handwerksbetrieben, kleinen Unternehmen, die die Nationen Europas und insbesondere Italiens einzigartig machen, wurden zur Schließung gezwungen, weil nach den durch die Abriegelungen und die Regeln der Psychopandemie verursachten Katastrophen ein Anstieg der Gas- und Ölpreise provoziert wurde, mit kriminellen Spekulationen des „Marktes“ und ohne dass die Russische Föderation auch nur einen Cent mehr bekommen hätte. All dies wurde von der Europäischen Union auf Anweisung der NATO mit Hilfe von Sanktionen herbeigeführt, die sich auf diejenigen auswirken, die sie verhängt haben. Der Zusammenbruch der traditionellen Wirtschaft ist nicht die unglückliche Folge eines unerwarteten Konflikts, sondern die vorsätzliche kriminelle Handlung einer globalen Mafia, im Vergleich zu der die traditionelle Mafia wie eine vorteilhafte Partnerschaft erscheint. Der Vorteil dieser subversiven Operation kommt den multinationalen Konzernen zugute, die Unternehmen und Immobilien zu Konkurspreisen aufkaufen können, und auch den Finanzunternehmen, die von Krediten an Millionen neuer Armer profitieren. Auch hier bedienen sich die ideologischen – und teuflischen – Ziele der Elite der Komplizenschaft von Wirtschaftspotentaten, deren Ziel es ist, einfach nur Profit zu machen. Mit dem Krieg haben die Rüstungsindustrie und die nicht minder florierende Industrie der Informationstechnologien und der Söldner nun die Möglichkeit, lukrative Geschäfte abzuschließen, mit denen sie die Politiker, die für die Lieferung von Waffen und Unterstützung in die Ukraine gestimmt haben, großzügig belohnen.

Drittens sollte der Krieg in der Ukraine unter anderem dazu dienen, den Skandal um Hunter Biden zu vertuschen, der zusammen mit der Metabiota-Gesellschaft Biolabore finanziert hat, in denen bakteriologische Massenvernichtungswaffen hergestellt werden. Die Belagerung des Stahlwerks von Azovstal war gerade dadurch begründet, dass sowohl die Mitglieder der ausländischen NATO-Truppen zusammen mit den Neonazis von Azov und Pravij Sektor als auch die durch internationale Übereinkommen verbotenen Biolabore, in denen Experimente an der örtlichen Bevölkerung durchgeführt werden sollten, versteckt werden mussten.

Viertens, weil das Peudo-Pandemie-Narrativ trotz der Komplizenschaft der Mainstream-Medien nicht verhindern konnte, dass die Wahrheit an die Öffentlichkeit gelangte und sich allmählich in immer breiteren Kreisen der öffentlichen Meinung verbreitete: Die Krise in der Ukraine sollte eine gut organisierte Operation zur Ablenkung der Massen sein, um zu verhindern, dass die immer unkontrollierbarer werdenden Nachrichten über die tödlichen Auswirkungen des Versuchsserums und die katastrophalen Folgen der von den Nationen während der Notfallpandemie ergriffenen Maßnahmen bekannt werden. Die Fälschung von Daten ist inzwischen offenkundig; die absichtliche Verschleierung der Ergebnisse der ersten Phase des Experiments wird von den Pharmakonzernen selbst zugegeben; die Unbrauchbarkeit von Masken und Abriegelungen ist durch mehrere Studien belegt; der Schaden für das psychophysische Gleichgewicht der Bevölkerung und insbesondere für Kinder und ältere Menschen ist unabsehbar, ebenso wie der Schaden, der den Studenten durch den Fernunterricht entstanden ist. Die Menschen mit antirussischer Propaganda vor dem Fernseher oder in den sozialen Medien festzuhalten, um sie daran zu hindern, zu begreifen, was ihnen angetan wurde, ist das Mindeste, was diese verrückten Kriminellen tun können, Kriminelle, die für die Pandemie ebenso verantwortlich sind wie für die russisch-ukrainische Krise.

