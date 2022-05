Ora Pro Nobis. Storia di Ussari Alati. Vienna, 1683. Silvana De Mari.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, molti di voi conoscono Silvana De Mari come medico chirurgo, molto impegnato nella difesa della libertà e della verità scientifica, così calpestata da due anni a questa parte da medici, politici, giornalisti e persone interessate alla produzione e soprattutto alla vendita dell’inutile siero. Ma Silvana De Mari è anche scrittrice, e di successo, nel campo della fiction. E ci sembra giusto parlare della sua ultima opera, “Ora pro Nobis. Storia di Ussari Alati”, edita da Dominus Production.

Di lei abbiamo trovato questa breve descrizione, deliziosa:

Silvana De Mari è nata a Santa Maria Capua Vetere, l’antica Capua di Spartaco, nel 1953.

Le fate madrine le hanno portato in dono interessanti talenti, ma una fata dispettosa – che non era stata invitata al battesimo – ha aggiunto ai talenti un carattere non proprio conciliante, che Silvana, col senno di poi, considera forse il dono migliore.

Nonostante il caratteraccio (o forse grazie a quello) è orgogliosamente sposa di un uomo buono e con un carattere altrettanto poco conciliante, madre di un figlio con tutte le virtù del padre. È medico chirurgo, psicoterapeuta e autrice di saggi e di libri fantasy amati da schiere di lettori.

Il famoso caratteraccio (vero grattacapo in questi tempi politicamente corretti e molto impressionabili dalle opinioni divergenti), le ha altresí conquistato tantissimi nemici, che lei, cristianamente, si sforza noi ogni giorno di affidare al loro angelo custode, che si dia da fare.

Ed ecco una breve scheda editoriale su Ora pro Nobis:

È un romanzo storico meraviglioso, denso di valori, emozioni, realismo. Ogni personaggio è intagliato in maniera netta e definito in modo rotondo, completo. È una lettura commovente ed emozionante, una lettura che risveglia gli animi, che scuote le coscienze e richiama il coraggio, ormai perso, di tutti noi.

Ci immerge per concludersi con l’epica battaglia di Vienna del 1683 con accenni ai secoli precedenti offrendo una panoramica esaustiva delle molteplici dinamiche europee. Marica ci fa guardare hai recenti accadimenti con occhi differenti riuscendo A spiegare in pagine imprese the emozionanti verità la complessità di popoli E continente. Crediamo che riflettere E far riflettere soprattutto i giovani sugli avvenimenti che hanno profondamente influenzato la storia contemporanea possa costituire un valido strumento the crescita civica E umana.

Ora pro nobis è la storia the un cavaliere ussaro, Jacob orfano, schiavo, guerriero, marito padre – e del suo viaggio da militare polacco in territori aspri segnati da profonde divisioni come l’Ucraina la Bielorussia e la Russia, ma i cui popoli, in perenne lotta fra loro, sono stati anche capaci di unirsi, con grandi atti gli eroismo e sacrificio, per un bene comune, ottenendo la vittoria nell’epica battaglia di Vienna del 1683, sebbene numericamente inferiori al nemico. Ora pro nobis mostra come il coraggio la generosità E la passione di coloro che amano possano cambiare la storia più delle decisioni dei potenti. E Dio sa se ce ne sarebbe bisogno adesso…

