Si tener un hijo es como hacer una maestría. Un comentario de Gotti Tedeschi

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, el profesor Ettore Gotti Tedeschi nos ha enviado este mensaje, que le agradecemos de todo corazón, y que compartimos para su atención. Feliz lectura.

Estimado Tosatti, pongo en su conocimiento este espléndido artículo de Roberto Pecchioli publicado hoy en InterMultiplices Una Vox. Como se trata de un tema de importancia fundamental, le sugiero que lo haga conocer en SC.

Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie – Artículo de Roberto Pecchioli

Como no me canso de intentar sensibilizar, a quien pueda y como pueda, sobre el tema de los nacimientos, tan estúpidamente abordado y mal interpretado, me gustaría añadir un breve comentario sobre otro intrigante artículo. Indudablemente el propósito de dicho artículo es diferente a lo que mi reinterpretación intentará explicar, pero es tan interesante (con la relectura que propongo) que me tomo la libertad de proponerlo a sus lectores.

En Repubblica -miércoles 18 de mayo, p. 32: “Tener hijos es como hacer una maestría”, por Daniela Hamaui.

Con una intuición muy original, Daniela Hamaui compara la situación de una ejecutiva que recibe (felizmente) la noticia de que está embarazada, con la situación de un joven asociado de una empresa financiera que recibe (felizmente) la noticia de que su solicitud para hacer un Master en Administración de Empresas (MBA) en Stanford (una de las más prestigiosas universidades estadounidenses) ha sido aceptada. El resumen del artículo consiste en representar la alegría del joven asociado en comunión con la satisfacción de su jefe (orgulloso de él), comparada con la preocupación de la futura madre de que su jefe se enfade y la castigue por ausentarse del trabajo durante el periodo de maternidad.

Los sentimientos expresados en el artículo pueden simplificar en la percepción de que ausentarse del trabajo (para hacer una maestría) durante 18 meses significa creación de valor para la persona, para la empresa y para la sociedad, mientras que ausentarse durante 18 meses por baja maternal significa, por el contrario, riesgo de pérdida de valor. Muy acertadamente, la escritora de la pieza sugiere a las futuras madres trabajadoras una serie de interesantes explicaciones para dar a sus jefes, para que aprecien el valor de su periodo de maternidad (asimilable a la famosa maestría), ya que durante este periodo la madre-profesional adquiere conocimientos y experiencias organizativas y psicológicas única y valiosas en su trabajo. Incluso superior a un MBA.

Cierto, muy cierto. Pero además contribuye a potenciar el papel de la mujer-madre, el valor de la vida que se aprecia, el valor incluso económico de los nacimientos. El nacimiento de una criatura querida es un valor para la propia sociedad, incluso superior a la educación de postgrado. Se podría incluso imaginar un posible plan de mejora de la carrera profesional para las mujeres que tienen esta aspiración, en el sentido correcto, pero también para sus “jefes” que lo fomentan y apoyan, en el sentido correcto.

Publicado originalmente en italiano el 19 de mayo de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/05/19/se-fare-un-figlio- e-come-un-master-un-commento- di-gotti-tedeschi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