Wenn wir das Drehbuch dieses von der globalistischen Elite geplanten Dramas betrachten, stellen wir fest, dass es neben dem Szenario der Pandemie noch andere geplante Szenen gibt, die nicht weniger beunruhigend sind und die wir bereits seit dem letzten Jahr in den Medien vorhersehen konnten: die Energiekrise, die keine bedauerliche Folge einer unvorhersehbaren Krise in der Ukraine ist, sondern vielmehr ein Mittel, um einerseits die „grüne Wirtschaft“ durchzusetzen, die durch einen nicht existierenden Klimanotstand begründet wird, und andererseits die Volkswirtschaften zu zerstören, indem man Unternehmen zum Vorteil der multinationalen Konzerne in den Konkurs treibt, Arbeitslosigkeit verursacht und damit unterbezahlte Arbeitskräfte schafft, die Nationen dazu zwingt, sich zu verschulden, weil man sie ihrer Steuerhoheit beraubt hat, oder auf jeden Fall, sich aufgrund der Zwangsabgaben dauerhaft zu verschulden.

Der Nahrungsmittelnotstand steht auch im Drehbuch von Klaus Schwab: Er hat für bestimmte Produkte in den Vereinigten Staaten und Europa begonnen, und allgemeiner für Getreide und Getreideprodukte in vielen Ländern Afrikas und Asiens. Dann entdecken wir, dass Bill Gates der größte Landbesitzer in den Vereinigten Staaten ist, wenn es gerade einen Mangel an Getreide und landwirtschaftlichen Produkten gibt; und dass Gates der Chef eines Start-ups ist, das „künstliche menschliche Milch“ herstellt, wenn es in den Vereinigten Staaten einen Mangel an Milchpulver für Babys gibt. Und vergessen wir nicht, dass es den multinationalen Agrarkonzernen gelingt, die Verwendung ihres sterilen Saatguts – das jedes Jahr neu gekauft werden muss – durchzusetzen und die Verwendung von traditionellem Saatgut zu verbieten, was es den armen Ländern ermöglichen würde, nicht von ihnen abhängig zu sein.

Wer auch immer die Serie der gegenwärtigen Krisen entworfen hat, deren Wurzeln Anfang der 1990er Jahre mit der Privatisierung staatlicher Unternehmen gelegt wurden, hat auch dafür gesorgt, dass die vom Weltwirtschaftsforum zu diesem Zweck ausgebildeten Personen in Regierungen, Institutionen und internationalen Agenturen, an der Spitze von Zentralbanken und großen strategischen Vermögenswerten, in den Medien und in den wichtigsten Weltreligionen sitzen. Schauen Sie sich die Premierminister der wichtigsten europäischen Länder, Kanadas, Australiens und Neuseelands an: Sie alle wurden aus der Gruppe der „Young Global Leaders for Tomorrow“ rekrutiert, und die Tatsache, dass sie auf den höchsten Führungsebenen dieser Nationen, der UNO und der Weltbank sitzen, sollte mehr als ausreichend sein, um sie wegen Unterwanderung und Hochverrats vor Gericht zu stellen. Diejenigen, die geschworen haben, die Gesetze im Interesse ihrer eigenen Nationen anzuwenden, begehen einen Meineid in dem Moment, in dem sie sich nicht vor den Bürgern ihrer Nationen, sondern vor gesichtslosen Technokraten, die niemand gewählt hat, für ihr eigenes Handeln verantworten müssen.

Es ist leicht, all dies als „Verschwörungstheorie“ abzutun, aber eine solche Ablehnung ist nicht mehr haltbar, ebenso wenig wie der Vorwurf des „Mittätertums“ gegen jeden, der seine Verwirrung über die russisch-ukrainische Krise und ihre Bewältigung auf internationaler Ebene zum Ausdruck bringt.

Diejenigen, die die Handlung nicht verstehen wollen, weil sie Angst vor dem haben, was sie entdecken könnten, leugnen hartnäckig, dass es ein Drehbuch und einen Regisseur gibt, dass es Schauspieler und Statisten, Kulissen und Kostüme gibt. Aber kann man wirklich glauben, dass die reichsten und mächtigsten Menschen der Welt sich darauf eingelassen haben, einen solchen Angriff auf die Menschheit zu starten, um ihren wahnhaften globalistischen Traum zu verwirklichen und dabei eine enorme Menge an Energie und Ressourcen einzusetzen, ohne vorher alles bis ins kleinste Detail geplant zu haben und alles dem Zufall zu überlassen? Wenn Menschen, die ein Haus kaufen oder ein Unternehmen gründen wollen, alles sorgfältig planen, warum sollte es dann eine „Verschwörungstheorie“ sein, wenn sie erkennen, dass die Elite auf Lügen und Täuschung zurückgreifen muss, um unfassbare und kriminelle Ergebnisse zu erzielen?

