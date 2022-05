Geopolítica del Caos y Estados Unidos. Un comentario de Aurelio Porfiri

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el maestro Aurelio Porfiri ofrece a ustedes esta reflexión, fruto de los eventos y conferencias que ha dirigido recientemente en línea. Disfruten su lectura.

Geopolítica del caos: Estados Unidos

Estados Unidos es un país más complejo de lo que parece a primera vista.

Su componente judío le lleva a un mesianismo que ve en el propio país, en Estados Unidos, al “Mesías” encargado de llevar la salvación a todos los pueblos. Esta salvación está representada por la idea estadounidense de democracia, que debe extenderse al máximo como única forma de convivencia social que debe ser aceptada. Esta es una de las bases del americanismo, mentalidad que ya fue condenada por León XIII en 1899 en su carta Testem benevolentiae, dirigida al cardenal Gibbons. En ella afirmaba, entre otras cosas, que “El fundamento, pues, de las nuevas opiniones mencionadas puede reducirse a esto: para que los disidentes puedan ser conducidos más fácilmente a la doctrina católica, la Iglesia debe acercarse a la civilización del mundo avanzado, y, habiendo aflojado la antigua severidad, debe acceder a las recientes teorías y exigencias de los pueblos. Y muchos piensan que esto debe entenderse, no sólo de la disciplina de vida, sino también de las doctrinas que constituyen el ‘depósito de la fe’.

Pretenden, por lo tanto, que es oportuno, para cautivar a los disidentes, que algunos capítulos de la doctrina, por así decir, de menor importancia, sean dejados de lado o atenuados, de modo que ya no se mantenga el mismo sentido que la Iglesia ha sostenido constantemente. Ahora bien, amado hijo nuestro, para mostrar con qué reprobable intención se ha imaginado esto, no es necesario un largo discurso; basta con no olvidar la naturaleza y el origen de la doctrina que la Iglesia enseña. Sobre este punto el Concilio Vaticano [Primero] afirma: ‘La doctrina de la fe, que Dios reveló, no fue, como una invención de los filósofos, propuesta para perfeccionar a la razón humana, sino que, como depósito divino, fue dada a la esposa de Cristo para que la conservara fielmente y la declarara infaliblemente… Debe mantenerse siempre ese sentido de los dogmas sagrados, que la Santa Madre Iglesia declaró una vez, ni debe retirarse nunca de ese sentido bajo el color y el nombre de una inteligencia superior’ (Constitución Dei Filius c. IV).

De ninguna manera está exento de culpa el silencio con el que, por buenos motivos, se pasan por alto y casi se olvidan ciertos principios de la doctrina católica. De todas las verdades, tantas como abarca la enseñanza católica, una sola y la misma es de hecho el autor y el maestro, ‘el Hijo unigénito que está en el seno del Padre’ (Jn 1, 18). Y que estas verdades son adecuadas para todas las épocas y todos los pueblos, se deduce claramente de las palabras que el mismo Cristo dijo a los apóstoles: “Vayan y enseñen a todas las naciones, enseñándoles a observar todo lo que os he prescrito; y yo estoy con ustedes todos los días, hasta la consumación de los siglos’ (Mt 28, 19-21). Por eso, el citado Concilio Vaticano dice: ‘Con fe divina y católica se han de creer todas las cosas que están contenidas en la palabra de Dios escrita o transmitida, y que por la Iglesia, ya sea por juicio solemne o por el magisterio ordinario y universal, se proponen como reveladas por Dios’ (Dei Filius, c. III). No ocurra, pues, que se desvíe algo de la doctrina recibida de Dios, ni que se descuide por ningún motivo; porque quien quiera hacer esto, en lugar de hacer volver a los disidentes a la Iglesia, procurará arrancar a los católicos de la misma Iglesia. Que vuelvan, porque no deseamos nada mejor, que vuelvan todos los que se alejan del redil de Cristo; pero por ningún otro camino que el que Cristo mismo señaló”.

Pero para los estadounidenses la doctrina es flexible, quizás demasiado. Más que a la especulación, se dedican a la acción, lo que les ha llevado a alcanzar logros envidiables en muchos campos. Sin embargo, no podemos ocultar que esta forma de relacionarse con los demás conlleva también varios problemas. Uno de ellos es una incomprensión fundamental del mundo exterior que se aplica tanto a los católicos como a los no católicos.

Además, el componente protestante también es importante. De éste me gustaría señalar el componente puritano, que lleva a un cristianismo muy basado en la moral, tan intensamente que se convierte en moralismo. En consecuencia, el sentido de la justicia se desplaza de la doctrina a la moral práctica, y esto explica por qué los eventos sexuales en Estados Unidos se utilizan para golpear a tal o cual persona. Recordemos que no se denigra la moral, sino que el moralismo es una corrupción de la moral, es decir, la misma diferencia que hay entre los pulmones y la neumonía. Es por eso que fenómenos como el #metoo y similares sólo pueden surgir y propagarse desde allí y como el moralismo, observado o despreciado, está de todos modos en el centro de su forma de vida.

Publicado originalmente en italiano el 30 de mayo de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/05/30/la-geopolitica-del- caos-e-gli-stati-uniti-un- commento-di-aurelio-porfiri/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

