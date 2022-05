Una Opinione. Operazione Termosifoni Spenti.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici d Stilum Curiae, oggi è domenica, e vi propongo una lettura apparentemente leggera per rilassarvi, grazie al nostro Una Opinione che ringraziamo di cuore. Buona lettura.

“Operazione Termosifoni Spenti”

(Storia di pura fantasia – tempo di lettura circa 12 min)

Nessuno lo poteva immaginare … ma nell´oscuritá delle menti che comandavano il mondo si stava orchestrando un terribile piano … un´operazione piú impossibile delle operazioni umanamente possibili e che avrebbe cambiato il mondo per sempre e che passó alla storia come l´

”Operazione Termosifoni Spenti”

Il sig. Rosso riceve una telefonata da un lontano nipote che non vede da moltissimo tempo e lo riconosce anche per il suo spigliato modo di parlare.

“Drin drin …”

Il sig. Rosso, alzando la cornetta: “Pronto”.

Il nipote, parlando con il vivavoce e travolgendolo con le sue parole: “Ciao, come te la passi vecchio tizzone d´inferno … grazie al cielo che mi rispondi … pensavo che fossi giá morto …”.

Il sig. Rosso, respingendo con successo l´assalto con una poderosa grattata: “Li mortacci tu …”

Il nipote, non facendolo finire: “Zio … ma come é che sei ancora vivo alla tua etá? La tua voce trilla come se uscisse da un campanello nuovo di fonderia. Quale é il tuo segreto …”

Il sig. Rosso, finalmente riconoscendolo: “Eh eh … prendo quella roba lí …”

Il nipote: “Quella roba li? Coke? sniff sniff …”

Il sig. Rosso: “No, quella roba lí … me la regalano ogni giorno i piccoli … ma ora non posso parlare per telefono …qualcuno potrebbe ascoltarci”.

Il nipote, incalzandolo: “Non ha importanza ora … me lo dirai quando ci vedremo … zio …ho bisogno di soldi … sniff sniff … quelli che ho non mi bastano piú … avevo sperato in un lascito ereditario da parte tua … ma poiché non ti decidi ancora a morire faccio in tempo a chiedertelo direttamente”.

Il sig. Rosso, grattandosi di nuovo: “Aridaje … ma i soldi mica cadono come delle foglie dagli alberi … bisogna pur fare lo sforzo di crearli dal nulla e per questo bisogna prima faticare duramente … e Noi, con il nostro “permanent world tour”, abbiamo convinto in un modo o nell´altro quasi tutto il mondo a farci gentilmente accordare questo privilegio … e poi sono anche io a corto di denaro per tutti gli impegni che mi sono preso e quel poco che mi rimane lo tengo a disposizione nel caso si presentasse un buon affare … e tutto quello che c´era da depredare l´ho giá depredato … non é rimasto quasi piú nulla … e la cosa diventa sempre piú difficile; e poi … bisogna dimostrare di saperci fare … cerco appunto un successore che emuli degnamente le mie imprese per quando saró dipartito da questa Terra ma non lo trovo ancora e tu comunque non hai fatto nulla per dimostrarlo”.

Il nipote: “Ti capisco … ma io ho una idea che potrebbe arricchire ulteriormente te ed anche me ed anche dimostrare che io non sono per nulla diverso da te”.

Il sig. Rosso: “E quale sarebbe?”

Il nipote: “Io sono un affermato artista … so ballare, danzare, cantare, piroettare, fare la pole dance ed anche suonare il pianoforte con il mio dito … insomma mi godo la vita … sniff sniff … ”.

Il sig. Rosso: „Suonare il pianoforte con un solo dito? Ma perché … non sei nato con dieci dita? E quando lo adoperi per suonare, gli altri nove fanno da spettatori e lo applaudono?”

Il nipote, senza alcuna inibizione: „ Magari fossi nato con nove diti aggiuntivi come quello che ho … no zio … non mi sono spiegato … a forza di esercitarmi con il solo che ho, ho raggiunto l´assoluta eccellenza pianistica … tanto che nelle sfide televisive ho battuto tutti i piú bravi pianisti del mondo che si sono voluti confrontare con me, sebbene questi usassero tutte e dieci le dita delle loro mani … e qui stava la difficoltá della mia impresa”.

Il sig. Rosso non capendo bene come stanno le cose ma ció nonostante impressionato per le inaspettate capacitá del nipote: “Allora quando verrai a visitarmi organizzeró anche una tua esibizione davanti ai miei piú importanti amici di affari … tutta gente altolocata, e poi potrai usare la mia serata come trampolino di lancio per delle ulteriori tue esibizioni nell´altissima societá” e poi pensando con affetto al nipote proprio perché é sempre stato un pochino discolo “ma vedi nipote … qui sta il tuo problema … se ti limiti a fare delle apparizioni televisive semplicemente per alleggerire lo spirito delle persone non otterrai mai nessuna vera soddisfazione dalla vita … se invece vuoi veramente ottenere qualcosa di concreto allora dovresti deciderti a fare delle apparizioni dagli schermi proprio allo scopo di alleggerire il loro portafoglio”.