Wenn Sie mir eine Analogie gestatten, würde ich sagen, dass unsere Haltung gegenüber den gegenwärtigen Tatsachen mit jemandem vergleichbar ist, der ein aus Tausenden von Teilen bestehendes Puzzle zusammensetzen muss, ohne das endgültige Bild vor sich zu haben. Diejenigen, die das globalistische „Puzzle“ zusammengesetzt haben, haben dies in der Absicht getan, das endgültige Bild dessen, was sie erreichen wollen, unkenntlich zu machen. Wer jedoch das gesamte Bild oder auch nur einen wichtigen Teil sieht, beginnt zu erkennen, wie die Teile zusammenpassen. Und wer das endgültige Bild gesehen hat, weiß auch, wie das Schweigen und die Duldung von Regierungsbeamten und sogar der Oppositionsparteien zu deuten ist, wie die Komplizenschaft von Ärzten und Sanitätern bei Verbrechen in Krankenhäusern zu erklären ist, die entgegen allen wissenschaftlichen Erkenntnissen begangen wurden, und die Komplizenschaft von Bischöfen und Priestern, die sogar so weit gingen, dass sie den Nichtgeimpften die Sakramente verweigerten. Sobald große Teile des Puzzles sichtbar werden – und genau das geschieht jetzt -, wird es viel einfacher sein, die restlichen Teile an ihren Platz zu setzen. Und dann werden Klaus Schwab, George Soros, Bill Gates, die anderen Verschwörer und diejenigen, die im Verborgenen dieser kriminellen, globalen Verschwörung vorstehen, auf der Flucht sein, um nicht gelyncht zu werden.

Interview Teil II im Corona-Ausschuss am 3. Juni 2022

Corona-Ausschuss: In einem Brief, den Sie an den damaligen US-Präsidenten Donald Trump geschickt haben, spielen Sie nicht nur auf einen „tiefen Staat“ an – ein Begriff, der weit verbreitet ist – sondern auch auf eine „tiefe Kirche“. Was meinen Sie damit, und wie könnten diese Strukturen zusammenhängen?

Erzbischof Viganò: Die tiefe Kirche ist für die katholische Kirche das Gleiche wie der tiefe Staat für den Staat: Sie sind beide die korrumpierte und pervertierte Version der Institution, die sie als Geisel halten und die sie infiltriert haben.

Die Mitglieder der tiefen Kirche sind umso unbekannter, je größer ihre Macht ist: Die öffentlichkeitswirksamsten Persönlichkeiten sind fast immer Marionetten, die denen gefügig sind, die an ihren Fäden ziehen. Biden und Bergoglio sind die Frontmänner der Ideologie, die sie eint: eine Mischung aus maoistischem Kollektivismus, freimaurerischem Liberalismus und konziliarer Ökumene, mit Anklängen an die politisch korrekten Themen Gender und LGBTQ-Agenda.

Es sollte jedoch noch einmal betont werden, dass der tiefe Staat und die tiefe Kirche nur zwei Deklinationen derselben subversiven Kuppel sind, die sich die Macht angeeignet hat, indem sie die Autorität untergräbt und ihre Ziele pervertiert. In der natürlichen Ordnung ist das Ziel des Staates eine gute Regierungsführung und das Gemeinwohl seiner Bürger: Die Verräter des tiefen Staates haben ihn zum Feind der ehrlichen Menschen und zum Komplizen der Kriminellen gemacht. In der übernatürlichen Ordnung hat die Kirche die Regierung der Gläubigen und die Heiligung der Seelen zum Ziel: Die Verräter der tiefen Kirche verurteilen diejenigen, die den Glauben und die Moral bewahren, und loben stattdessen öffentlich Ketzer, Sodomiten, Abtreiber, Wucherer, Mörder und Verbrecher. Aber eins ist klar: Wenn die wahnhaften Pläne dieser Verräter die Zerstörung des Staates und der Kirche durch die Zerstörung oder Korruption derer, die die Autorität innehaben, sowohl in der einen als auch in der anderen, beinhalten, wissen wir sehr wohl, dass, während eine Nation, eine Kultur, eine Sprache und eine Zivilisation sogar verschwinden können, im Fall der heiligen Kirche die Verheißung unseres Herrn für immer gültig bleibt: portæ inferi non prævalebunt adversus eam, [die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwältigen]. Wir dürfen nicht denken, dass das irdische Schicksal der Kirche nach rein menschlichen Maßstäben beurteilt werden sollte, sondern wir sollten die Gewissheit haben, dass der Herr sie ut pupillam oculi [wie die Pupille des Auges] beschützen wird.

