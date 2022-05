26 Maggio. San Filippo Neri, e la Vera Gioia Cristiana. Una Riflessione.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri porta alla vostra attenzione una breve riflessione sul santo che si festeggia oggi, 26 maggio, San Filippo Neri. Una riflessione ispirata anche a sentimenti personali. Buona lettura.

San Filippo Neri e la vera gioia cristiana

La vera gioia cristiana è realista. San Filippo Neri ce lo insegna per bene. La gioia cristiana non è l’allegria senza fondamento, l’essere allegri per l’essere allegri, ma una gioia che si basa su un fondamento che è quello del nostro destino eterno.

Il patriota Angelo Camillo de Meis diceva: “Il Saggio sa che la piena assoluta felicità non è possibile in questa vita di fango e di senso, tutta accidente, errore e peccato, per cui non cura le fallaci e transitorie gioie della terra; ei pensa alla felicità futura, alla salute eterna, che se non sarà la conoscenza, sarà almeno la visione di Dio; e però, come il saggio epicureo, volentieri sacrifica la vita presente alla vita avvenire. Il Cristianesimo è un epicureismo intellettuale”.

In questo c’è una parte di verità, è vero che la vera gioia è nella consapevolezza di una promessa che ci è stata fatta e che varrà per l’eternità. Il biografo di Filippo Neri Theodore Maynard diceva: “La gioia, anche quando non appariva a Filippo un segno di santità, era secondo lui una delle vie più dirette per raggiungerla. Sapendo, come sapeva, che la maggior parte delle infelicità proviene dall’amore di se stessi, e che gli egoisti sono invariabilmente tristissimi, si dedicò soprattutto a condurre il prossimo all’umiltà. Sono questi i due punti gemelli del corpo della sua dottrina, se si può dire che ne avesse una.

Tra essi, di gran lunga più importante era naturalmente l’umiltà. Egli sapeva infatti che dall’umiltà sarebbe fluita senza fallo la gioia”.

Gioia non significa, come detto, sventatezza, ma animo lieto, letizia, “servite il Signore nella gioia”.

Ieri un amico mi ha incontrato e mi ha chiesto come andava. Io, gli ho fatto capire con lo sguardo che non andava proprio benissimo e lui mi ha detto: “è una vitaccia!”. Ed è vero, la vita e quello che è, non dobbiamo farla divenire la caricatura di quello che è realmente. In essa c’è la gioia ma c’è anche tanta sofferenza. Ecco perché allargare gli spazi della gioia, ci aiuta ad affrontarla più serenamente. In questo santi come San Filippo Neri ci aiutano tantissimo e il loro esempio ci rende più lieve il cammino.

