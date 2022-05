Korazym. Le Finanze della Segreteria di Stato, un Funzionamento Peculiare….

Con 10 imputati, il processo finanziario vaticano potrebbe essere gestito meglio come tre diversi processi. Eppure c’è un filo conduttore: il ruolo della Segreteria di Stato, il dicastero più potente della Santa Sede. Le tre ultime udienze del processo si sono svolte la scorsa settimana.

Il 18 e 19 maggio il Cardinale Angelo Becciu ha risposto alle domande del Promotore di Giustizia vaticano (l’accusa), parti civili e altri avvocati. Durante il lungo interrogatorio, in cui non sono mancati momenti di tensione [QUI], Becciu a un certo punto ha sottolineato che “dubita fortemente che il Revisore Generale [della Santa Sede] possa aver conosciuto i conti dell’ufficio [della Segreteria di Stato]”. Vale la pena ricordare che le origini del processo risiedono in una relazione del Revisore Generale [QUI], a cui spetta la revisione finanziaria di enti della Santa Sede.

Becciu ha sostenuto che il Revisore non avrebbe potuto conoscere nel dettaglio la situazione, perché “la Segreteria di Stato era completamente autonoma dal punto di vista finanziario”. “Per violare la sua autonomia era necessario un mandato specifico del Papa”, ha detto Becciu, “ma questo non è mai successo. Infatti, nel 2016, ci è stato consegnato un rescritto dal Cardinal Parolin che ha riaffermato questa autonomia».

Il 2016 è stato un anno critico. Crescevano le tensioni tra la Segreteria di Stato e la Segreteria per l’Economia, allora guidata dal Cardinale George Pell.

Un punto critico maggiore è stata la decisione della Segreteria per l’Economia di stipulare un contratto di revisione con PricewaterhouseCoopers, che ha consentito alla società anche di controllare i conti della Segreteria di Stato. La Segreteria di Stato è un organo di governo che godeva di una particolare autonomia finanziaria e, soprattutto, di riservatezza nei propri bilanci. Pertanto, le tensioni erano molto alte [QUI] fino a quando la Santa Sede non ha rinegoziato i termini del contratto di revisione.

Più tardi nel 2016, Papa Francesco ha emesso il Motu proprio I beni temporali [QUI]. Questo cercava di separare meglio le funzioni di supervisione e di amministrazione all’interno della Santa Sede, rimuovendo alcune delle responsabilità della Segreteria per l’Economia e restituendole all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA).

“La Segreteria di Stato era un dicastero, ma un dicastero sui generis [unico]”, ha spiegato Becciu. “Le norme hanno avuto origine da esso; pertanto, non poteva sottostare alle norme”. Papa Francesco ha effettivamente posto fine a questa particolarità della Segreteria di Stato nel 2020, quando ha deciso di trasferire la responsabilità [QUI] per l’amministrazione dei fondi e degli investimenti dalla Segreteria di Stato all’APSA. Questa mossa probabilmente ha indebolito l’organo di governo.

Ma l’organo di governo aveva anche un ruolo specifico nell’aiutare la Curia romana. Durante i precedenti interrogatori, Becciu ha sottolineato che la raccolta annuale dell’Obolo di San Pietro ha fruttato circa 50 milioni di euro. Ma il deficit della Santa Sede era più alto. Era quindi necessario, ha suggerito, fare investimenti per dare maggiore liquidità alla Santa Sede. Gli investimenti erano gestiti dall’Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, che negli anni aveva stabilito un’architettura finanziaria complessa, utilizzando diversi conti correnti, inclusi alcuni ubicati all’estero, e ricercando sempre investimenti di tipo particolare. Questo è stato anche il caso dell’investimento in una proprietà di lusso londinese [QUI], al centro del processo, che era supervisionato dall’Ufficio amministrativo ha detto Becciu. “Se ci sono state delle criticità e [il suo vice Monsignor Alberto] Perlasca non me l’ha detto, si è macchiato di una colpa grave”, ha detto Becciu.

L’Obolo di San Pietro non era l’unica fonte di fondi utilizzata per colmare i buchi nel bilancio della Santa Sede. L’Istituto per le Opere di Religione (IOR), comunemente noto come “Banca Vaticana”, fa una donazione annuale alla Santa Sede. Per diversi anni l’assegno dello IOR era di 50 milioni di euro, destinato principalmente a «coprire le spese della Radio Vaticana e delle Nunziature». Ma nel 2012, quando il patrimonio dello IOR era di 86,6 milioni di euro, i contributi iniziarono a diminuire in linea con un calo degli utili, attestandosi infine intorno ai 30 milioni di euro.

