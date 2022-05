La vera Maria: le donne cattoliche tedesche combattono contro il femminismo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo articolo apparso su One Peter Five, nella traduzione di Vincenzo Fedele, che ringraziamo di cuore.

La vera Maria: le donne cattoliche tedesche combattono contro il femminismo

Jennifer S. Bryson, PhD 6 maggio 2022

Intervista a Larissa Porzelt, tedesca, studentessa di teologia alla Hochschule Heiligenkreuz in Austria.

Nota: “Maria” è il nome Mary in tedesco, oltre che in italiano.

Sei coinvolta in Maria 1.0. Ma anzitutto, cos’è Maria 2.0?

Maria 2.0 è un’iniziativa che è stata fondata nel 2019. Questa iniziativa mirava a uno sciopero ed a proteste per favorire il rinnovamento della Chiesa con l’obiettivo di rendere i ministeri accessibili a tutti, abolendo il celibato, etichettando la moralità sessuale della Chiesa come irrealistica e discriminatoria e presentando il clericalismo come problema fondamentale della Chiesa e come causa di abusi sessuali. Più recentemente, queste argomentazioni sono state presentate lo scorso anni sui media pubblicizzando queste tesi , per stimolare una discussione all’interno della Chiesa.

Vale anche la pena di ricordare che i fondatori di Maria 2.0, Elisabeth Kötter e Andrea Voß-Frick di Münster, hanno lasciato la Chiesa cattolica lo scorso anno. Ora, naturalmente, sorge la domanda: come si vuole riformare una Chiesa se non ne si fa più parte o non si vuole più farne parte?

Cos’è Maria 1.0?

Maria 1.0 – Maria non ha bisogno di aggiornamenti! (come dice il nostro slogan) – è iniziato come una contro-iniziativa a Maria 2.0; entrambi sono partiti a maggio 2019. Tuttavia, Maria 1.0 si è ampliata e ora stiamo esaminando tutte le questioni teologiche e vogliamo preservare il tesoro della Tradizione della Chiesa. Nel maggio 2021, la nostra fondatrice Johanna Stöhr ha ceduto la leadership a Clara Steinbrecher, una studentessa [all’università cattolica] di Eichstatt.

Questo è il nostro motto : Mariano, eucaristico, fedele al Papa e cattolico .

Siamo un’associazione di donne cattoliche tedesche che stanno rendendo pubblica la nostra unità e lealtà alla Chiesa cattolica e al Magistero. Maria 1.0 è caratterizzata da una varietà di spiritualità e sottolineiamo l’apostolato classico della preghiera e dell’azione laicale. Inoltre, siamo presenti sui social media ( Instagram e Facebook ), per evangelizzare – per quest’aspetto abbiamo una particolare attenzione – e proclamare la fede in modo attuale. Per il futuro, Maria 1.0 sta progettando conferenze teologiche e cerca di creare un buon network di comunicazione per i cattolici delle aree di lingua tedesca.

Quali sono alcune delle principali critiche di Maria 1.0 a Maria 2.0?

Maria 1.0 critica la presunta riforma del rinnovamento della Chiesa, che ignora i tre pilastri della Chiesa. Tradizione, Sacra Scrittura e Magistero non hanno posto in questo rinnovamento. Inoltre, la santa sempre vergine Madre di Dio viene usata in modo improprio per i loro scopi. Questo è il motivo per cui adottiamo lo slogan: Maria non ha bisogno di un aggiornamento!

Crediamo che questa iniziativa si sia estraniata dall’essenza della Chiesa, distaccandosi dal suo ordine divino per realizzare la propria ideologia del femminismo. Così facendo, prendiamo le distanze da loro e consideriamo inutile, superfluo e teologicamente sbagliato condurre uno sciopero nazionale contro la natura della Chiesa.

Chi è coinvolto in Maria 1.0?

Siamo in prevalenza giovani donne cattoliche tedesche che si sono riunite da provenienze ed esperienze diverse e da tutti i ceti sociali. Siamo casalinghe, studentesse, lavoratrici o accademiche, e vogliamo mostrare il nostro amore per la Chiesa e la Beata Madre.

La Chiesa tedesca è nota per essere molto liberale, a volte persino irriconoscibile. Come hai fatto a evitare di trovarti a nuotare in questa corrente?

Sono fuggita dalla Germania in Austria! Ma scherzi a parte: dopo la mia conversione, alla fine del 2016, un giorno prima del mio diciannovesimo compleanno, ho ricevuto la grazia di Dio di iniziare i miei studi di teologia e filosofia a Heiligenkreuz in un buon ambiente conservatore. Inoltre, la mia natura è tale che mi piace essere informata e voglio conoscere Dio sempre di più. Questo ha semplicemente fatto emergere in me alcune domande: che cos’è la verità? Dove si trova questa verità? Cosa costituisce veramente la Chiesa?

