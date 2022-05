Facebook Censura. Stilum Curiae, e Vik van Brantegem. La Colpa? Leso Siero…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, chi tocca i vaccini su Facebook, in maniera critica, viene silenziato. È toccato anche a Stilum Curiae – in realtà ai due account a nome Marco Tosatti, come potete vedere:

L’articolo incriminato secondo i censori del Grande Fratello era quello che avete visto ieri, uno studio scientifico estremamente interessante e documentato, e probabilmente proprio per questo motivo finito nel mirino dei censori. Vi riproponiamo qui il collegamento, https://www.marcotosatti.com/2022/05/26/uno-studio-su-200-casi-dimostra-la-presenza-di-grafene-tossico-nel-siero/ in modo che se volete possiate rilanciarlo sui sociale. Se dava così fastidio ai complici di Big Pharma,nelle loro criminali collusioni, vuol dire che è vero…

E guarda caso, nei giorni precedenti la stessa sorte era toccata all’account di Vik van Brantegem, l’editore di Korazym.org per questo post su Lux Montagnier:

Ci fa piacere essere in buona compagnia…vi consiglierei di fare uno screen shot del post di Vik, e di rilanciare anche quello…Grazie e buona battaglia.

§§§

