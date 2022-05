Arrendersi All’Evidenza. Disintossicarsi dai Residui Tossici del Siero? Forse si Può.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Arrendersi All’Evidenza nei giorni scorsi ha pubblicato due commenti che mi sono sembrati degni di uscire dal recinto della discussione sul sito. Ve li presento qui, e in calce trovate informazioni utili nel caso che vogliate ripulirvi dagli effetti negativi del siero. Buona lettura.

§§§

Eccovi una banalità: davvero banale dopo 2 anni di virostar, bollettini, CTS, ISS, DPCM, paure e ricatti.

La banalità è scritta papale papale sul foglietto illustrativo dei vaccini anti-Covid-19, nelle indicazioni, come questa:

Comirnaty è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus

SARS-CoV-2.

Quindi, nero su bianco, il vaccino è indicato (e l’indicazione d’uso fa testo per la prescrizione e la somministrazione) per la PREVENZIONE DELLA MALATTIA CAUSATA DAL VIRUS.

Ergo il vaccinato dovrebbe non ammalarsi, ma non è messo al riparo dal contagiarsi, infettato dal virus.

In tutti questi mesi di obblighi, avete sentito qualcuno che abbia spiegato bene la differenza? O vi ricordate la solfa (ripetuta come un solfeggio), che “il vaccinato non si contagia”? Questa è appunto una panzana.

Il vaccino non ha mai impedito i contagi (e la trasmissione) e mentre i non vaccinati si facevano il tampone ogni 48 ore e non avevano il green pass, i vaccinati trasmettevano bellamente il virus.

Poi si è visto che non solo si contagiano, ma si ammalano, vanno in ospedale e muoiono anche per Covid-19: il che è spiegabile per l’indebolimento del sistema immunitario nel suo complesso.

In più, pur sottaciuti e minimizzati dalla farsa della farmacovigilanza passiva (anche dissuasa in molti modi), gli effetti avversi dei vaccini hanno fatto la loro parte.

E’ chiaro? Il vaccino non promette l’immunità dal contagio, ma prometteva solo una “prevenzione della malattia”. Promessa non mantenuta.

Ma più grave è la premessa che veniva vantata e che non poteva essere parte nemmeno della promessa non mantenuta.

Altra frottola: non ci sono altre cure efficaci, e non è vero.

Se poi uno, in coscienza, corre il rischio di ammalarsi non vaccinandosi, sapendo di potersi curare altrimenti, che male c’è?

Quanta malafede c’è (anche da parte di quegli operatori sanitari che sono stati definiti “eroi”) in tutta questa storia?

In effetti c’è già chi sta proponendo delle cure detox…

Ho letto, ma non sono in grado di dire quanto siano efficaci.

Da un punto di vista logico possiamo ragionare così:

-è certo (lo ammettono anche le fonti mainstream) gli effetti negativi da Covid-19 sulla circolazione sanguigna sono una diretta conseguenza dell’azione della proteina spike.

-tutti sanno che il Covid-19 non è una malattia respiratoria ma soprattutto una malattia vascolare. Il Sars-Cov-2, tramite la proteina spike si lega al recettore dell’enzima di conversione dell’angiotensina 2 (ACE2) per infettare le cellule ospiti.

-i ricercatori hanno dimostrato che la proteina spike non solo si lega alle cellule sane per diffondere l’infezione, ma provoca danni direttamente alle cellule dell’endotelio. I ricercatori lo hanno verificato facendo uso di pseudovirus (virus non infettivi ma che esprimono la proteina S pseudospike) sulla superficie, iniettati nella trachea di criceti. Questi hanno avuto come conseguenza danni ai polmoni e alle arterie, dimostrando che la proteina spike da sola causa la malattia, a prescindere dalla diffusione dell’infezione virale.

-in un altro esperimento sobno state esposte le cellule endoteliali sane alla proteina spike: questa, legandosi con ACE2, ha danneggiato le cellule, causandone la frammentazione dei mitocondri.

-dunque il Covid-19 non è una malattia respiratoria, ma una malattia vascolare.

I nostri geniali benefattori hanno pensato bene di inoculare al maggior numero possibile, più volte, un’istruzione genica per inondare l’organismo di proteine spike prodotte da noi stessi, come giusto prezzo da pagare per produrre anticorpi e “salvarci” , salvando i più fragili, dal terribile virus…

Il risultato certo è quello di aver messo a rischio l’integrità vascolare di molti organismi. Il virus lo prendi lo stesso e resti contagioso come e più degli altri…

Dato che l’effetto negativo della spike è noto (mentre gli anticorpi che fa produrre sono superati dalle varianti virali) bisogna ridurre l’effetto infiammogeno e tenere sotto controllo i fattori della coagulazione (valore del d-dimero).

Detto questo, un approccio consigliabile è idratarsi, assumere N-acetil cisteina o glutatione, magnesio, zinco, vit. C …

Ci sono degli inibitori della proteina Spike (es. ivermectina) e suoi neutralizzatori N-acetilcisteina (NAC), glutatione…

Bisogna parlarne con un medico, non ideologizzato, perché ognuno di noi è portatore di altre situazioni da valutare e m onitorare.