Il nipote: „A chi lo dici zio … me ne sono reso conto … a uno come me i soldi non bastano mai … sniff sniff … ma ora, come un figliol prodigo, voglio finalmente ritornare sulla retta via … e so anche recitare … ti volevo proporre questo: facciamo un film dove io mi atteggio a presidente di un Paese ed inizio ad istigare ripetutamente il Paese confinante e lo costringo infine a reagire in difesa facendolo passare agli occhi della gente come il Paese che ha provocato la guerra …”

Il sig. Rosso, aprendo di scatto totalmente gli occhi e drizzando le orecchie per l´improvviso interesse: “Guerra? Uhmmm … interessante. Mi stavo giusto chiedendo come investire quel poco denaro liquido che ho … si potrebbe distruggere e poi ricostruire e guadagnarci sopra prima e dopo. E come si svolgerebbe il film precisamente? E quale sarebbe il mio ruolo poi?”

Il nipote: „La cosa si svolge cosí: tu ti scegli un Paese a tuo piacimento ad alcune migliaia di chilometri dal mio e vi fai eleggere come presidente un tuo YES!-man … non uno qualunque, ma uno che sia capace di ibernare la propria coscienza, sempre se ce l´ha, a meno 273,15 gradi sotto zero pur di obbedire ai tuoi ordini, qualunque essi siano … ma questo YES!-man deve essere proprio il migliore .. deve riuscire a convincere la gente di lá che la mia guerra si stia svolgendo a pochi metri di distanza da casa loro … altrimenti la cosa non funziona”.

Il sig. Rosso: “Uhmmm… credo che esista appunto un Paese che pullula di fessi non molto lontano da dove sto io adesso e che sarebbe adatto proprio per fare questo … per la falsa percezione ci possono pensare le televisioni ed i giornali che possiedo e quelli che finanzio lá con una marea di denaro perché parlino solo bene di me e dei miei amici, qualunque cosa facciamo … e per quanto riguarda lo YES!-man ho proprio in questo momento a disposizione il signor Pupazzetto che potrebbe fare al caso nostro ”.

Il nipote: “Il signor Pupazzetto? Ma non é quello di cui molti dicono che oltre a combinare dei grandissimi disastri non sa fare assolutamente niente?”

Il sig. Rosso: “Proprio lui … ma combina i disastri solo per danneggiare appositamente gli altri … e questo solo per favorire me ed i miei amici … il suo nome é un garanzia, fidati. E poi?”

Il nipote: “E poi fai in modo che quel Paese aumenti le spese militari e che invii delle armi al Paese dove sono presidente io e questo a causa della guerra che io sto conducendo contro il Paese confinante … ed anche del denaro … tantissimo denaro … e questo con la scusa che senza queste armi e questo denaro il rumore della guerra che crederanno che si sta combattendo appena fuori dalla porta di casa loro non potrá mai cessare … ed una volta che il denaro e tutto il resto é arrivato e dopo che avró oleato anche io, come é giusto che sia, tutti gli ingranaggi di mia competenza, perché senza la cosa non funzionerebbe, ci dividiamo tu, i tuoi amici ed io il grosso che rimane … e l´esercito del Paese dove sono presidente continuerá sí a fare la guerra ma lanciando le pietre”.

Il sig. Rosso: “Guerra, denaro, armi? Uhmmm … la cosa potrebbe funzionare … ci devo pensare, ma credo che il signor Pupazzetto possa essere la persona ideale per fare la comparsa da presidente del Paese che ho in mente per convincere cosí quel popolo a spogliarsi di ogni ricchezza residua. Sai? Fino al momento della tua telefonata mi stavo disperando perché non riuscivo a trovare una soluzione che mi consentisse di spremerli ulteriormente e questo per il fatto che giá ho levato a quei fessi quasi tutto: ormai non possono piú pagarsi gli stipendi, le pensioni, le cure mediche, l´assistenza sociale, i servizi varii e sono tanto disperati nel cercare di ridurre le spese che, tra le altre cose, vogliono risolvere il problema uccidendo gli anziani e gli infermi prendendo a pretesto l´eutanasia a fini di misericordia … vita umana creata da Dio che viene annientata in cambio di bit elettronici e carta moneta creata da Noi, si potrebbe dire … e nel frattempo per ricevere un qualche tipo di assistenza non solo devono pagare le tasse come e piú di prima ma si devono anche rivolgere ai privati, cioé a me e ai miei amici di affari che si erano preparati prima per offrire loro questi servizi, dietro pagamento naturalmente. La tua é veramente una buona idea … peró non basta: perché la gente pensi che Noi siamo dei veri benefattori dell´umanitá, dei disinteressati filantropi che hanno a cuore solo il loro benessere, che aborriamo tutte le guerre e le violenze e che facciamo il tutto senza alcun scopo di arricchimento personale, dobbiamo fare anche un poco di marketing … dobbiamo far vedere loro le cose secondo il punto di vista che piú ci conviene … dobbiamo cioé vendere loro una grande narrazione che faccia pensare a loro che Noi facciamo il tutto per un futuro migliore di cui beneficierá ogni singolo individuo sulla Terra e non solo esclusivamente Noi come in realtá sará e per fare questo dobbiamo iniziare a dare almeno un nome suggestivo all´operazione … come la chiamiamo?”

