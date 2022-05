Laporta. Nuovo Libro su Aldo Moro. Le Domande senza Risposta, l’Oblio Voluto.

Caro Marco, seguono i paragrafi inziali del “Capitolo Primo – Parte Prima” del volume in via di conclusione su via Fani.

Ho sempre sostenuto, come i lettori di SC ben sanno, che la soluzione della morte di Aldo Moro sia tuttora in via Fani, proprio perché il protagonista, Aldo Moro, in via Fani non c’era. Per grazia di Dio e con l’aiuto di Padre Pio ho anagrammato quattro frasi di Aldo Moro, quattro e consecutive, contenute nella prima lettera di Aldo Moro a Francesco Cossiga. Ho depositato un esposto in Procura a Roma, su tali anagrammi. Sono inoltre pronto a denunciare per depistaggio quanti osino spacciarne ancora di farlocchi, come han sinora fatto.

Suggerisco cortesemente ai lettori di leggere questo articolo avendo un computer a portata di mano. Molte note rimandano infatti a documenti contenuti in Internet. Suggerisco inoltre di vedere subito due video su youTube a questo link https://bit.ly/3869qqV (sulle “incongruenze nella verità ufficiale”) e su questo link https://bit.ly/3wJi6f9 sugli anagrammi.

Al termine ho inserito dei “punti di riflessione”, per focalizzare gli aspetti più controversi.

Buona lettura.

Raccontarono in coro – le Istituzioni, la stampa, i BR – che un manipolo di BR, ritrovatisi il 16 Marzo 1978, presso un bar, a cinque minuti dal policlinico Agostino Gemelli di Roma, benché privi del più elementare addestramento, dopo poche ore rivendicarono il più clamoroso colpo di Stato mai patito dalla Repubblica.

Essi potevano al più ferire e uccidere, piombando alle spalle delle vittime, per poi fuggire. Non fu che un’illazione che essi avessero ucciso cinque agenti, due dei quali ben addestrati e padroni di sé, uccisi con precisissimi colpi al capo. Illazione sostenuta tuttavia da testimoni oculari, le cui dichiarazioni furono raccolte e messe agli atti senza vaglio sufficiente, come invece andrebbero scientificamente vagliate le testimonianze oculari.

Dopo 44 anni dal fatto, colpisce il contributo alla confusione da parte delle più alte Istituzioni dello Stato e da distratti (quando non peggio) giornalisti, per passare dalla disinformazione all’inganno e da questo all’oblio falsificato.

Gli atti ufficiali dell’inchiesta sovrabbondano di domande elementari, nondimeno irrisolte per 44 anni, a dispetto del limitato impegno cerebrale imposto da eventuale buona volontà. Dichiara in atti giudiziari il Morucci Valerio (grassetto aggiunto):

«Nel febbraio 1978, dopo la metà del mese, si tenne, presso il villino di Velletri, la riunione della Direzione Strategica del 1978 […]Al momento di questa riunione, il comitato esecutivo aveva già deciso il sequestro di Moro e il luogo in cui doveva essere compiuta l’operazione, cioè in via Fani»[1]

L’obiettivo di via Fani è costituito da due auto con cinque agenti, la scorta di Aldo Moro, presidente in pectoredella Repubblica.

Prima domanda. Come potevano essere certi un mese prima che l’assalto sarebbe avvenuto in via Fani? Vi erano altri due percorsi alternativi.

I BR (non più di undici, secondo le fonti ufficiali) sparacchiarono in tutte le direzioni, fra i propri piedi e sulle case di fronte, dal piano terra al secondo piano, per fortuna colpendo solo muri, armadi e finestre[2].

Dopo tre minuti di sarabanda – un bim-bum-bam descritto confusamente dal Morucci – i cinque agenti di scorta sono uccisi, tre dei quali con precisione chirurgica; due di questi sono gli angeli custodi di Aldo Moro: Oreste Leonardi e Domenico Ricci, fulminati col primo colpo alla testa. Il terzo muore dopo alcune ore. È l’appuntato PdS Francesco Rizzi, rinvenuto agonizzante, sul sedile anteriore dell’Alfetta, colpito alla schiena da tre precisissimi colpi, tutti sparati dal basso verso l’alto.