***

A questo collegamento trovate informazioni relative alla disintossicazione

Informazioni su questa guida

Questa è una guida in evoluzione con informazioni emergenti su come eliminare dal corpo le proteine spike virali e indotte dai vaccini. Gli elenchi di erbe e altre medicine e integratori sono stati compilati in una collaborazione tra medici internazionali, scienziati e professionisti della medicina olistica.

Poiché le infezioni da Covid-19, i vaccini Covid-19 e la questione dei danni da proteine spike sono nuovi, questa guida è informata da ricerche mediche consolidate ed emergenti, così come dall’esperienza clinica di medici internazionali e operatori della salute olistica; si evolverà man mano che emergeranno nuove prove.

Le medicine e gli integratori senza brevetto inclusi possono avere una disponibilità diversa nel mondo.

Chi potrebbe beneficiare di queste informazioni? Se hai avuto il Covid-19, hai avuto recentemente un’iniezione di Covid-19, o stai sperimentando sintomi che possono essere collegati alla trasmissione del vaccino Covid-19 (chiamato anche shedding), potresti trarre beneficio dall’uso di uno o più elementi dalla nostra lista di farmaci e integratori per ridurre il carico proteico del picco. La proteina spike, che fa parte del virus Covid-19 ed è prodotta nel nostro corpo dopo l’inoculazione, può circolare nel nostro corpo causando danni a cellule, tessuti e organi. Molte persone non sono state in grado di trovare aiuto per la malattia legata alla proteina spike (chiamata anche spikopatia) attraverso i servizi sanitari esistenti. Queste informazioni sono rilevanti se hai sperimentato reazioni avverse dopo un’iniezione, hai Long Covid, o hai la sindrome post iniezione di Covid (pCoIS). Nota importante: Questa guida è solo a scopo educativo. Se vi sentite male dopo la vaccinazione, cercate l’aiuto di un medico o di un operatore sanitario olistico. Per informazioni sulle malattie post-iniezione di Covid, vedi la guida post-iniezione di WCH. La proteina spike si trova in tutte le varianti di SARS-CoV-2. Viene anche prodotto nel tuo corpo quando ricevi un’iniezione di Covid-19. Anche se non hai avuto alcun sintomo, sei risultato positivo al Covid-19, o hai sperimentato effetti collaterali avversi dopo un’iniezione, ci possono ancora essere proteine spike persistenti nel tuo corpo. Per eliminarli dopo il jab o un’infezione, i medici e gli operatori olistici suggeriscono alcune semplici azioni. Si pensa che ripulire il corpo dalle proteine spike (da qui in poi chiamato detox) il più presto possibile dopo un’infezione o un’iniezione possa proteggere dai danni delle proteine spike rimanenti o circolanti. In questa guida, discuteremo diverse caratteristiche chiave di queste condizioni che possono essere prese di mira durante una disintossicazione: La proteina spike

Recettori ACE2

Interleuchina 6 (IL-6)

Furin

Serina protesi

Informazioni importanti sulla sicurezza prima di iniziare una disintossicazione Si prega di non intraprendere una disintossicazione da proteine spike senza la supervisione del vostro medico di fiducia. Si prega di notare quanto segue: Tè di aghi di pino, neem, comfrey, Andrographis paniculata – Non dovrebbe essere consumato durante la gravidanza.

Non dovrebbe essere consumato durante la gravidanza. Magnesio – Il sovradosaggio è possibile, ed è più difficile da rilevare quando si consuma magnesio liposomiale. Pertanto, considerare una miscela di magnesio liposomiale e convenzionale, o solo magnesio convenzionale.

Il sovradosaggio è possibile, ed è più difficile da rilevare quando si consuma magnesio liposomiale. Pertanto, considerare una miscela di magnesio liposomiale e convenzionale, o solo magnesio convenzionale. Zinco – Quando si consuma un multivitaminico che già include lo zinco, assicurarsi di regolare la quantità di zinco consumato in altri integratori.

Quando si consuma un multivitaminico che già include lo zinco, assicurarsi di regolare la quantità di zinco consumato in altri integratori. Nattokinase – Non assumere durante l’uso di fluidificanti del sangue o in caso di gravidanza o allattamento.

Non assumere durante l’uso di fluidificanti del sangue o in caso di gravidanza o allattamento. Considera sempre il dosaggio – Quando prendi un multivitaminico, ricordati di regolare di conseguenza la quantità dei singoli integratori. (ad esempio, se il tuo multivitaminico contiene 15 mg di zinco, dovresti ridurre la tua integrazione di zinco di quella quantità).

Quando prendi un multivitaminico, ricordati di regolare di conseguenza la quantità dei singoli integratori. (ad esempio, se il tuo multivitaminico contiene 15 mg di zinco, dovresti ridurre la tua integrazione di zinco di quella quantità). Erba di San Giovanni – Questa medicina interagisce con molti farmaci. Non deve essere assunto se si stanno assumendo altri farmaci senza il parere del medico.

Misure proattive e di sostegno

Praticamente tutte le condizioni sono più facilmente gestibili nelle loro fasi iniziali. Dopo tutto, è certamente preferibile evitare del tutto una crisi di salute che reagire ad essa. Come dice il proverbio, un’oncia di prevenzione vale una libbra di cura.

Una dieta sana è vitale per sostenere un sistema immunitario sano.

§§§

