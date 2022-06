Referendum sulla Giustizia. I Consigli del Generale Piero Laporta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta ci ha scritto questa lettera, che doverosamente vi giro…Buona lettura.

§§§

Caro Marco, vorrei spiegare come voterò, “se mai andrò a votare per i referendum”. Ecco, se mi pungesse vaghezza d’esprimere dissenso contro l’anticostituzionale strapotere d’una ristretta casta (interna alla magistratura) indegna della democrazia, voterei NO solo alla abrogazione della legge Severino, per tutti i rimanenti voterei Sì.

Prima di entrare nel merito dei quesiti, colgo la singolare distrazione dei comitati referendari, ai quali sfuggì l’urgenza d’abrogare il più pericoloso degli strumenti al servizio d’una minima quantità di magistrati indegni. I comitati referendari dimenticarono l’Associazione Nazionale Magistrati, ANM. È un soviet mediante il quale una sparuta minoranza condiziona la maggioranza di onesti colleghi. Non è casuale tale dimenticanza. I referendari s’avvalsero delle “palamarate”, tanto clamorose da rubare cronache e spazi tv anche al noto virus, dalle ignote origini.

Se i referendari fossero retti dovrebbero ricordare chi sono il genitore 1 e il genitore 2 del Palamara Luca di Rocco, da San Luca d’Aspromonte, magistrato a sua volta. Il 20 marzo 2020, sei mesi prima dell’espulsione di Palamara jr dall’ANM, due colonne del Partito Comunista Italiano, Marco Minniti e Andrea Orlando, commemorarono il compianto Rocco, nella sala del Viminale, dove il vecchio Palamara l’11 Febbraio 1988 patì un fatale infarto, durante il Summit tra Italia e Stati Uniti, per la repressione (?) del terrorismo, della droga e della criminalità organizzata. Il destino consentì al vecchio Rocco di mantenere intatta la propria reputazione, evitandogli di entrare nel merito dei tre vettori (Terrorismo, Droga e Mafia), fiancheggianti l’ascesa dei “non più comunisti”, dopo la, diciamo così, prematura scomparsa di Aldo Moro, per mano – come dubitarne? – della quadrata potenza militare dei BR in via Fani.

Orbene, Rocco Palamara fu certamente il genitore1, l’ANM è il genitore 2. di Luca. Il genitore1 lo portò via Nostro Signore. L’altro, l’ANM, che cosa s’attende a seppellirlo? Il lettore comprende da solo che qualcosa non quadra. Andiamo al merito dei quesiti referendari.

n.1. Scheda Rossa – Abolizione della cosiddetta “Legge Severino (D.lgs. n. 235/2012)”. Chi vota “No” chiede sia mantenuta l’automatica incandidabilità, ineleggibilità e decadenza di parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali, in caso di condanna penale. Chi vota “No” vuole inoltre sia applicato l’art. 11 della stessa legge, mediante il quale si impone la sospensione degli amministratori locali condannati anche in via non definitiva.

Io voterei “NO”. Se fosse possibile, scriverei tre volte “NO No No” sulla scheda, aggiungendo a mano “mi raccomando, incandidabili a vita, costoro nonché figli, nipoti e compari”. Comunque accontentiamoci d’un “NO”.

n.2. Scheda Arancione. Chi vota “Sì” chiede l’abrogazione dell’art. 274 comma 1 lett. c) del codice di procedura penale. Il lettore pazienti e legga che cosa è bene abolire:

Art. 274 comma 1 lett. c) del codice di procedura penale: «Quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o da suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. con riferimento alla parte in cui consente di portare in carcere una persona sotto processo, se vi è il rischio che possa commettere un reato della stessa specie di quello per cui si procede».

Nel paese che scarcerò Adriano Sofri e protesta per Giulio Regeni, un noto magistrato dalle manette pulite massacrò Gaetano, professore di fama internazionale, una delle menti più brillanti ch’io abbia conosciuto, sbattuto a Poggioreale per sei mesi, senza un’accusa. Avrebbe dovuto svelare i traffici di armi del Vaticano (sic), se avesse voluto riguadagnare la libertà. Gaetano, insegnando le Sacre Scritture agli sventurati compagni di viaggio, attese come Giobbe la libertà dal male per mano di Nostro Signore. Lo scarcerarono, infine. Nessuno chiese scusa.

La tortura segnò Gaetano. Se n’andò a 70 anni, spentosi come una candela esaurita. Il torturatore pare stia molto male. Gli auguro quindi una lunghissima vita e vi esorto a votare “SÌ”.

n.3. Scheda Gialla. Separazione delle carriere. Quanti votano “Si” chiedono che il magistrato scelga – all’inizio della carriera – se essere parte della magistratura giudicante oppure di quella requirente. Tale ruolo sarà mantenuto durante tutta la vita professionale. Appare assurdo che non vi abbiano provveduto prima. Io voterei “SÌ”.

n.4. Scheda Grigia. Consigli giudiziari. Se fosse possibile, abolirei questa pletora di consigli, istituiti in ogni corte d’Appello. Chi voglia vederne le funzioni vada a questa pagina della Corte d’Appello di Roma. Chi vota “Sì” chiede che avvocati e professori di diritto partecipino alla valutazione dell’operato dei magistrati nell’ambito del Consiglio giudiziario territoriale (oggi spettante solo ai magistrati). È un provvedimento dagli effetti più platonici d’un baciamano, ma voterei “SÌ”, tanto per dare fastidio.

n.5. Scheda verde. Candidature al CSM. Chi vota “Sì” vuole abrogare l’obbligo – per un magistrato che si candidi al Consiglio Superiore della Magistratura CSM – di trovare da 25 a 50 disposti a firmare la presentazione della sua candidatura.

La legge ordinativa del CSM consentiva a tutti i magistrati in servizio di candidarsi quali membri del CSM, presentando semplicemente la propria candidatura.

L’attuale norma – da abrogare – impone a quanti vogliano candidarsi di essere graditi quando non iscritti alle correnti dell’ANM – Associazione Nazionale Magistrati. Votate “SÌ”, “SÌ”, “SÌ”.

Come il lettore può vedere, siamo tornati all’ANM. Basti per ora un semplice esempio per capire quanto la sua abolizione sia opportuna per tutelare l’indipendenza della magistratura. Il cittadino in giudizio dovrebbe fronteggiare solo la legge e i magistrati. Oggi invece fronteggia la legge, i magistrati e l’ANM, la quale mette in discussione le leggi, tutela gli affini e condiziona i magistrati.

Ne parleremo un’altra volta. Riassumo: NO all’abrogazione della Severino (scheda rossa), SÌ ai rimanenti 4 quesiti. Poi vi dirò se ho votato.

Gen. D.G..(ris) Piero Laporta

www.pierolaporta.it

§§§