Il sedile anteriore destro dell’Alfetta, sul quale sedette Rizzi, non reca segni d’arma da fuoco. Ripetiamolo: colpito alla schiena da tre pallottole, direzione dal basso verso l’alto, senza segni d’arma da fuoco sul suo sedile.

Rizzi fu colpito alla schiena da tre pallottole, direzione dal basso verso l’alto, alle spalle, mentre è in piedi, come lo rappresenta la “ricostruzione tridimensionale” del Viminale, smontata da Gianluca Cicinelli de Il Fatto Quotidiano, con scarso onore alla credibilità delle Istituzioni.

Seconda domanda. Come mai Rizzi fu rinvenuto sul sedile anteriore destro dell’Alfetta, se il sedile e lo sportello destro non recano alcun foro di pallottola?

Due colpi vicinissimi, a meno d’un centimetro colpirono Rizzi. Un altro poco più in alto, mentre cadeva. Quei colpi tradiscono un tiratore professionista, glaciale, dal polso fermissimo; questi spara mentre Rizzi è fuori sulla destra della FIAT 130, in piedi, dando le spalle all’arma che lo colpisce. Ripetiamo due colpi, in immediata successione il terzo che colpisce più in alto perché Rizzi sta cadendo per effetto dei primi due. È lo stesso assassino ad aver sparato un minuto prima alla tempia destra del maresciallo dei carabinieri paracadutisti, alla tempia destra, ricordiamolo, di Oreste Leonardi, del tutto di sorpresa. Uno, almeno uno degli assassini fu quindi sulla destra dell’Alfetta.

Terza domanda. Come mai la presenza d’un tale micidiale tiratore è negata all’unisono da BR e Istituzioni?

Quarta domanda. Come mai la presenza di questo tiratore non è mai stata adombrata dagli investigatori, ma solo dopo molti anni, come s’è detto, da Gianluca Cicinelli, de Il Fatto Quotidiano[3], asseverato da quanto rimane dell’Alfetta. Ancora per poco, perché l’auto, in consegna alla Polizia di Stato, sta andando in malora per incuria.

Quinta domanda. Come mai quest’auto, nella quale tre servitori dello Stato sono stati massacrati, è lasciata andare in malora dai colleghi dei martiri?

Il Morucci raccontò alla Corte d’Appello di Roma (grassetto aggiunto):

«L’organizzazione era pronta per il 16 mattina, uno dei giorni in cui l’on. Moro sarebbe potuto passare in via Fani. Non c’era certezza, avrebbe anche potuto fare un’altra strada. Era stato verificato che passava lì alcuni giorni, ma non era stato verificato che passasse lì sempre. Non c’era stata una verifica da mesi. Quindi il 16 marzo era il primo giorno in cui si andava in via Fani per compiere l’azione, sperando, dal punto di vista operativo, ovviamente, che passasse di lì quella mattina. Altrimenti si sarebbe dovuti tornare il giorno dopo e poi ancora il giorno dopo, fino a quando non si fosse ritenuto che la presenza di tutte queste persone, su quel luogo per più giorni, avrebbe comportato sicuramente il rischio di un allarme».[4]

Dichiara inoltre in atti giudiziari il Morucci Valerio:

«Nel febbraio 1978, dopo la metà del mese, si tenne, presso il villino di Velletri, la riunione della Direzione Strategica del 1978 […] Al momento di questa riunione, il comitato esecutivo aveva già deciso il sequestro di Moro e il luogo in cui doveva essere compiuta l’operazione, cioè in via Fani»[5]

Parole del Morucci delibate dalle Istituzioni, per porle diligentemente agli atti. Ribadiamo.

