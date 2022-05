Edmund Mazza. Il Tentativo di Dimissioni di Ratzinger: Lettera Aperta ad Andrea Cionci.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo dal dott. Edmund Mazza questa lettera aperta diretta ad Andrea Cionci, in risposta all’articolo che trovate a questo collegamento. Buona lettura.

Il tentativo di dimissioni di Ratzinger: Lettera aperta ad Andrea Cionci

L’11 maggio il giornalista e blogger italiano Andrea Cionci ha indirizzato una lettera aperta a me e ad Ann Barnhardt, dissentendo pubblicamente dalla nostra posizione secondo cui Papa Benedetto ha probabilmente commesso un errore sostanziale nella sua rinuncia del 2013, invalidandola così secondo il Canone 188 (e il Canone 332.2). Cionci ci ha invitato a esaminare la sua ricerca e ad adottare il suo punto di vista. Cionci, tuttavia, non ha affrontato nessuno dei miei argomenti, ma si è limitato a presentare i suoi. Egli sostiene che Benedetto non intendeva rinunciare a nulla, ma creare una sede impedita. Sostiene inoltre che Benedetto sta parlando con messaggi in codice per “coloro che hanno orecchie per sentire”.

Poiché sia San Paolo che San Tommaso insegnano in modo evidente che la correzione fraterna è un atto di carità verso il prossimo, spero che il signor Cionci accetti questa risposta pubblica con lo spirito con cui viene offerta. Nel dire questo, non pretendo di essere un “saputello”. Potrei sbagliarmi sull’invalidità delle dimissioni di Benedetto. Ho sempre sostenuto che sto solo presentando un’ipotesi.

Detto questo, a mio parere, le prove sono insormontabili che Papa Benedetto intendeva rinunciare a qualcosa. (Specialisti e non specialisti possono divergere su cosa fosse questo qualcosa e se sia riuscito nel suo intento agli occhi di Dio). )

Passiamo alle prove, iniziando dalla sua stessa testimonianza a Peter Seewald nel suo libro del 2016, Last Testament: In His Own Words:

Seewald: Lei dice di aver chiesto consiglio per la sua decisione. In effetti, con il suo capo ultimo. Come è andata?

Papa Benedetto: Dovete esporre tutti i vostri affari davanti a Lui nel modo più chiaro possibile e cercare di non vedere tutto solo in termini di efficienza o di altri criteri di rassegnazione, ma di guardarlo dalla fede. È proprio in questa prospettiva che mi sono convinto che la commissione di Pietro esigeva da me decisioni concrete, approfondimenti, ma poi, quando non mi era più possibile per il prossimo futuro, che il Signore non voleva più che lo facessi e mi liberava, per così dire, dal peso. Ho potuto dare le dimissioni perché la calma era tornata in questa situazione. Non si trattava di ritirarsi sotto pressione o di sentire che le cose non potevano essere affrontate.[1]

O ancora, Benedetto parla delle sue dimissioni nel contesto del ritiro curiale avvenuto dopo la consegna della sua Declaratio:

Papa Benedetto: … i ritiri sono luoghi di silenzio, di ascolto, di preghiera. Naturalmente faceva parte dell’intero piano delle dimissioni il fatto che fossero seguite da una settimana di silenzio, in cui tutti potessero elaborarle interiormente, o almeno i vescovi, i cardinali e il personale della Curia.

Seewald: Si è mai pentito delle dimissioni, anche solo per un minuto?

Papa Benedetto: No! No, no. Ogni giorno vedo che era giusto.

Perché Benedetto parla ripetutamente di dimissioni se questa non era la sua intenzione?

Poi abbiamo la sua testimonianza dell’ultima udienza generale del 27 febbraio 2013:

In questi ultimi mesi ho sentito le mie energie diminuire, e ho chiesto insistentemente a Dio nella preghiera di concedermi la sua luce e di aiutarmi a prendere la decisione giusta, non per il mio bene, ma per il bene della Chiesa. Ho fatto questo passo con piena consapevolezza della sua gravità e anche della sua novità, ma con profonda serenità interiore…

Permettetemi di tornare ancora una volta al 19 aprile 2005. La vera gravità della decisione era dovuta anche al fatto che da quel momento in poi ero impegnato sempre e per sempre dal Signore. Sempre – chi accetta il ministero petrino non ha più alcuna privacy. Appartiene sempre e completamente a tutti, a tutta la Chiesa…

