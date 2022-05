Laporta. Anche la Violenza è un Dono di Dio. Ma da Usare per il Bene, e Bene.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il generale Laporta offre alla vostra attenzione questa pensosa riflessione sulla situazione attuale, con un focus particolare sul nostro Paese. Buona lettura, e buona discussione.

§§§

Il mondo cattolico sembra avere un grande problema, ponendosi con ambiguità di fronte alla necessità storica e oggettiva della violenza. E’ innegabile l’attacco concentrico alla civiltà cristiana. I peggiori nemici sono i cristiani rinnegati e gli ebrei atei. Oggi dispongono di noi. Le cose mutano, si sa. E’ altrettanto innegabile che i cattolici non sanno come rispondere, per ora..

Un amico, uno storico, ultrasettantenne come me, è convinto che tutto s’aggiusterà seguendo Donald Trump, Vladimir Putin e i loro estimatori, intellettuali ed ecclesiastici. Egli è convinto che propalando le loro idee fra i suoi 5mila amici di feisbuc, i 2mila su telegram e altrettanti su non so quale altro canale, certamente ostacolerà l’avvento del Nuovo Ordine Mondiale.

Provo inutilmente a spiegargli due cose. Il Nuovo Ordine Mondiale non riusciranno mai a farlo, così come mai hanno governato con saggezza le nazioni, figuriamoci il mondo. D’altronde la guerra in corso è una dimostrazione di fallimento. Aggiungo inoltre che Putin fa (e molto bene) gli interessi della Russia, così come Trump, con minore fortuna, difese i lavoratori statunitensi. Il problema di difficile comprensione per il mio amico è vedere dov’è davvero il potere e come esso agisce qui, in Italia come altrove. A noi deve innanzi tutto interessare l’Italia, la nostra regione, il nostro quartiere, la nostra casa. Qui e ora.

Il potere ha due leve: le risorse e il consenso. Non ve ne sono altre: risorse e consenso. La UE e la NATO per ora sembrano avere il consenso sufficiente a sopravvivere. Fin quando? Poco ancora, temo.

Il consenso si sostiene con un’equa distribuzione delle risorse; con la sicurezza nel nostro piccolo intorno casalingo e oltre, fino ai confini; con una ragionevole positiva previsione per la nostra salute, attuale e futura.

L’Italia e la Germania sono le più penalizzate dalle cosiddette “sanzioni” contro la Russia. Più la guerra si protrae più si arricchiscono le oligarchie russe, statunitensi e inglesi.

La sicurezza entro i confini è garantita da tale Lamorgese Luciana; avrei detto tutto. Sarei tuttavia fazioso e ingiusto se non ricordassi i bei tempi del trombone padano e ancora prima. Da quando Francesco Cossiga entrò al Viminale, uscendone per il Quirinale, le cose vanno a precipizio. Neppure devo dimenticare che paradossalmente siamo il paese con più polizia al mondo, letteralmente.

D’altronde abbiamo dato mano libera a interessi criminali allogeni, saldatisi a quelli interni, quelli e questi imponendosi anche con le stragi, come accade a Mogadiscio o nei suburbi mediorientali. Noi rispondiamo con le lapidi, con cataste di corone commemorative, lacrimevoli sermoni di mummie politiche e servilismo senza limiti. In due parole: la sicurezza futura sarà certamente minore e peggiore di quella passata; un trend di mezzo secolo non si inverte in cinque anni.

«Basta la salute!» si disse sino a poco tempo fa. Ora, piaccia o meno, neppure quella. Nego recisamente ogni ipotesi complottista dietro i virus e i vaccini. Fatto sta che dilagano e non si sa quale delle due categorie sia peggiore, oltre alle facce di tolla che discettano degli uni e degli altri, annunciandoci, fra una corrispondenza da Kiev e una dai campi di calcio, l’avvento di una novità virulenta.

Concludiamo. UE e NATO non garantiscono la salute, non garantiscono la sicurezza, non garantiscono l’economia. Come i Cavalieri dell’Apocalisse, portano carestia, malattie, sanzioni, guerra e, in un futuro molto prossimo, anche la guerra nucleare. I più entusiasti sostenitori di questo andazzo sono cattolici rinnegati ed ebrei atei. Va bene, amiamoli come dobbiamo amare il nostro prossimo; però riflettiamo.

Dopo aver visto una folla di imbecilli, radunarsi non per sbranare qualche farabutto ma per festeggiare uno scudetto agli ordini dei massimi responsabili politici di questa catastrofe, superfluo nascondersi l’approssimarsi del martirio, a dispetto della melassa, sparsa a piene mani dai balconi del Palazzo.