S’impongono quattro domande: 1) Perché l’agguato fu portato a termine con successo, in quel luogo (via Fani), proprio quel giorno (16 Marzo 1978) e proprio a quell’ora (09.02)? 2) Come fu possibile che i BR sapessero da metà Febbraio 1978, data, luogo e ora di transito delle due auto di Stato da assaltare? 3) Perché il Viminale nega che Rizzi – colpito alla schiena, dal basso in alto – sia colpito mentre è sulla destra dell’Alfetta? 4) Perché Istituzioni e BR all’unisono nascondono queste evidenze?

Politici, pubblici ministeri, tribunali, giornalisti e, come ho potuto sperimentare, colti cittadini comuni passano con indifferenza su queste domande.

L’agguato e il Primo Colpo

L’azione militare svoltasi a via Fani si propose di uccidere i cinque agenti, senza possibilità di resa: agguato per uccidere, quintuplice delitto premeditato.

Un agguato inizia, prosegue e si chiude con azioni coordinate nel tempo e nello spazio; una classica azione militare, con una dottrina da rispettare, a meno di voler fallire.

Sesta domanda. Come mai in nessuna pagina delle indagini neppure ci si chiede “chi dei BR spara il primo colpo?”

Chi spara troppo presto allerta le vittime. Se si spara troppo tardi è ancor peggio. L’agguato per una carneficina deve logicamente iniziare con un colpo di arma da fuoco. Occorre tuttavia rispondere a una domanda essenziale: chi sparò per primo?

Non occorre uno stratega per comprendere che il primo colpo determina l’istante in cui inizia un agguato. Il capo spara, i rimanenti sparano a seguire. Chi spara e l’istante in cui spara sono elementi predeterminati e determinanti, altrimenti l’agguato precipita nel caos. Solo l’autorità che abbia il pieno comando e controllo di tutto il dispositivo militare può determinare il primo colpo.

Il Morucci su questo non fa cenno, semplicemente perché egli come i rimanenti BR sono del militarmente inadeguati alla missione di cui vantano la messa in opera.

È altri che spara il primo colpo. Questo lavoro ne darà dimostrazione. La polizia scientifica[6] determina qual è il primo colpo, omette di spiegare perché è il primo, chi lo ha sparato e qual è lo scopo di quel primo colpo di pistola. Non è un’indagine credibile se accredita dei BR, bulletti di periferia, un po’ meglio armati e niente affatto in grado di utilizzare le armi di cui dispongono, in via Fani. C’erano altri con loro a fare le cose sul serio. Altri, tutelati dalle Istituzioni.

Chi voglia ascoltare la registrazione sonora della formidabile intervista di Raffaela Fanelli[7] a un BR, si renderà conto dei limiti oggettivi, umani e intellettivi, a causa dei quali tali soggetti non poterono andare oltre il bullismo criminale. Soggetti di tale infimo livello umano e professionale sono comparse, mai protagonisti d’un crimine.

Ribadiamo, martelliamo queste domande perché sono essenziali: 1) Perché non ci si interroga su chi ha sparato il primo colpo? 2)Perché tale primo colpo fu sparato proprio in quell’istante? 3) Quali furono gli obiettivi di ciascun BR? 4)Chi sparò a chi? Furono esplosi oltre 90 colpi… Sono stati rinvenuti davvero tutti i bossoli? Furono rinvenuti nel punto di iniziale caduta?

Alla naturale confusione seguita all’agguato, le Istituzioni aggiungono sciatteria, vaste zone d’ombra – tutt’ora oscure dopo 44 anni – tradendo il proprio peculiare dovere.

Com’è facile constatare, da una prima disanima, sono emerse una dozzina di domande le cui risposte, neglette nelle prime ore, tali sono da 45 anni, fino ai giorni correnti.

I dettagli organizzativi, i tempi, i concorsi, le logistiche, le complicità, i luoghi… tutto è tuttora incerto, dopo 44 anni dal 16 Marzo 1978, gettando nel grottesco la tragedia della Repubblica, in grado solo di deporre corone commemorative e concedere sconti di pena agli assassini. Gratitudine? Perché?

Se ne ricordino quanti vorranno criticare il lavoro di questo volume – certamente più veritiera di quella ufficiale – di quanto davvero avvenuto a via Fani.

