Generale Laporta. Capaci e Incapaci. Riflessioni Inedite sulla Strage.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il generale Piero Laporta offre alla vostra attenzione questo racconto, in prima persona, di come i mezzi di informazione troppo spesso preferiscano l’ovvio e il già detto a ricostruzioni e riflessioni inedite e stimolanti. Buona lettura.

§§§

23 Maggio, anniversario di Capaci, disinformazione continua. All’inizio del 2022 un giornalista di SkyTG24 si dice interessato a un pezzo di anni fa sul mio blog, nel quale smontai la ricostruzione ufficiale, utilizzando fatti certi ed elementari leggi della fisica.

Feci quanto avrebbero dovuto gli inquirenti dal primo istante; invece (come per altre stragi, per esempio via Fani) rifiutano i fatti a favore delle congetture, elevate a notizia e da qui riprese e rilanciate sui verbali giudiziari. Si condisce il tutto con spruzzi di destra eversiva, Gladio, massoneria, Cia, mafia e retorica, per approdare a mezzora in tivvù di chiacchiere e distintivo. E arrivederci alla prossima commemorazione per la consueta pioggia di disinformazione.

Questi i Fatti di Capaci.

Il convoglio fu di tre auto, al centro la Croma blindata di Giovanni Falcone.

Giuseppe Costanza, autista di Falcone, non guidò, seduto dietro, al centro

La Croma blindata stentava a raggiungere i 130 chilometri orari

Con Francesca Morvillo a bordo era vietato superare i 120 km/h

La velocità è spazio diviso il tempo: km/h, oppure metri al secondo m/sec.

Il tempo T per coprire uno spazio S alla velocità V è T= S/V

Falcone guidò a 120 chilometri orari.

I mafiosi fecero le prove dell’attentato a 170 km/h, cioè a 47,2 metri al secondo

Misero un rottame di frigorifero a 30 metri dal fornello , quale riferimento per schiacciare il telecomando

, quale riferimento per schiacciare il telecomando 30 metri a 170 km/h nel tempo T=S/V=

Costanza necessitò delle chiavi di casa di Falcone, poste nel mazzo sul quadro

Falcone 300-400 metri prima dello scoppio, spense il motore e cambiò le chiavi

L’auto in 300-400 metri decelerò da 120 km/h a 80-90 km/h

Chi dubiti provi in autostrada, senza togliere le chiavi, schiacciando la frizione.

Brusca testimoniò: “Giunto Falcone al frigo, schiacciò il telecomando senza scoppio”.

Lo scoppio avvenne quando la prima auto fu sul fornello esplosivo, presa in pieno e lanciata a 60 metri di distanza. Tutti morti a bordo.

Falcone seguiva la prima auto a 10 metri. Impattò sul muro esplosivo. Morirono Falcone e la moglie, sedutagli accanto. Costanza sopravvisse, trovandosi a non più di 50-70 centimetri da Falcone.

A 90 km/h, pari a 25 metri al secondo, il tempo per percorrere i 30 metri è S/V

La prima auto è finita sul fornello esplosivo, perché ha decelerato di conserva con quella di Falcone

Brusca col suo telecomando non dette l’impulso esplosivo ma chiuse un circuito che attivò l’antenna dalla quale arrivò poi l’impulso radio ai detonatori elettrici.

L’altra antenna fu sull’auto di Falcone (chi la sorvegliava?).

Il circuito, calcolato per deflagrare quando Falcone, transitando a 120 km/h, cioè 33 metri al secondo, avrebbe percorso gli ultimi 30 metri in un secondo;

Falcone invece transitò a 80-90 km/h, cioè 20-25 m/sec, impiegando 1,2-1,3 secondi, due o forse tre decimi in più del previsto.

La prima auto della scorta, dieci metri davanti a Falcone, transitò sugli ultimi venti metri a 23 metri al secondo, velocità perfetta per finire sul fornello esplosivo in luogo della seconda auto, quella di Falcone.

Tutto fu spiegato all’emissario di SKYTG24. Non ero vaccinato contro il Covid. I tecnici SKY non poterono quindi avvicinarmi. Proposi un collegamento Skype. Alla fine non ne fecero nulla.

Conclusione

Un circuito del genere esige “menti raffinatissime”, non Brusca e compari analfabeti, né bulli di destra o di sinistra che siano.

I detonatori elettrici son bestie da specialisti. Variazioni sensibili del campo magnetico nell’intorno causano microcorrenti, sufficienti al brillamento inatteso.

Il giorno prima dell’attentato, sull’autostrada operò un cantiere proprio sul fornello esplosivo, non riconducibile ad alcuna attività autorizzata. Erano per una scampagnata?

Il giornalista di Sky assicurò che avrebbero trasmesso la ricostruzione animata di quanto ho scritto.

I lettori di SC sanno perfettamente quale sia il contesto di Capaci.

Sky ha trasmesso la consueta sequenza di banalità, di sfruttamento del dolore, del ricordo dei sopravvissuti, senza contributi alla verità.

Non basta. La DIA dispose e poi revocò la perquisizione a un giornalista di Rai3, così avvalorandone la tesi (di certo inconsapevolmente, come dubitarne?) “furono estremisti di destra”.

Che cosa ha fatto Sky? Ha tirato fuori dal cassetto quanto sapevano, così smentendo una rete concorrente? Silenzio, indifferenza. Arrivederci all’anno prossimo, stesso copione, stesso nulla, stessa disinformazione.