Il “sempre” è anche un “per sempre”: non c’è più un ritorno al privato. La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero non revoca questo. Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, riunioni, ricevimenti, conferenze, ecc. Non abbandono la croce, ma rimango in modo nuovo con il Signore crocifisso. Non porto più il potere dell’ufficio [petrino] per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera rimango, per così dire, nel recinto di San Pietro. San Benedetto, di cui porto il nome come Papa, mi sarà di grande esempio in questo. Egli ci ha mostrato la via di una vita che, attiva o passiva, appartiene totalmente all’opera di Dio.[2]

Infine, abbiamo la stessa Declaratio di Benedetto:

… per governare la corteccia di San Pietro e annunciare il Vangelo, sono necessarie sia la forza della mente che quella del corpo, forza che, negli ultimi mesi, si è deteriorata in me al punto che ho dovuto riconoscere la mia incapacità di adempiere adeguatamente al ministero affidatomi. Per questo motivo, e ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, affidatomi dai Cardinali il 19 aprile 2005, in modo tale che a partire dal 28 febbraio 2013, alle ore 20:00, la Sede di Roma, la Sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato da chi di competenza un Conclave per eleggere il nuovo Sommo Pontefice.[3]

Benedetto parla di incapacità fisica di adempiere completamente al ministero petrino che gli è stato affidato e poi procede a “rinunciare al ministero di Vescovo di Roma…”. Parla anche di un “conclave per eleggere il nuovo Sommo Pontefice”.

Inoltre, nell’intervista con Seewald, Benedetto riconosce Francesco come nuovo Papa!

Papa Benedetto: Il nuovo Papa, però, è sudamericano e italiano, quindi rappresenta sia l’intreccio tra il nuovo e il vecchio mondo sia l’unità interna della storia.

È sicuramente anche un Papa di riflessione. Quando leggo l’Evangelii gaudium, o anche le interviste, vedo che è una persona riflessiva, che si confronta intellettualmente con le questioni del nostro tempo. Ma allo stesso tempo è semplicemente qualcuno che è molto vicino alle persone, che sta con loro, che è sempre in mezzo a loro.

O nel libro del 2021, Benedetto: Una vita:

Seewald: Il 23 marzo 2013 si è svolto a Castel Gandolfo il primo incontro tra il Papa appena eletto e quello dimissionario, una novità assoluta nella storia. Quali sono stati i suoi pensieri in quelle ore?

Papa Benedetto: Conoscevo Papa Francesco dalla sua visita Ad Limina e da vari contatti epistolari che la mia Congregazione aveva avuto con lui. Sapevo anche che aveva cercato di chiamarmi subito dopo l’elezione, prima di mostrarsi alla gente dal balcone della Chiesa di San Pietro. Ero quindi impaziente di incontrare il mio successore e sapevo per fortuna che sarebbe stato un buon incontro tra fratelli. Tra l’altro, naturalmente, ho valutato attentamente cosa dirgli senza perdere troppo tempo. Così questo primo incontro rimane come una buona luce nella mia memoria. Come sapete, l’amicizia personale con Papa Francesco non solo è rimasta, ma è cresciuta.[4]

Potrei citare molti altri esempi, ma questi dovrebbero essere sufficienti.

In conclusione, mi appello a lei, signor Cionci, affinché consideri quanto sia difficile credere che Benedetto non intendesse dimettersi. È inimmaginabilmente più difficile sostenere che non solo non intendeva dimettersi, ma che ci sta inviando messaggi criptici per confermarlo.

Ora che l’arcivescovo Carlo Maria Vigano chiede un’indagine sulla rinuncia di Benedetto e sull’elezione di Francesco, l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è perdere credibilità proponendo teorie che ci aprono così facilmente al ridicolo e alle accuse di gnosticismo.

In Gesù e Maria,

Edmund J. Mazza, PhD

19 Maggio 2022, Festa di San Celestino V, papa dimissionario.

[1] Peter Seewald, L’ultimo testamento: In His Own Words, (Bloomsbury Continuum, 2016).

[2] https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2013/documents/hf_ben-xvi_aud_20130227.html

[3] https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2013/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20130211_declaratio.html

[4] Peter Seewald, Benedetto: Una Vita, (Bloomsbury Continuum, 2016).