In definitiva, è stato fondamentale per me riconoscere che Dio ha istituito l’Unica Santa Chiesa Cattolica e Apostolica attraverso Suo Figlio e noi non abbiamo il potere di fare una nostra dottrina personale, sostituendoci a lei, omettendo, aggiungendo, o semplicemente inventando tradizioni.

Perché hai deciso di supportare Maria 1.0?

Non voglio studiare teologia e filosofia solo per me stessa, ma voglio anche vivere la mia fede e trasmetterla. Così facendo, per me è stato importante trovare qualcosa che fosse, in primo luogo, una comunità e, in secondo luogo, che fosse veramente cattolica. Il mio motto personale è “tutto intero o niente”. Maria 1.0 sta completamente al seguito e per la Chiesa, anche quando la Chiesa, ovviamente, non è perfetta.

Quali critiche hai ricevuto per il tuo coinvolgimento in Maria 1.0?

Diverse volte alla settimana si viene attaccati verbalmente per il proprio atteggiamento e per la lealtà alla Chiesa. Si usano quasi sempre le stesse argomentazioni, che non si ha una propria opinione, che si è oppressi da un sistema patriarcale, e che è come se vivessi nel medioevo.

Qual è il tuo ruolo in Maria 1.0?

Sono una volontaria e mi occupo della diffusione nei social media. Siamo disponibili principalmente tramite il nostro sito Web e abbiamo account Instagram , Facebook e Twitter . Di questi, in particolare, mi occupo di Twitter. Ci sono anche compiti individuali e vari che si possono svolgere a seconda del tempo che si può dedicare. Questi possono includere la creazione di post sui social media, la stesura di riassunti di eventi specifici all’interno della Chiesa o la conduzione di interviste.

Che ruolo sta giocando Maria 1.0 nel “Cammino sinodale” tedesco?

Agli incontri sinodali abbiamo un rappresentante direttamente sul posto che si fa portavoce degli insegnamenti della Chiesa. Abbiamo già scritto diversi articoli, realizzato e pubblicato interviste, servizi radiofonici e interviste televisive per mettere in guardia proprio sul percorso errato del Cammino sinodale e per sottolineare ancora e ancora che la vera Chiesa non “salverà” la Chiesa attraverso riforme autoreferenziali o cambiamenti nel Magistero, ma solo con un ritorno a Dio, alla Tradizione, alla Scrittura e alla stessa dottrina.

Maria 1.0 parla di Maria. Qual è la tua festa o devozione mariana preferita e perché ha un particolare significato per te?

Amo la festa dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre, solennità della Vergine e Madre di Dio concepita senza peccato originale. È pienamente umana e piena di grazia. È “la” donna della Chiesa ed è stata esentata dal debito originario. Ciò che Dio ha fatto in lei e tramite lei è sorprendente. Questo mi mostra anche l’incredibile amore e la provvidenza di Dio nel dare alla luce il suo Figlio unigenito attraverso un essere umano e di affidarLo a lei – una donna! Inoltre: Nel dicembre 2016 la Madonna mi ha convertito attraverso il Rosario.

Immagina: puoi invitare a pranzo tre santi e chiedere loro un consiglio per Maria 1.0. Chi inviteresti e cosa chiederesti loro?

Inviterei il Padre della Chiesa S. Agostino perché è il primo Padre della Chiesa che ho incontrato e ha gettato una base incredibile per la valorizzazione della Chiesa e nella mia vita. La mia domanda sarebbe come tratterebbe oggi i vescovi del Sinodo tedesco che si stanno allontanando in modo così evidente dalla Chiesa e fino a che punto dobbiamo ancora essere loro obbedienti.

Inoltre inviterei unatro Dottore della Chiesa, Santa Caterina da Siena, e le chiederei del suo linguaggio fermo, di come riuscì a convincere papa Gregorio XI a ritornare a Roma. Quindi spero di ricevere da lei un linguaggio che possa riportare alla ragione i vescovi tedeschi.

Infine, vorrei chiedere al Venerabile Vescovo Fulton J. Sheen come usare umorismo, compostezza, pazienza e calma per riportare i cattolici in Germania sulla retta via.

Questa intervista è stata originariamente condotta in tedesco ed è stata tradotta in inglese da Jennifer S. Bryson. La versione tedesca di questa intervista apparirà nell’edizione di maggio 2022 della rivista cattolica austriaca Vision 2000.

