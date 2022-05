L’Ingegnere ci Spiega Che Cosa Possiamo Imparare dal Giro d’Italia.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del blog, l’ing. Zerbini, offre alla vostra attenzione questa riflessione curiosa sullo stato delle cose che ha origine dal…Giro d’Italia! Buona lettura e meditazione…

§§§

Sta terminando il Giro d’Italia 2022. Seguendo in TV le varie tappe ho fatto alcune riflessioni su cui mi piacerebbe sentire qualche parere.

Che cosa possiamo imparare dal Giro d’Italia?

Dopo aver scritto che cosa possiamo imparare da un cubo, da un mazzo di carte, da un topolino, eccomi qua con una strana riflessione sul Giro d’Italia.

Il Giro d’Italia è una manifestazione che utilizza lo sport del ciclismo con scopi che con lo sport e col ciclismo non hanno molto a che fare . Ma la cosa importante è che piace e la gente lo segue.

A parte questo per un osservatore attento [che segue le dirette TV delle tappe] è un evento ricco di insegnamenti .

–Rinforzi positivi e negativi

Nelle tappe molto impegnative con molte salite al limite delle possibilità umane e con discese piene di rischi e pericoli, si vedono atleti che si prodigano in sforzi sovrumani . Scopo ? Guadagnare posizioni in classifica generale, in sottoclassifiche (maglia bianca, maglia azzurra ecc. ) . A motivare tutto questo non esistono punizioni per chi arriva ultimo (salvo per chi arriva fuori tempo massimo), ma premi per chi arriva primo. Dopo decenni di studi gli psicologi del comportamento hanno predicato e vanno predicando che per motivare gli uomini a fare sono molto più efficaci i rinforzi positivi (alias, premi) che non i rinforzi negativi ( alias, punizioni) . I rinforzi negativi conducono solo a comportamenti di evitamento e di fuga mentre quelli positivi inducono a fare. E’ quello che ha fatto Draghi col green pass. Se ti fai vaccinare io ti premio col permesso di riprendere a fare la tua vita normale. L’ho scritto nei miei articoli e in decine di commenti : il green pass è un’applicazione pratica del condizionamento strumentale sintetizzato nel paradigma di Watson e Skinner : Stimolo -> Risposta -> Rinforzo. Io ti ordino e ti aspetto alla prova, tu fai, e se fai ti premio.

Ricatto, esercizio del potere, dipendenza dalla massoneria, piuttosto che da altre organizzazioni più o meno segrete, pecorismo e vigliaccheria degli italiani, sono tutte illazioni non scientifiche. Ma il fatto che gli italiani siano stati condizionati col green pass è scientificamente chiaro ed evidente.

–Figura sfondo

In una visione complessa e ricca di elementi diversi l’attenzione si sposta dagli elementi singoli allo sfondo a seconda dell’interesse dell’osservatore. Nelle tappe e nei momenti più impegnativi l’attenzione è concentrata sugli atleti, sui loro movimenti, sulle espressioni dei loro volti. Nei momenti meno impegnativi l’attenzione si sposta sul paesaggio, sul pubblico, sul gruppo. E’ così anche nella tanto deprecata informazione. Quando serve predomina il caso singolo, quando non c’è nulla di particolare da segnalare si cerca di impressionare o distrarre la popolazione con i grandi numeri. Vecchia storia.

-Rapporto tra capitano e gregario

Ogni squadra ha un capitano e un certo numero di gregari. Compito dei gregari è di far vincere il capitano.

Ci sono gregari ben retribuiti e molto apprezzati che non hanno mai vinto niente, nemmeno una tappa. Eppure anche loro fanno carriera. La loro abilità sta in questo: andare avanti a fare l’andatura per stancare gli avversari mentre il capitano se ne sta tranquillo in gruppo; tirare il capitano negli arrivi in volata facendosi da parte a 40 m dal traguardo per farlo vincere, fare squadra quando il capitano è in difficoltà.

Come fanno certi prelati con Papa Francesco.

La specialità

L’uomo conta più del mezzo. Le biciclette sono più o meno tutte uguali ed è l’uomo che fa la differenza. Ma anche gli uomini sono apparentemente tutti uguali eppure tra l’uno e l’altro ci sono grandi differenze. C’è il velocista, c’è il passista, c’è lo scalatore, c’è il discesista. Sì, c’è anche il discesista perché non è da tutti buttarsi a cavallo di una bicicletta su una strada piena di tornanti a velocità che rasentano in certi momenti i 100 km/ora. Ed ecco per conseguenza che lo stesso identico percorso favorisce qualcuno e mette in difficoltà altri. Chi non ricorda ad esempio Mario Cipollini? Un velocista che ha vinto 42 tappe in volata al Giro d’Italia e 12 al Tour de France ma non ha mai vinto un Giro o un Tour perché una volta finite le tappe per velocisti quando iniziavano quelle per gli scalatori si ritirava. Come nelle nostre vite di tutti i giorni. Ci sono situazioni in cui è favorito il pensatore, altre in cui è favorito il pratico e il pragmatico e il pensatore è in difficoltà; situazioni in cui è vincente la logica ed altre in cui è vincente la spiritualità ascetica. L’importante per non fare brutte figure è ritirarsi al momento opportuno. (Ratzinger docet?)

-Le tappe a cronometro.

A che cosa servono ? A misurare le vere capacità del singolo senza l’aiuto della squadra. Lì si vede la forza, la preparazione, la saggezza nell’autogestirsi senza l’aiuto di altri. Uno solo contro tutti.

Raro che ciò si verifichi nella nostra vita di tutti i giorni, ma può succedere. E lì si è veramente messi alla prova e c’è poco da discutere.

-Conclusione

Le promesse sono stimolanti e vanno fatte prima della prova. Ma a prova eseguita vanno mantenute.

Chi si impegnerebbe più in una gara se il vincitore venisse proclamato prima e non dopo la gara?

E chi si impegnerebbe più in una gara simile ad una vinta cui non avesse fatto seguito l’assegnazione del premio promesso?

Ecco da dove discende la perdita di credibilità di chi aveva promesso l’immunità dal virus a chi si fosse vaccinato: la gente si è contagiata (ed è anche morta) nonostante il vaccino. E per questo non risponde più alla chiamata ad una nuova somministrazione. Non fa ragionamenti di alta scienza. Non sa nulla di proteine Spike, di anticorpi e quant’altro. Pensa solo: una volta mi hanno fregato ma due volte non mi fregano!

Il reddito di cittadinanza è un errore formidabile perché è un premio dato in anticipo ai nullafacenti, che poi rifiutano qualsiasi lavoro. Il governo adesso corre ai ripari togliendo il reddito a chi rifiuta due proposte di lavoro. Ma chi giudica se le proposte erano consone alle capacità e alle aspettative di chi le rifiuta?

Mettersi in situazioni di questo genere da parte di un governo è una manifestazione di incapacità a governare per mancanza di conoscenza della psicologia umana. Solo minacce, solo lockdown, solo bastonate dalla polizia, solo chiusura di siti Internet è tutto quello che sanno fare. Ahinoi !

Da questi errori non si salva nemmeno Papa Francesco. Invece di circondarsi di gregari anche più bravi di lui in certe situazioni, si circonda di gregari che lasciano fare a lui l’andatura. I suoi consulenti si fanno pagare bene ma non sono all’altezza per consigliare un Sovrano. E in conseguenza continua ad indebolire la line (diocesi e parrocchie ) e a gonfiare all’inverosimile la staff ( congregazioni e dicasteri).

Fino a quando a Dio piacerà tutto questo?

§§§