Corona-Ausschuss: Ein Einwand derjenigen, die so etwas wie eine Verschwörungstheorie ablehnen, wäre der folgende: Wie ist es möglich, dass in fast allen Ländern der Welt fast alle Politiker an dieser Scharade beteiligt sind? Wer könnte so viel Macht und Einfluss haben, dass er die halbe Welt in die Abgeschiedenheit schicken könnte?

Erzbischof Viganò: Der Einwand gegen diejenigen, die die Theorie einer globalen Verschwörung vertreten, ist legitim und verständlich, denn jeder von uns ist zu Recht zu einem gemeinsamen System von Werten und Prinzipien erzogen worden, die wir immer noch als selbstverständlich ansehen: dass der Sohn seinem Vater vertrauen sollte; dass der Schüler dem Lehrer vertrauen kann; dass der Patient sich auf den Arzt verlassen kann, um behandelt zu werden; dass derjenige, der ein Recht verletzt sieht, von einem unparteiischen Gericht Gerechtigkeit erlangen kann; dass der Bedürftige auf das Mitgefühl und die Nächstenliebe anderer hoffen kann; dass der Bürger Herrscher hat, die seine Wächter und Beschützer sind; dass der Gläubige mit Vertrauen auf die Stimme der Hirten der Kirche hören kann, als wäre es die Stimme Christi selbst; dass der Leser nicht von den Informationshütern getäuscht wird; dass der Kunde nicht befürchten muss, vom Ladenbesitzer betrogen zu werden, dass der Gast nicht befürchten muss, von den Wirten vergiftet zu werden. In diesem System verweist die Autorität des Vaters, des Lehrers, des Arztes, des Richters und des Herrschers auf die Autorität Gottes, der Vater, Meister, Richter und König ist. Es ist offensichtlich, dass das Werk der Auflösung der christlichen Gesellschaft – die in ihren Wurzeln immer noch christlich ist, auch wenn sie heute nur noch wenige Spuren ihres Christentums bewahrt – von Satans unstillbarem Hass gegen Christus motiviert ist.

Was aber geschieht, wenn der Feind durch eine mehr als zweihundert Jahre andauernde Anstrengung Schulen, Gerichte, Institutionen, Seminare, Unternehmen und Gewerkschaften infiltriert und nach und nach die höchsten Führungsebenen erobert, indem er Befehle von derselben Machtgruppe entgegennimmt, die alle entweder durch Erpressung oder Belohnung beherrscht? Angesichts der Beweise für einen solchen Umsturz dürfen wir nicht die Augen verschließen, weil es zu unglaublich erscheint, um es nicht schon vorher bemerkt zu haben. Stattdessen müssen wir den Mut haben, zu erkennen, dass viele, zu viele unserer Schweiger es zugelassen haben, dass der korrupte Stadtrat, der verkommene Pfarrer, der unehrliche Soldat, der unwissende Assistent, der skrupellose Arzt und der faule Angestellte zum Parlamentarier, Bischof, General, Professor oder Regierungsbeamten aufgestiegen sind und sich damit erpressbar gemacht haben. Letztlich sind es nur wenige, die das Sagen haben, und die vielen, die ihnen gehorchen, tun dies meist aus Konformismus oder um kleine Belanglosigkeiten zu verbergen. Aber diese wenigen – und das wissen wir aus den Daten, die sie selbst verbreiten – haben wirklich eine exorbitante Macht, die mit jeder neuen versierten Person, die sie in die höchsten Führungspositionen der Institutionen berufen, zunimmt. Dies ist keine unglaubliche Situation, im Gegenteil: Sie ist sehr einfach zu verstehen, wenn man bedenkt, wem die Medien gehören, wer die politischen Parteien finanziert, wer die internationalen Institutionen sponsert und wer die Bilanzen und Zuverlässigkeitsberichte der Nationen erstellt. Es sind immer dieselben Leute, die einer sehr kleinen Zahl von Investmentfonds und einer noch kleineren Zahl von Vertretern der wucherischen Hochfinanz vorstehen. Die Namen sind immer die gleichen, und sie wissen, wer sie sind.

