Germania. Politici Musulmani e Protestanti Ricevono l’Ostia al KatholikenTag.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo apparso su CNA, nella traduzione di Vincenzo Fedele, che ringraziamo di cuore per il lavoro. Buona lettura e discussione.

§§§

Politici musulmani e protestanti hanno ricevuto la comunione in un evento cattolico in Germania

Un politico musulmano e almeno un politico protestante hanno ricevuto la Comunione nel corso delle messe celebrate dai vescovi durante un evento cattolico di più giorni in Germania.

Nello stesso evento, tenutosi dal 25 al 29 maggio, sarebbe stato impedito agli organizzatori della Marcia per la vita tedesca di avere uno stand.

Muhterem Aras , un musulmano di origine turca e parlamentare nazionale di rilievo dei Verdi ambientalisti tedeschi, ha ricevuto la Comunione alla messa di apertura a Stoccarda, nella Germania meridionale, celebrata dal vescovo locale Gebhard Fürst, come ha riportato CNA Deutsch, partner in lingua tedesca della CNA.

Mentre Aras riceveva l’Eucaristia, Sabine Foth, presidente del sinodo protestante nazionale, “si è tenuta a distanza ‘per rispetto del vescovo’ ”, ha affermato il quotidiano locale Stuttgarter Nachrichten.

CNA Deutsch ha contattato la diocesi di Rottenburg-Stoccarda per avere un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta. Almeno un politico protestante ha ricevuto la Comunione in un secondo momento.

Il Katholikentag (“Giornate cattoliche”) è un evento che si svolge ogni due anni in una città diversa ed è organizzato dalla diocesi locale insieme al Comitato centrale dei cattolici tedeschi (ZdK), la massima organizzazione dei laici cattolici tedeschi, sostenuta dalla Conferenza episcopale nazionale .

Quest’anno, l’evento ha fatto notizia prima ancora della sua apertura quando un’organizzazione pro-vita ha accusato gli organizzatori di aver impedito loro di tenere un chiosco.

La BVL – Associazione federale che raggruppa le organizzazioni tedesche per il diritto alla vita – sovrintende alla marcia annuale per la vita a Berlino. Quando hanno presentato domanda per uno stand al Katholikentag, gli organizzatori avrebbero detto che non erano “in grado di determinare che la vostra organizzazione sia chiaramente cristiana“, secondo quanto ha dichiarato la presidente dell’associazione Alexandra Maria Linder.

Un altro ben noto politico protestante ha ricevuto la Comunione personalmente dal vescovo Georg Bätzing, presidente della conferenza episcopale tedesca, durante lo stesso evento.

Thomas de Maizière, ex ministro della Difesa e ministro degli interni che per 12 anni ha fatto parte del gabinetto della cancelliera tedesca Angela Merkel, è stato visto ricevere l’Eucaristia dal vescovo Bätzing, ha riferito CNA Deutsch.

Un’immagine di Bätzing che dà la Comunione all’importante esponente protestante è stata pubblicata su Twitter .

Un portavoce della Conferenza episcopale tedesca ha confermato che Bätzing era stato avvicinato da de Maizìere prima della messa e che il politico aveva successivamente ricevuto la Comunione dal vescovo.

Il portavoce dei vescovi ha aggiunto che “non c’è ancora piena comunione ecclesiale tra la Chiesa protestante e quella cattolica e quindi non c’è nessuna comunione generale. Un cristiano protestante che abbia esaminato se stesso, condivide la fede nella presenza di Gesù Cristo nella Santa Eucaristia e si presenta alla mensa del Signore può ricevere la Santa Comunione valutando caso per caso.

Bätzing ha più volte espresso un qualificato sostegno a supporto dell’intercomunione con i protestanti, dicendo ai giornalisti nel febbraio 2021 che era necessario rispettare la “decisione personale secondo coscienza” di coloro che valutano di ricevere la Comunione.

Bätzing ha anche guidato un gruppo ecumenico di studio che ha pubblicato il documento del 2019 “Insieme alla tavola del Signore”, proponendo una “confraternita del pasto eucaristico” tra cattolici e protestanti.

La situazione ha innescato una risposta da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) nel settembre 2020.

In un documento di quattro pagine e in una lettera a Bätzing, la congregazione dottrinale ha criticato la situazione sottolineando che rimangono differenze significative nella comprensione dell’Eucaristia e del ministero tra protestanti e cattolici. “Le differenze dottrinali sono ancora così importanti che attualmente escludono la partecipazione reciproca alla Cena del Signore e all’Eucaristia”, ha affermato. “Il documento, quindi, non può fungere da guida per una decisione individuale secondo coscienza sull’approccio all’Eucaristia”.

La CDF ha messo in guardia contro qualsiasi passo verso l’intercomunione tra cattolici e membri della Chiesa evangelica in Germania ( EKD ).

Dopo l’intervento del Vaticano, Bätzing ha riaffermato la sua opinione secondo la quale l’intercomunione con i protestanti dovrebbe essere possibile.

Anche il cardinale Kurt Koch , presidente svizzero del Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani , ha espresso seria perplessità sulla proposta della “Pasto eucaristico”.

Secondo CNA Deutsch non c’era alcun segno che un tale collegamento fosse stato intenzionalmente orchestrato a Stoccarda, ed ha riferito, citando i media locali, che c’era una certa confusione su chi poteva ricevere la Comunione, con un ministro straordinario della Santa Comunione che ha detto a un visitatore protestante: “Io non lo so. So solo che questo è il Corpo di Cristo”.

Nonostante le polemiche, un sondaggio ha mostrato che la maggior parte dei cattolici non è risulta interessata all’evento, come ha riferito CNA Deutsch . Il numero delle presenze è in diminuzione, mentre i costi sono sempre più elevati: l’evento di Stoccarda dovrebbe costare più di 10 milioni di euro (circa 11 milioni di dollari).

§§§

