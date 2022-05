Miseria e Nobiltà. Draghi e Putin. Il Nuovo Arengario, un Commento di Sinagra.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali mi sembra opportuno portare alla vostra conoscenza questo breve articolo pubblicato da Il Nuovo Arengario – che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura.

§§§

di Augusto Sinagra

Questo è il titolo di una famosa commedia di Scarpetta interpretata magistralmente dal Principe di Bisanzio Antonio de Curtis.

La situazione italiana si presenta diversamente: nobiltà e miseria.

La nobiltà è quella del Presidente russo Vladimir Putin il quale, pur coperto da insulti volgari a lui rivolti dallo sportellista bancario e dal bibitaro dello Stadio San paolo di Napoli, e nonostante le volgari discriminazioni operate in pregiudizio della Russia anche in ambito culturale, artistico e sportivo (le sanzioni economiche, come ormai è chiaro, hanno giovato alla Federazione Russa con il rafforzamento del rublo e la perdita verticale del dollaro e dell’euro), ha risposto alla telefonata di Draghi Cav. Mario il quale miseramente e pietisticamente gli ha chiesto di non interrompere le forniture di gas e di fare il possibile per affrontare l’emergenza alimentare mondiale.

Sulla prima richiesta il Presidente russo ha rassicurato lo sportellista bancario e sul secondo punto ha fatto presente quel che tutti sanno e che cioè il traffico marittimo dai Porti ucraini e ora in mano russa, è reso problematico dalla presenza di mine collocate dai noti nazisti ucraini.

Miseria e nobiltà

La nobiltà è di Putin. La miseria morale e politica è dello sportellista bancario il quale da un canto non avverte il senso della vergogna e, d’altro canto, dovrebbe andare a chiedere pietà e aiuto ai suoi padroni d’oltre Oceano e ai suoi amichetti di Bruxelles che non si sono risparmiati in insulti e minacce verso Putin, così denotando volgarità e stupidità.

AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO

§§§

.

fonte: ImolaOggi