Aldo Moro Immobile, Glaciale

Alle domande sospese, s’aggiunge la fandonia del BR Morucci (asseverata dal Viminale)[8]: Aldo Moro immobile, una mummia, in attesa della fine della sarabanda, mentre esplodevano oltre novanta colpi, intono a lui e nell’abitacolo dell’auto in cui sarebbe stato. Egli rimase immobile per tre minuti. Poi trasborda docilmente verso un’altra auto.

Aldo Moro fu immobile al punto da rendere superflua la presenza dello Statista nella “ricostruzione tridimensionale”, sottoposta alla Commissione parlamentare, presieduta da Giuseppe Fioroni, il quale nulla obietta per la bizzarra assenza di Aldo Moro, il protagonista, assente in tale c.d. “ricostruzione tridimensionale”https://bit.ly/3EIg1nl.

È solo una carenza di preparazione specifica dei Commissari e non solo quelli della Commissione Fioroni?

Le dinamiche fra BR, servizi segreti e Viminale sono tuttavia presenti nella mente di Fioroni, spintosi a svelare il Morucci quale collaboratore dei servizi[9]. Un assassino collaboratore dei servizi. Curioso, vero?

Si impongono domande ulteriori.

1)Quanti dirigenti/funzionari sapevano di Morucci agente dei servizi? 2) Chi ne caldeggiò l’assunzione? 3)Perché sono occorsi 45 anni per renderlo noto? 4) Vi sono magistrati a conoscenza di questo da ben prima?

Agli atti della Camera esiste un filmato, detto “ricostruzione tridimensionale” https://bit.ly/3s0UGQH.

È un video realizzato con grafiche computerizzate, rappresentante persone e cose, privo d’un criterio razionale, d’un filo logico che spieghi la dislocazione delle persone e delle cose, privo della giustificazione razionale dei tempi e dei modi con cui l’azione inizia, si svolge e si conclude.

Ricalca il bim-bum-bam dai BR accolto negli atti giudiziari, descrivendo la strage di via Fani come una farsa priva d’ogni pregio investigativo.

È inevitabile martellare la domanda: «Perché una ricostruzione in video, concernente un rapimento, reca immagini del tutto prive di quella del presunto rapito?[10]»

L’on. Aldo Moro assente nel video, significa che egli è superfluo, perché le collocazioni di chi spara, le collocazioni delle due vittime e quelle del medesimo Aldo Moro sono cristallizzate? Se così fosse, sarebbe privo di senso.

Gli assassini dichiarano molto approssimativamente da dove e come sparano. Gli inquirenti prendono nota, senza alcun vaglio critico. Le vittime muoiono quindi nei verbali e nei tribunali come i BR dettano debbano morire. Dal crimine alla farsa, da questa alla sentenza, passando per la cronaca.

Ennesima domanda. Perché le Istituzioni sono così acquiescenti con dei criminali?

La “ricostruzione tridimensionale” senza Aldo Moro non è lo studio criminologico di un delitto. Esso è l’adattamento cibernetico d’uno scadente copione cinematografico, nel quale Aldo Moro non è neppure un avatar; non ha alcuna possibilità d’interferire col crimine in corso.

È dunque superfluo inserirlo nelle immagini. È quindi superfluo dimenticare che le ginocchia di Aldo Moro sarebbero state a pochi centimetri dalle traiettorie e istintivamente egli si sarebbe mosso scompostamente.

Aldo Moro – secondo il Morucci e le Istituzioni – rimane impassibile e immobile (immobile!) come fosse un tostissimo agente segreto. Muto e impassibile per tre minuti, durante la carneficina.

Se invece Aldo Moro non rimase impassibile nei tre minuti di fuoco, perché Aldo Moro è assente nella c.d. ricostruzione?

