Mariella Vallesi e la Storia della Pecora Nera Musichiera.

c’è stato un tempo in cui le circostanze vollero che cominciassi a frequentare un artista, poi due, poi 3: pittori, scultori, poeti e musicisti.

Dopo un naturale inizio un po’ schivo, via via ci furono tra noi delle confidenze.

La cosa che mi colpì di più fu il constatare come ciascuno di noi, amanti dell’arte, si fosse sentito nella casa paterna, specie nel periodo adolescenziale, la “pecora nera della famiglia” .

Informazione trasversale che fu causa di questa breve narrazione che offro volentieri ai Suoi lettori artisti, tratto dal volume di narrativa: “VAGABONDI DI POLVERE”.

La ringrazio.

Mariella Vallesi

LA PECORA NERA MUSICHIERA

Un vecchio pecorone bianco, bianco come la barba di certi saggi, era sposato con una pecorona, ancora più bianca di lui.

La pecorona aveva generato molti agnelli ed erano nati tutti bianchi come la neve, compresi quelli dell’ultimo parto.

Il bianco gregge era molto numeroso.

Un lupo nerissimo vagava nel bosco confinante con l’ovile e spesso curiosava tra gli alberi per sapere quale, del gregge, fosse la pecora più sprovveduta.

Molte notti aveva tentato di acciuffarne una, ma invano!

Erano di un bianco sgargiante, da rimanere visibili anche nel buio della notte più nera!

Quando le pecore vedevano alzarsi da terra una di loro, capivano che stava per essere catturata dal lupo, allora si precipitavano in massa su di lui che era costretto a tornarsene indietro, privo del succulento bocconcino!

Un giorno il lupo escogitò un sistema nuovo: trovato, in un vecchio fienili, un barattolo aperto di vernice nera, se la spalmò ben bene sulla pancia e…quando si sentì tutto appiccicoso, a passi lunghi, piombò sulla pecora più bianca.

Era sul far della notte e la pecora afferrata, a contatto col lupo verniciato di fresco, si fece subito nera.

Così quella volta l’agguato passò inosservato alle pecore sorelle che non corsero in suo aiuto.

Per fortuna, però, la pecora acciuffata riuscì a divincolarsi dal lupo e, di corsa, rincasò nell’ovile.

Ormai era notte fonda e tutto il gregge, sazio, dormiva.

La mattina dopo, però, svegliatosi, il pecorone notò subito che qualcosa non andava: “Chi è questa pecora nera!? Da dove viene fuori questa pecora nera!!” urlava.

“Papà, sono io, non mi riconosci?” diceva lei.

“Vai via, intrusa e bugiarda! Non è vero, tu non sei mia figlia! Non ho mai avuto figli neri come te, fino a ieri sera! Sparisci ti ho detto!” gridava il pecorone.

“Papà sono tua figlia! Non riconosci la mia voce?”.

“La voce può essere camuffata” rispondeva il diffidente pecorone.

“Papà sono tua figlia! Non riconosci la mia camminata?”.

“La camminata può essere imitata! Via di qui ti ho detto! Non vogliamo pecore nere ad inquinare il candore della razza! Fuori!”

“Papà, lascia almeno che ti spieghi! Ti prego, ascoltami, sono tua figlia!” insisteva l’agnello verniciato.

Ma il pecorone non la lasciava parlare e così concluse: “Se proprio vuoi restare, sarai nostra schiava: verrai munta per ultima, per ultima mangerai e ti coricherai. Farai la guardia al cane da guardia!”.

La pecora nera, che amava tanto la sua famiglia, accettò le dure condizioni e restò.

Non avrebbe mai immaginato che, pur essendo obbediente e rispettosa verso il padre e le sorelle che, tanto immeritatamente, l’avevano fatta schiava, venisse anche privata del loro amore.

Così, sola e in disparte, con il peso del buon andamento del gregge sulle sue spalle e non potendo più vivere senza amore, ebbe un’idea: Devo inventarmi qualcosa che mi faccia notare. Non una cosa banale, non basterebbe. Mi inventerò qualcosa di speciale, per farmi amare!”.

Da anni giaceva nel fienile un clavicembalo, morto alla vita come un vecchio cappotto in soffitta.

“Suonerò quello!” pensò la pecora nera.

Produceva una musica così bella che il pecorone – padrone gli impose di suonare la mattina presto, perché i suoi figli si svegliassero serenamente e di suonare la sera al tramonto, perché i suoi figli si addormentassero serenamente.

E, la pecora nera, così faceva.

Il gregge belava e cantava con lei, ma finita la festa ognuno di loro si accompagnava al proprio gruppo e insieme si allontanavano dalla pecora nera.

Così lei da sola mangiava, da sola giocava, da sola dormiva, da sola cresceva.

Dopo qualche tempo, i greggi vicini, incuriositi e incantati dalla musica del clavicembalo raggiunsero finalmente la fonte della melodia.

Era verso sera, quando il pecorone del gregge numero due concluse l’affare col pecorone padrone della pecora nera: “Io, pecorone capo della tribù dei pecoroni, mi impegno a rinunciare a ¼ del nostro pascolo, in favore del gregge musichiere, per tutto il tempo che ci verrà concesso l’onore di avere nella nostra tribù la pecora nera musichiera”.

Così, per merito della pecora nera, il gregge – padrone cresceva e ingrassava.

Intanto passavano gli anni: la pecora nera invecchiava e…l’equivoco che l’aveva resa schiava si dissolveva! Per ogni giorno che passava un pezzo di vernice nera si staccava dal suo manto e piano, piano tornò alla luce il suo colore originario.

Il pecorone – padrone non credette ai suoi occhi e, preso da forti rimorsi, schiattò.

Schiatto anche perché, ultimamente, aveva mangiato un po’ troppo.

Le sue ultime parole, che presto divennero famose, furono:

“Avrei dovute crederle! A pensarci bene, tra gli ultimi nati ce n’era una un po’ pazzerella: era lei, era lei!”

Da quella volta fu stabilito che solo coloro che fin da piccoli avessero mostrato segni di stranezza sarebbero potuti diventare musichieri e non fu mai conosciuto al mondo un artista che non fosse stato la pecora nera della famiglia.

Mariella Vallesi

§§§