Corona-Ausschuss: Vor einigen Jahren haben Sie Papst Franziskus scharf kritisiert, weil er die Strafen gegen den ehemaligen Erzbischof von Washington, Theodore McCarrick, der eine der Hauptbeschuldigten im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in den USA ist, aufgehoben hat. Was können Sie als vehementer Kritiker eines versöhnlichen Umgangs mit diesem scheinbar immer wiederkehrenden Problem des Kindesmissbrauchs über die Verbreitung und Bedeutung dieses grausamen Phänomens in der katholischen Kirche und der westlichen Politik sagen?

Erzbischof Viganò: Nach meiner Anprangerung des Falles McCarrick habe ich versucht, den Zusammenhang zwischen moralischer und lehrmäßiger Korruption aufzuzeigen, indem ich betonte, dass die Krise des Glaubens und der Liturgie, die auf das Zweite Vatikanische Konzil folgte, auch eine Untergrabung der Moral bei den Gläubigen und im Klerus nach sich ziehen musste. Denn ein abweichender Glaube führt zu einer abweichenden Moral; ein Ketzer wird niemals ein ehrlicher, keuscher, aufrichtiger Mensch sein: Wenn er sich in Angelegenheiten, die die Wahrheit Gottes, das heißt die Wahrheit über Gott selbst, direkt betreffen, der Lüge und dem Irrtum hingibt, wird er umso eher in der Lage sein, seine eigene Moral zu schaffen – was die Modernisten die Moral der Situation nennen -, die sich den Umständen anpasst.

Der Irrtum des Zweiten Vatikanischen Konzils, der anfangs verschleiert wurde, um seinen subversiven Charakter zu verbergen, bestand genau darin, dass es glaubte, den Glauben in einem Hyperuranium intakt halten zu können, da es ihn für veraltet und zu schwierig hielt, um von den Gläubigen zu verlangen, ihn in seiner Gesamtheit anzunehmen; und im Bereich der Moral die Moral als abstraktes Modell zu bewahren, indem es den Katholiken die Wahl ließ, welche Prinzipien sie nach Belieben befolgen und welche sie missachten wollten. Für die konziliare Kirche bleibt die Lehre von der Gottheit unseres Herrn theoretisch gültig, aber es kann akzeptiert werden, dass es Menschen gibt, die nicht daran glauben und einen Weg der langsamen Bekehrung hypothetisieren – der in der Regel nie beschritten wird -, der angeblich zur Annahme der gesamten katholischen Lehre führen wird. In ähnlicher Weise sind Abtreibung oder Sodomie Sünden, die vor Gott nach Rache schreien, aber abstrakte Begriffe bleiben, die die Seelsorger von den Gläubigen nicht als ersten Schritt der Bekehrung verlangen. Der Dieb stiehlt also weiterhin im Hinblick auf seine künftige Bekehrung, weil er weder tötet noch Ehebruch begeht. Diejenigen, die Ehebruch begehen, fühlen sich dadurch beruhigt, dass sie ihre Kinder nicht schlagen oder ihre Angestellten nicht ausbeuten. Aber das ist nicht das, was unser Herr wollte: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete (Joh 15,9), sagte er; und nicht: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr euch entscheidet, in welcher Sache ihr mir gehorcht. Katholisch zu sein bedeutet, eine heroische Wahl zu treffen, durch die wir uns nicht einem philanthropischen Verein anschließen, sondern durch die Taufe in den mystischen Leib Christi eingegliedert und durch die Gnade zu Kindern Gottes des Vaters in Christus Jesus gemacht werden. Mittelmäßigkeit ist für einen Katholiken nicht möglich, schon gar nicht für einen Priester oder einen Bischof.