Ha visto morire sotto i suoi occhi amici cari – Oreste Leonardi e Domenico Ricci – ha udito scoppiare le ossa; ha udito i rantoli, ha annusato il sangue, ha subito le raffiche nell’abitacolo della Fiat 130 in cui si sarebbe trovato. Eppure Aldo Moro scende dall’auto – secondo il Morucci e le Istituzioni – come se nulla fosse accaduto. Trasborda con le proprie gambe, docilmente su un’altra auto. Gelido e autosufficiente come neppure un Rambo. Manca che chieda e ottenga una sigaretta e un bicchierino. Anche un autore, per altri versi attendibile, sostiene questa tesi sgangherata. C’è un retropensiero? Lo staneremo.

Il lettore provi a immaginarsi al posto di Aldo Moro, come il Morucci lo descrive. Le Istituzioni, genuflesse, credono a un terrorista assassino in libertà.

Dove i BR portano Aldo Moro? Verso un covo romano, assicura il Morucci. Come dubitarne? Gli credono infatti tutti, inclusi Paolo Cucchiarelli e Bellocchio Marco, regista, ricavandone un film.

Qualcuno è sceso dall’auto? Si trasferì sull’auto dei BR? Certamente, vi sono testimoni a confermarlo. Come sono stati esaminati i testimoni? Da chi? Come?

Questo libro non crede al Morucci, non crede al Bellocchio, non crede alle Istituzioni impegnate in queste tesi sgangherate.

Perché dopo tante domande senza risposte, dopo tante sgangherate ricostruzioni, dovremmo credere che fosse davvero Aldo Moro quello visto scendere dall’auto? Siamo ancora alle primissime pagine di questo esame.

Aldo Moro Detta La Tesi al Libro

Noi non crediamo al Morucci e ai suoi cantori. Noi piuttosto crediamo ad Aldo Moro, al suo altissimo senso dello Stato, col quale, a dirla con Leonardo Sciascia, trovò la forza, pur nella sua disperata condizione di “informare”.

Aldo Moro occorreva vivo, affinché la commedia della trattativa celasse i veri mandanti. Aldo Moro non poteva essere ferito – e falsari professionisti hanno messo in giro gabole su una ferita ai glutei. Basta leggere il verbale dell’autopsia per rendersi conto delle falsità.

Occorse incolume: prigioniero e incolume. Perché questo fosse certo, ci fu una sola via: «Il presidente Aldo Moro non era in via Fani durante la strage».

Lo fa sapere mediante una lettera alla moglie, “adorata Noretta”; lo aveva fatto in precedenza sapere nella lettera all’«amico» e ministro dell’Interno, Francesco Cossiga, mediante quattro frasi inequivocabili, anagrammate in questo libro.

Aldo Moro parlò a Cossiga, come ora parla a noi. Vedremo perché Cossiga potrebbe aver involontariamente perduto la possibilità di comprendere il messaggio del suo amico Aldo Moro. Aldo Moro non era in via Fani bensì: “Preso con elicottero”

Prima conseguenza. “Il presidente Aldo Moro era destinato comunque a essere ucciso”. Lo scrive egli stesso in una lettera censuratagli[11] dai BR e dagli storici.

Seconda conseguenza. “La strage della scorta e la morte del presidente Aldo Moro furono indispensabili per eliminare tutti i testimoni, altrimenti fatali a svelare mandanti e reali scopi del sequestro e poi del predeterminato assassinio di Aldo Moro”.

Terza conseguenza. “Il «prelevamento» del Presidente Aldo Moro – davanti alla chiesa di San Francesco o a quella di santa Chiara o al campo sportivo di fronte all’ospedale Gemelli – fra le otto e trenta e le otto e cinquantacinque, rese conveniente e possibile portarlo fuori Roma (in elicottero, com’egli ci dice) tenendovelo fino all’imminenza dell’uccisione”.

Terza conseguenza. La famiglia Moro chiesa scusa a alla memoria di Francesco Cossiga. Mai e poi mai Aldo Moro si sarebbe rivolto direttamente con una lettera a chi fosse stato responsabile della trappola in cui cadde. Mai e poi mai si sarebbe rivolto direttamente a Cossiga, Andreotti e Zaccagnini, come fece, se costoro fossero stati parte della trappola mortale.

Chi lo ha custodito? Il libro rimane entro la “tesi” e le tre enunciate “conseguenze”, lasciando il resto ai nuovi requirenti, sperando siano diversi dai precedenti.