Il nipote, senza esitare: “Operazione termosifoni spenti”.

Il sig. Rosso: “E perché la vuoi chiamare cosí? Li vuoi spaventare mettendoli di fronte all´alternativa della guerra o dei termosifoni spenti?“

Il nipote: “Questo lo potrai far fare a chi diventerá il presidente del Paese che sceglierai, per far si che ci caschino piú facilmente. Ma il suo vero significato, e questo nessuno lo deve sapere. é che lasciandosi convincere a seguire la strada indicata dal presidente di quel Paese, moriranno di freddo poiché al termine della nostra operazione non avranno neanche piú i soldi per permettersi di accendersi una candela per riscaldarsi … ed in cambio dei soldi che avranno cosí gioiosamente regalato a noi due durante la prossima calura estiva con l´illusione di raggiungere la pace entro l´inverno successivo, in una guerra che non li riguarda assolutamente ma che penserannno che possa entrare in qualsiasi momento a casa loro attraverso le porte e le finestre, riceveranno per ritorsione dal Paese contro cui io sto belligerando pure dei veri missili attivati ed alla fine non solo avranno i termosifoni spenti ma la vera guerra entrerá inaspettatamente a casa loro attraverso i tetti e alla fine non avrannno neanche piú un letto al coperto in cui dormire … sniff sniff”.

Il sig. Rosso, guardando distrattamente fuori dalla finestra un grandissimo ed anomalo temporale che si sta formando in lontananza ma che non sembra provenire come al solito dalla bassa atmosfera ma dal cosmo e che si sta velocemente avvicinando, annunciandosi con insoliti tuoni e lampi: “ah ah ah … bravo nipote … ti avevo scambiato per uno smidollato ma tu addirittura mi superi… con il mio denaro e con le tue idee e fino a quando il mondo sará infestato da dei veri idioti come quelli, saremo liberi di fare impunemente tutte le guerre che vogliamo … gli leveremo tutto e moriranno pure felici … ah ah ah …”

Il nipote, che si trova ad alcune migliaia di chilometri dallo zio, e che durante tutta la telefonata ha smanettato con un videogioco che simula la terza guerra mondiale, alzando leggermente gli occhi al cielo e guardando anche lui fuori dalla sua grande ed ampia finestra che sta dietro al grande schermo del videogioco quello stesso strano fenomeno mai visto prima che sta per investire la sua villa ma che si confonde perfettamente nella sua parte inferiore, a causa dei lampi, con la parte superiore del videogioco di guerra fatta da bagliori, e quindi non allarmandosi assolutamente perché lo sta scambiando come una parte del videogioco stesso, sorridendo e pensando giá alla riuscita dell´operazione ed appoggiando d´istinto una sua mano su un termosifone acceso accanto a lui quasi per assicurarsi che il suo futuro privilegio non venga toccato da nessuno, aggiunge: “ … e nessuno … neanche Dio ci potrá piú toccare, ah ah ah …”,

e spaventandosi a morte perché un lampo della tempesta in arrivo centra proprio il serbatoio esterno del combustibile destinato a riscaldare i termosifoni della sua villa provocando cosí una grandissima esplosione ed un grande scuotimento del terreno oltre che a far andare via la corrente, ed immaginandosi immotivatamente che sará il destinatario del prossimo fulmine, si fa venire finalmente un dubbio e chiede allo zio: “Zio … prima di salutarti definitivamente ti volevo chiedere un´ultima cosa … ma Dio mica esiste, vero?“

“ Boouumm!”

Fine della telefonata e della storia.

Ad ognuno i propri pensieri.

https://www.nibiru2012.it/ terza-guerra-mondiale- profezia-irlmaier-fine-europa/

Indice di fallibilitá del sig. Alois Irlmaier = zero (per quello che io sappia).

Per chiarezza: il sig. Rosso, che in questa storia di fantasia é molto anziano, crede che Dio esista ma serve consciamente il Suo Avversario. Il nipote invece, non essendosi mai posto il problema, ci scherza sopra ma lo scopre troppo tardi.

Una Opinione