Diese Haltung des Verzichts offenbart eine menschliche Sicht der Kirche, die sich ihrer Meinung nach in der Seelsorge der Mentalität der Welt anpassen und die Lehre Christi nur im Lehramt bewahren sollte, wie in einer Art Archiv, das niemand jemals konsultieren wird, weil es als utopisch und unrealistisch gilt. Ein Weg, das Gewissen zum Schweigen zu bringen, indem man das depositum fidei [Glaubensgut] theoretisch bewahrt, aber gleichzeitig den Begierden und der Sünde nachgibt, indem man lehrmäßige und moralische Abweichungen legitimiert.

Es ist offensichtlich, dass die Bischöfe seelisch korrumpiert sein mussten, um sie zum Verzicht auf die Integrität des katholischen Lehramtes zu bewegen, denn ein Prälat, der ein unmoralisches Leben führt – und daher oft erpressbar ist -, wagt es nicht, von anderen die Einhaltung der Gebote zu verlangen, die er selbst bricht. Deshalb haben die Unterwanderer der Tiefenkirche innerhalb weniger Jahrzehnte den gesunden Teil des Klerus und des Episkopats beseitigt oder an den Rand gedrängt und durch unmoralische, lüsterne, korrupte und ketzerische Personen ersetzt. Ihre bloße Anwesenheit auf den höchsten Ebenen der Hierarchie ist das wirksamste Mittel, um die Kirche von innen heraus zu zerstören, so wie es der tiefe Staat im zivilen Bereich getan hat: Ein korrupter oder erpressbarer Politiker wird für Gesetze stimmen, die Korruption und Laster legitimieren, und wenn er dies nicht tun will, weil er moralische Skrupel hat, wird er es tun, weil sonst seine persönlichen Skandale ans Licht kommen.

Der einzige Ausweg aus diesem höllischen Labyrinth ist eine moralisierende Maßnahme der Autorität, sei sie religiös oder zivil. Derjenige, der befiehlt, muss wissen, dass seine Macht Gott gehört und dass er sich bei ihrer Ausübung aller Tugenden bedienen muss, die für ein gutes Regieren erforderlich sind und um das Ziel zu erreichen, für das die Autorität geschaffen wurde. Das Konzept der „stellvertretenden Autorität“ war bis zur Französischen Revolution sehr klar, weil es untrennbar mit dem Glauben verbunden war: Die Abschaffung Gottes in der Gesellschaft machte die Herrscher ipso facto zu potenziellen Tyrannen, weil sie sie von ihrer moralischen Verantwortung vor Gott – dem einzigen Herrn und König – befreite und die Frage der Macht auf die Zufriedenheit der Mehrheit beschränkte. Das Gleiche geschah in der Kirche, die es vorzog, sich mit der Welt zu arrangieren und ihre profane Mentalität anzunehmen, in der Überzeugung, dass sie – die eine göttliche Institution mit einem übernatürlichen Ziel ist – überleben könne, indem sie sich als menschliche Institution mit humanitären Zielen präsentierte.

Wenn die Bischöfe – und der Papst – zum Glauben zurückkehren, wenn sie dazu zurückkehren, Gott dafür zu lieben, wie er sich uns offenbart hat und in dem, was er uns gelehrt hat; wenn sie erkennen, dass jedes Versagen, jeder Irrtum, der den Einfältigen beigebracht wurde, jede geduldete Abweichung das Antlitz Christi entstellt, sein Fleisch bei der Geißelung zerrissen, seine Hände und Füße bei der Kreuzigung durchbohrt hat, und dass unser Herr deshalb gestorben ist, um uns zu erlösen, werden sie bereit sein, zum Zeugnis ihrer Treue zu dem zu sterben, der sie in die Autorität eingesetzt hat. Solange sie versuchen, mit menschlicher Logik zu navigieren, wird ihr Dienst leer sein, so wie ihre Kirchen, ihre Seminare und ihre Klöster leer sind. Sie werden durch Auslöschung verschwinden, während gute Priester weiterhin das tun werden, was schon immer zur Ehre Gottes und zur Heiligung der Gläubigen getan wurde.

Corona-Ausschuss: Da Sie kein medizinischer Experte sind, können Sie natürlich keine Einschätzung zu diesem Thema abgeben. Da Sie aber die aktuelle Krise nicht nur als medizinische oder politische Krise interpretieren, sondern eine eschatologische Relevanz der aktuellen Ereignisse erkennen, würde uns interessieren, wie Sie die mRNA-Injektionen, die in der ganzen Inszenierung eine entscheidende Rolle spielen, aus Ihrer theologischen Sicht einordnen würden.

