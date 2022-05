Eccles, Korazym, Cordileone. L’arcivescovo fa il suo dovere. Orrore e Shock.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come sempre ringraziamo Korazym.org che ci regala un sorriso, e naturalmente grazie infinite a Eccles is Saved.

§§§

Il servizio pubblico dell’imperdibile “Eccles is saved” informa su “L’arcivescovo fa il suo dovere. Orrore shock”

Blog dell’Editore di Vik van Brantegem

Comunicazione di servizio – Coloro che sono sprovvisti del buon senso umoristico, sono avvisati di astenersi dalla lettura (e quindi, dal commentare): quanto segue è “british humour”. Cioè, per chi non conosce i basilari dell’inglese e della cultura britannica: si tratta di satira britannica. L’umorismo britannico è modellato dalla relativa stabilità della società britannica e porta un forte elemento di satira diretta all’assurdità della vita quotidiana. I temi includono il sistema di classe e tabù sessuali. Tecniche comuni includono giochi di parole, insinuazioni e battute intellettuali. Un forte tema di sarcasmo e auto-deprecazione, spesso con consegna impassibile, attraversa tutto l’umorismo britannico.

L’arcivescovo fa il suo dovere. Orrore shock

Eccles is saved, 21 maggio 2022

Il mondo cattolico è in armi oggi, dopo la notizia che alla beata devota cattolica Nancy Pelosi, speaker della Camera dei Rappresentanti negli USA, è stato vietato di fare la Santa Comunione nell’Arcidiocesi di San Francisco. L’Arcivescovo Salvatore Cordileone fa in modo scioccante il suo dovere: dove finirà questo scandalo?

Nancy è sfortunata.

Adesso anche tu puoi dire a Cordileone dove scendere. Ecco la tua carta bingo “Giustizia per Nancy”.

Nel frattempo, si diceva che altri devoti demo-cattolici come Biden e Occasional-Cortex fossero “per niente preoccupati” per le proprie posizioni. Non c’è assolutamente alcun pericolo che i loro stessi vescovi intraprendano qualsiasi azione.

Ricorda solo che se non puoi dare a tuo figlio lo stile di vita benestante di un gesuita LGBTSJ di New York con una serie di libri spazzatura che portano il bottino, allora la cosa pro-vita da fare è ucciderlo.

L’ultima parola, come sempre, va a Papa Francesco. Volevo scrivere una parodia, ma l’originale è davvero imbattibile:

Bono: Le donne e le ragazze svolgono un ruolo importante nell’affrontare la crisi climatica?

Francesco: Nella casa comune di solito si parla di Madre Terra, non di Padre Terra. Questo è molto chiaro. Del resto, come ti dissi tempo fa, da quel pomeriggio della mela, comandano [le donne].

“Quindi vuoi mettere in musica Traditionis custodes?”.

Tag: cordileone, eccles, korazym



Categoria: Generale