La Segreteria di Stato, in quanto organo centrale della Santa Sede, era chiamata non solo a gestirsi economicamente e a fare investimenti, ma anche ad aiutare la Santa Sede a sopravvivere finanziariamente. Tuttavia, come hanno dimostrato gli eventi successivi, non era attrezzato per questo impegnativo compito.

Tirabassi, un funzionario che ha lavorato per più di 30 anni in Segreteria di Stato, ha fatto ulteriore luce sul funzionamento del dicastero quando è stato interrogato il 20 maggio. Ha anche sottolineato che la Segreteria di Stato aveva un bilancio separato da quelli degli altri dicasteri. Ma solo in tempi recenti quel bilancio è stato discusso con la Segreteria dell’Economia. La Prefettura per gli Affari Economici della Santa Sede, che ha operato dal 1967 al 2016, ha svolto principalmente una funzione di controllo di bilancio. Tirabassi ha spiegato che quando è arrivato in Segreteria di Stato c’era un Fondo Obolo – l’Obolo di San Pietro – con un ufficio nel dicastero dedicato alla raccolta delle donazioni.

Le donazioni erano gestite aprendo conti dedicati in varie banche e corrispondenti istituti (come IOR, APSA, Credito Artigiano e Poste Italiane). Solo all’interno dello IOR, “c’erano da 70 a 80 conti aperti”. A metà degli anni ’90, questa organizzazione ha lasciato il posto ad una gestione più snella delle finanze della Santa Sede. Alla luce dei requisiti sempre più complicati di trasparenza finanziaria, la gestione di tutti i conti era diventata troppo impegnativa. Si è quindi deciso di far convergere le risorse in un unico fondo denominato “Fondo Obolo”. Il Promotore di Giustizia vaticano lo ha descritto come un “piano di conto corrente”. “La Santa Sede era in difficoltà”, ha ricordato Tirabassi. “Inoltre il debito è costato molto alla Segreteria di Stato. È stata quindi suggerita una nuova gestione contabile, dematerializzando i conti esistenti e valorizzando la liquidità ottenuta dalle risorse attive”.

Nasceva una nuova politica di investimento, sempre più focalizzata sul patrimonio immobiliare, in particolare acquisendo immobili per ospitare nunziature, che rappresentano uno dei costi più elevati. Il termine “Obolo”, quindi, non si riferisce esclusivamente all’Obolo di San Pietro, che la Segreteria di Stato non gestisce da qualche tempo. In questo caso si fa riferimento al fondo gestito dalla Segreteria di Stato, che ha mantenuto la denominazione “Obolo” pur trattandosi di risorse del dicastero.

Becciu ha più volte affermato che la Segreteria di Stato ha utilizzato solo “le sue risorse” per investimenti nella proprietà londinese, respingendo le ipotesi sull’utilizzo delle somme annuali raccolte dall’Obolo di San Pietro. Eppure, anche se le raccolte dell’Obolo di San Pietro fossero state utilizzate, non sarebbe stato illegale. L’Obolo di San Pietro, antica istituzione [QUI], è stato visto come un mezzo di sostegno alla Santa Sede fin da almeno il XIX secolo. Il suo scopo primario, quindi, è sostenere l’istituzione, nel contempo aiutando anche i poveri.

Possibile che, nell’incidente che ha innescato il processo finanziario, il Revisore Generale abbia frainteso le strutture della Santa Sede e la loro ragion d’essere? Se così fosse, l’intero processo dovrebbe essere ripensato. Le incomprensioni sono state costanti in questi anni di riforma economica. Una visione puramente finanziaria tende a trascurare la storia e le strutture distintive della Santa Sede, che contengono una serie di pesi e contrappesi stabiliti nel tempo.

La Santa Sede ha sempre cercato di aderire agli standard globali senza tradire le sue specificità. Il rischio ora è che la Santa Sede si limiti a prendere in prestito norme internazionali senza creare una propria giurisprudenza. Se è così, qualunque sia l’esito del processo, la Santa Sede sarà istituzionalmente indebolita.

Traduzione italiana dell’articolo “The Vatican finance trial is shedding light on the Secretariat of State [Il processo finanziario vaticano fa luce sulla Segreteria di Stato]” pubblicato ieri, 25 maggio 2022 su Catholic News Agency [QUI].



Foto di copertina: l’udienza del 20 maggio 2022 del processo finanziario vaticano (Foto di Vatican Media).