Erzbischof Viganò: Die Veränderung der DNA des Einzelnen durch das Versuchsserum mit der neuen mRNA-Technologie ist vielleicht der beunruhigendste Aspekt dieses epochalen Kampfes. Wenn es Wirtschaftsmächte gibt, die keine Skrupel haben, die Weltbevölkerung ins Visier zu nehmen, um ihr Immunsystem zu schwächen, plötzliche Todesfälle herbeizuführen und uns alle chronisch krank zu machen, um ihre Präparate oder ihre Gesundheitsdienste zu verkaufen, dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die sich dem Bösen verschrieben haben und die sich sehr wohl bewusst sind, dass sie im Dienste eines höllischen Plans arbeiten, für die Ankunft des Antichristen durch die Synarchie der NWO.

In dem Versuch, den Menschen genetisch zu verändern, sehen wir, wie Satans Abneigung gegen die Schöpfung und insbesondere gegen den Menschen selbst, der in der Heilsökonomie als Tempel der Allerheiligsten Dreifaltigkeit auserwählt wurde, zu extremen Konsequenzen führt.

Corona-Ausschuss: In Ihrem Brief an den damaligen Präsidenten Donald Trump sprachen Sie von einer Konfrontation zwischen den Kräften des Lichts und den Kräften der Finsternis. Wo stehen wir jetzt in dieser Konfrontation? Was sind die denkbaren Ergebnisse dieses Kampfes? Was können wir, die wir das Licht stärken wollen, tun?

Erzbischof Viganò: Das geistige Geschehen überschneidet sich mit dem irdischen Geschehen, die Geschichte überschneidet sich mit der Ewigkeit Gottes, das menschliche Geschehen ist das Schlachtfeld, auf dem die Kinder der Finsternis gegen die Kinder des Lichts kämpfen: ein Kampf, der für die Menschheit mit dem Sündenfall Adams begann, der vom Satan verführt wurde und sich einbildete, er könne wie Gott sein. Diese Versuchung wiederholt sich im Laufe der Jahrhunderte für jeden Menschen, wann immer der Feind versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er selbst entscheiden kann, was gut und was böse ist, indem er sich die Hoheitsrechte des Herrn über die Geschöpfe anmaßt. Das ist der Kampf, der auch heute noch geführt wird, nach Jahrhunderten der Rebellion gegen das Gesetz Gottes und der Weigerung, die Herrschaft Jesu Christi anzuerkennen. Letztlich läuft alles auf diese Unterscheidung hinaus, auf die Aussage des Herrn: „Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich“ (Lk 11,14) und auf unsere freie Antwort auf die Liebe Gottes, des Schöpfers und Erlösers.

Diese epochalen Ereignisse als einfache menschliche Verschwörung zur Machtergreifung zu werten, wäre eine Untertreibung; zu glauben, dass alle Befürworter des großen Reset überzeugte Satansanbeter sind, wäre ebenfalls eine Übertreibung. Aber gerade wegen unserer Schwäche, die ganz und gar menschlich ist, nicht nur im Guten, sondern auch im Bösen, können wir den Herrn zur Barmherzigkeit bewegen und ihn veranlassen, die Pläne der Bösen zu durchkreuzen und ihnen nicht zu erlauben, ihre Absichten zu verwirklichen. Die Guten sind ungeordnet, zerstritten und zänkisch; die Bösen dagegen sind organisiert, vereint und immer vereint gegen den Herrn und gegen Christus. Aber die Guten, wenn sie die geistige Dimension dieses epochalen Kampfes verstehen und sich entschließen, unter den Bannern Christi, des Königs, Partei zu ergreifen, werden mit ihm den Sieg erringen und ihre gemeinsamen Feinde besiegt sehen.

Erlauben Sie mir, dieses Interview mit einem Dank an Sie, Herr Rechtsanwalt Füllmich, abzuschließen, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, meine Gedanken zu diesen wichtigen Themen zu äußern. Ich wünsche Ihnen allen in der Corona-Kommission und all jenen in jeder Nation, die den globalistischen Leviathan bekämpfen, dass sie die gewünschten Ergebnisse erzielen können. Und möge Gott Sie segnen.

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: füllmich, vigano



Categoria: Generale