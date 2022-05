Facebook Censura. A Stilum Curiae e a Vik van Brantegem. ¿La culpa? Suero perjudicado…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, chi tocca i vaccini su Facebook, in maniera critica, viene silenziato. È toccato anche a Stilum Curiae – in realtà ai due account a nome Marco Tosatti, come potete vedere: Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, quien hace referencia a las vacunas en Facebook, de manera crítica, es silenciado. También le pasó a Stilum Curiae, en realidad a las dos cuentas a nombre de Marco Tosatti, como se puede ver:

El artículo denunciado según los censores del Gran Hermano fue el que ustedes vieron ayer, un estudio científico sumamente interesante y documentado, y probablemente por eso mismo acabó en el punto de mira de los censores. Aquí les volvemos a proponer el enlace, https://www.marcotosatti.com/ 2022/05/26/uno-studio-su-200- casi-dimostra-la-presenza-di- grafene-tossico-nel-siero/, de tal modo que si quieren pueden volver a difundir por las redes sociales. Si molestó tanto a los cómplices de la Big Pharma en su colusión criminal, significa que es verdad…

Y casualmente, en los días anteriores el mismo destino había corrido la cuenta de Vik van Brantegem, el editor de Korazym.org, a caisa de publicación sobre Luc Montagnier:

Estamos contentos de estar en buena compañía… Les recomendaría a ustedes que hagan una captura de pantalla de la publicación de Vik y que la vuelvan a publicar también… Gracias y buena lucha.

Publicado originalmente en italiano el 27 de mayo de 2022, en

https://www.marcotosatti.com/ 2022/05/27/facebook-censura- stilum-curiae-e-vik-van- brantegem-la-colpa-leso-siero/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

