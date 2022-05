Mons. Ics. Il Papa e Charles de Foucauld. Forse non Ha Letto Escrivà…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics mi ha scritto. Doverosamente condivido con voi il messaggio. Buona lettura.

Caro Tosatti riporto un punto della Omelia di domenica 15maggio in occasione della canonizzazione di più Beati, tra cui de Foucauld. La versione di Aleteia con questa considerazione, non l’ho trovata in altri siti italiani. Ma è possibile che sia io a errare. Ciò non toglie l’interesse ad una breve commento. Se il virgolettato è falso è responsabilità di Aleteia.

Grazie per l’ospitalità.

Mons.ICS

Aleteia – Lunedi 23 maggio. Le pape Francois espère que les nouveaux saints guideront les responsables politiques.

Invitant les chrétiens à « une conversion sur l’idée que nous nous faisons souvent de la sainteté », l’évêque de Rome a reconnu qu’en « insistant trop sur les efforts pour accomplir de bonnes œuvres, nous avons généré un idéal de sainteté trop fondé sur nous-mêmes, sur l’héroïsme personnel, sur la capacité de renonciation, sur le sacrifice de soi pour gagner une récompense ». le pape François a rappelé que la sainteté est à chercher dans le quotidien de nos vies plutôt que dans des actes héroïques.

Tradotto in italiano:

Invitando i cristiani a “una conversione all’idea che spesso abbiamo della santità”, il Vescovo di Roma ha riconosciuto che “insistendo troppo sugli sforzi per compiere buone opere, abbiamo generato un ideale di santità fondato troppo su noi stessi, sul personale eroismo, sulla capacità di rinuncia, sul sacrificio di sé per ottenere una ricompensa”. Papa Francesco ha ricordato che la santità va cercata nel quotidiano piuttosto che in atti eroici.

Cosa ha destato la mia sorpresa?

1°-Il tono piuttosto “filoprotestante “ con cui critica lo sforzo di compiere opere buone. Lutero divise la cristianità proprio su questo punto, separando fede e opere e indicando quale peccato di orgoglio il voler esser santi con opere, anziché solo grazia.

2°- il distinguere tra ricerca di santità nel quotidiano dagli atti eroici. Che c’è di più eroico che lottare per esser santi nel quotidiano? Con tutte le tentazioni nel quotidiano, per chiunque, per ogni occasione?

3°- Mettere in cattiva luce la lotta per “rinunciare” e per “sacrificarsi “ è a dir poco contraddittorio. Come pensa che ci si possa santificare nel quotidiano senza rinunce e sacrifici?

4°- Il velato rimprovero all’obiettivo di ottenere una “ricompensa” lottando per la santità, son ancor più perplesso.

Un grande santo del secolo XX, San JosèMaria Escrivà, scrisse in “Cammino” che un’anima che cerca la santità nel quotidiano non deve preoccuparsi se talvolta pensa al premio che riceverà, alla ricompensa spirituale, cioè.

669

Está bien que sirvas a Dios como un hijo, sin paga, generosamente… — Pero no te preocupes si alguna vez piensas en el premio.

È bene che tu serva Dio come un figlio, senza retribuzione, generosamente…. – Ma non preoccuparti se pensi qualche volta al premio.