Il magistrato è chiamato a pulire il passato non meno del presente, dopo 44 anni d’inutili inchieste, processioni di commissioni parlamentari e cataste di corone commemorative.

Conclusione – Matrioske Contro Verità

Per nascondere la verità è stata usata una tecnica adatta ai tempi correnti: seppellire i fatti sotto le informazioni e le informazioni confonderle con le falsità. Ci sono cascati in molti, quantunque autorevoli e ben provveduti di ingegno. Quando i fatti affioravano nonostante tutto, fu concessa la desecretazione dei documenti. I tanti documenti diventati accessibili hanno aumentato la confusione invece di diradarla.

I più succulenti sono rimasti segreti. Basti un esempio: le fotografie di Oreste Leonardi sul tavolo incisorio con gli specilli nelle ferite. Sono state segretate per “ragioni di sensibilità verso i familiari”.

Se le pubblicassero la ricostruzione delle traiettorie nella ormai troppo citata “ricostruzione tridimensionale” mostrerebbe la propria approssimazione. A noi bastano le immagini che abbiamo per arrivare al medesimo risultato.

Siamo più bravi degli altri? No. Ci concentriamo solo sulla prima grande bugia: via Fani. La nostra lampada è questa: «La verità dev’essere “congruente” coi dati tecnici, altrimenti è un falso spacciato per vero». Troviamo quindi le incongruenze da smontare.

La verità è falsificabile, non il falso[12]. Anzi, quando qualcosa appare apoditticamente vero, come un dogma (il più antico vizio del potere è il “dogma”) quello è il punto cui dedicare la massima attenzione (a via Fani c’erano solo BR, la prigione di Aldo Moro era a Roma, era sul litorale, era lì, era là, lo hanno ucciso in un garage…).[13]

Le verità scontate devono vagliarsi con la congruità, affinché la verità si sveli. Ogni menzogna nasconde un’altra menzogna e le precedenti. Ogni menzogna racchiude le precedenti, impedendo loro di scoppiare: matrioska, una bugia sull’altra, matrioska ormai enorme, dopo quasi mezzo secolo, sul punto di scoppiare.

“La verità scoppia” è peculiare, non muore, scoppia infine, tanto più forte quanto più grande è la matrioska.

Elementi di Riflessione

I BR privi di peculiari risorse tecnico operative – umane, pianificazione, addestramento, coordinamento e controllo – non di meno conseguono il successo, in quel luogo (via Fani), quel giorno (16 Marzo 1978) e a quell’ora (09.02).

I BR sanno fin da un mese prima, da metà Febbraio 1978, data, luogo e ora di transito delle due auto di Stato da assaltare, sebbene Oreste Leonardi scegliesse il percorso giorno per giorno.

BR e Istituzioni negano che Rizzi – colpito alla schiena, dal basso in alto – sia sulla destra dell’Alfetta, fuori di essa quando è colpito.

Nessuno dà la prova che il presidente Aldo Moro fosse davvero in via Fani durante la strage.

Nessuno fornisce la prova che Aldo Moro – visti i buchi nel dispositivo di controllo dopo la strage – fosse portato fuori Roma (in elicottero, com’egli ci dice). Sarebbe stato possibile pure in auto.

Non sono state fatte indagini sull’elicottero visto volteggiare su via Fani durante la strage.

Gli inquirenti non dicono chi ha sparato il primo colpo.

Gli inquirenti non dicono perché il primo colpo fu sparato proprio in quell’istante.

Gli inquirenti non dicono quali fossero gli obiettivi di ciascun BR quando sparò.

Furono esplosi oltre 90 colpi… Nessuno dà la certezza che stati rinvenuti davvero tutti i bossoli.

Nessuno dà la certezza che furono rinvenuti nel punto di iniziale caduta.

La verità deve essere congruente coi dati tecnici.

La verità è falsificabile, non il falso.

Troppi dettagli sono dati per scontati, senza dati di fatto.

Troppe domande sono senza risposta, per ora.

Siamo ancora all’inizio.

