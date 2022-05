La Preghiera a San Raffaele: Dirigere Dignare, Domine…con lo Spartito.

La preghiera a san Raffaele Arcangelo

Se è nota la preghiera a san Michele, meno lo è quella a san Raffaele arcangelo.

Ecco il testo:

Dirigere dignare, Domine Deus, in adiutorium nostrum, sanctum Raphaelem Archangelum; et quem tuae maiestati semper assistere credimus, tibi nostras exiguas preces benedicendas assignet. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Ed ecco una traduzione:

Consenti, o Signore Dio, di mandare in nostro aiuto San Raffaele Arcangelo: e possa colui che, crediamo, stare sempre davanti al trono della tua maestà, offrirti le nostre umili suppliche di essere benedetti da te. Per Cristo nostro Signore. Amen.

In realtà questo è il postcommunio per la festa di san Raffaele nel Messale del ‘62.

A me è sembrato molto bello per essere usato come preghiera e anche per essere cantato.

Certamente potrebbe essere cantata in occasioni extraliturgiche, come devozione privata, lasciando il suo spazio e impiego liturgico essere quello stabilito dalle rubriche.