La ragione è semplice. Il consenso si ottiene per tre vie. La prima è l’affetto (rarissimo) dei dominati, riconoscenti per il buon governo dei dominanti. La seconda è l’inganno. Ne vediamo molteplici esempi, attraverso il panem et circenses, le droghe e il libertinismo, fratello storpio e infetto della libertà. Inganno è una via tortuosa, a tratti in discesa, più spesso sconnessa e con ripide salite. Diventa infine impraticabile per il Potere perché si risolve in disordini sociali e furia incontrollata della piazza. E’ solo questione di tempo. Non basteranno i tg, i social, i sermoni delle mummie. Non rimarrà che la terza via: la forza. E il Potere dovrà gettare la maschera, avendo già offerto qualche pur fastidiosa anticipazione, per esempio coi portuali di Trieste. Giustificare l’impiego della forza è arduo ma non impossibile, se sono a portata di ascia dei capri espiatori e, quando si dice la coincidenza, una guerra in atto.

La forza è utile solo se sparge il terrore, altrimenti è controproducente per il Potere. Non chiedete perché. E’ così dalla notte dei tempi; è una legge naturale, l’unica che il Potere rispetta pienamente. A chi infliggi la forza per spargere il terrore e sottomettere tutti? Niente di meglio dei cattolici, quelli più rozzi, i più attaccati alla Fede, per giustificare l’impiego della forza, quindi del terrore per piegare gli animi.

Decenni di sermoni contro la violenza hanno addomesticato i credenti, pervertiti dalla rivoluzione ridotta a farsa dai BR e dai parenti delle vittime, corrivi a telegenici perdoni, meglio se remunerati. Il politicamente corretto ha scalzato il Santo Vangelo; cioè l’autocensura della parola e del pensiero elevati a modello del non pensiero, per menti vuote e spine dorsali di gomma.

«Porgere l’altra guancia», esortano nel frattempo le facce di tolla, della politica e soprattutto, i più pericolosi, gli eretici interni alla Chiesa, nei centri di potere della Chiesa. Sono implacabili con le guance altrui, così come coi pesanti fardelli da addossare ad altri: «Porgete l’altra guancia» esortano, come alla «vigile attesa» della morte altrui.

Temono tuttavia la logica di Cristo; essa è d’acciaio. Io devo perdonare te, nello stesso istante in cui tu affondi il coltello nella mia gola, mi ordina il Santo Vangelo. Se tu però uccidi un bambino, ti porgo un altro bambino? Se tu uccidi il mio prossimo, devo offrirti un’altra vittima? No. Io devo ucciderti, perché quel bambino è il mio prossimo non tu, assassino. Se, per fare questo, tu ucciderai me, io ti perdonerò nonostante tutto, se non ti avrò ucciso prima per difendere il mio prossimo, com’è mio dovere.

Nessuno può dire se Nostro Signore invierà presto una Giovanna d’Arco oppure ci lascerà ancora per molto alla mercé dei sassoni, dei gesuiti e dei Kissinger. Speriamo sia misericordioso. Non saranno tuttavia le marce, le fiaccolate, i social, a restituirci la libertà che Nostro Signore donò a ciascuno alla nascita e alla quale rinunciamo per venerare le mummie e le Gruber.

Non riavremo senza pagare la libertà perduta. La libertà si riconquista col sangue. Noi cattolici abbiamo lasciato massacrare il nostro prossimo nei Balcani come in Medio Oriente, in Africa come in Asia, in Australia come in America. Abbiamo dato dignità di vivente ai gattini e l’abbiamo tolta ai feti. Milioni, milioni e milioni di tonnellate di sangue, un fiume si riversa sul nostro capo.

Noi cattolici dovremo quindi riscoprire la violenza, quale strumento di Dio contro il male, contro quanti, non più legittimati a gestire “consenso e risorse”, non hanno altra via d’uscita per serbare il potere che portare alla morte miliardi di povericristi, in nome della pace, del clima e della prosperità. Miliardi di povericristi, noi abbiamo il preciso dovere di difenderli anche uccidendo quanti vogliono la loro morte.

La violenza, come ogni cosa in questa valle di lacrime, è un dono di Dio. Occorre ricordarlo e farlo ricordare prima che diventi inevitabile impiegarla, per impiegarla bene e per il Bene.

«La battaglia è nostra; la vittoria è di Dio», disse Giovanna, la sedicenne contadinella, condottiera delle truppe a liberare Orleans. In un prossimo futuro speriamo torni a Roma o non troppo lontano. Lo spazio c’è, dall’Atlantico agli Urali, di qua dell’Atlantico al di là degli Urali. Cristo Vince. www.pierolaporta.it

Gen. D.g.(ris.) Piero Laporta

www.pierolaporta.it

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: laporta, violenza



Categoria: Generale