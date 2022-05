Silere Non Possumus. Clentelismo e Sotterfugi a Danno del Papa.

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questo articolo del sito Silere Non Possumus, che ringraziamo di cuore per la cortesia. Buona lettura…

Sono numerose le occasioni in cui abbiamo sottolineato come, purtroppo, il sistema di familismo amorale italiano è entrato anche in Vaticano. Non siamo solo noi a dirlo ma è lo stesso Sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, S.E.R. Mons. Edgar Peña Parra a riferirlo allo stesso Pontefice nei suoi primi colloqui settimanali.

Il sistema raccontato dal diplomatico venezuelano è inquietante ma trova conferma nella vita quotidiana oltre Tevere. Amici, favori e clientelismo hanno ridotto lo Stato del Papa ad un covo di incompetenti che però ricoprono ruoli apicali. Peña Parra lo mette nero su bianco anche in un memoriale che ha consegnato all’Ufficio del Promotore di Giustizia nell’ambito del processo Sloane Avenue.

Il nuovo Sostituto conferma anche la versione fornita da Becciu in aula, la Segreteria di Stato non riteneva di dover fornire documentazione al Revisore Generale. Addirittura, quando arrivò in Segreteria, Peña Parra si è scontrato con Mons. Perlasca, il quale non vuole fornire documentazione nè a Libero Milone e nè a Alessandro Cassinis Righini. Il pupillo dei magistrati vaticani riferiva che questi non erano degni di fiducia. Uomini messi lì dal Papa, secondo il monsignore comasco, non andavano bene. Tanto è vero che il Sostituto lamenta uno “sciopero bianco” da parte del Capo dell’Ufficio Amministrativo. Non bisogna dimenticare che anche Peña Parra arriva in Vaticano grazie al sistema di amicizie e legami favorito da Francesco negli ultimi anni.

Il sistema cambia?

La retorica di questi anni è sempre stata quella di un Papa che avrebbe distrutto questo sistema di clientelismo e amicizie ma è davvero così? In questi anni Francesco ha semplicemente tagliato alcune teste ma ne ha posizionate altre con il medesimo sistema. Cambiano i volti ma non cambia il meccanismo. Si pensi al neo Dicastero per la Comunicazione creato da Francesco il 29 giugno 2015.

La Segreteria per la Comunicazione (oggi Dicastero)

Dapprima, alla guida del Dicastero, quando ancora era Segreteria per la Comunicazione, il Papa mise il Rev.do Mons. Dario Edoardo Viganò. Il prelato ebbe poi la felice idea di tagliuzzare la lettera di Benedetto XVI con la quale rifiutava, diplomaticamente, di scrivere alcunchè su una serie di librettini all’interno della collana “La teologia di Papa Francesco”, curata da Roberto Repole (attuale arcivescovo di Torino). La collana infatti conteneva un intervento di Peter Hünermann, professore tedesco che a giudizio di Benedetto XVI “fondò un’organizzazione in opposizione al magistero papale” e che, scrive Ratzinger, “durante il mio pontificato si è messo in luce per avere capeggiato iniziative anti-papali”. In curia, infatti, c’era ancora la convinzione che la mitezza di Benedetto XVI gli avrebbe permesso di strumentalizzarlo e trattarlo come gli pareva. Viganò scelse di pubblicare solo la prima parte della lettera di Benedetto XVI omettendo proprio le parole in cui il Papa emerito declinava l’invito a scrivere una Prefazione di questa collana. Scriveva, infatti, Ratzinger: «in tutta la mia vita è sempre stato chiaro che avrei scritto e mi sarei espresso soltanto su libri che avevo anche veramente letto» e «purtroppo, anche solo per ragioni fisiche, non sono in grado di leggere gli undici volumetti nel prossimo futuro, tanto più che mi attendono altri impegni che ho già assunti».