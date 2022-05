Nancy Pelosi, Negata la Comunione. A San Francisco c’è un Vescovo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo di Catholic News Agency, che ringraziamo per la cortesia, nella mia traduzione. Buona lettura.

L’arcivescovo Salvatore Cordileone ha annunciato venerdì che la presidente della Camera Nancy Pelosi non potrà essere ammessa alla Santa Comunione nell’arcidiocesi di San Francisco, né presentarsi a ricevere l’Eucaristia, finché non ripudierà pubblicamente il suo sostegno all’aborto.

Cordileone ha dichiarato il 20 maggio che il passo è stato “puramente pastorale, non politico” ed è avvenuto dopo che Pelosi, D-Calif. che si è descritta come una “devota cattolica”, ha ripetutamente respinto i suoi tentativi di contattarla per discutere del suo sostegno all’aborto.

Cordileone ha dichiarato di aver inviato la notifica a Pelosi, “un membro della nostra arcidiocesi”, il 19 maggio. La leader democratica non ha immediatamente risposto pubblicamente all’annuncio di Cordileone dopo che è stato reso noto ai media venerdì pomeriggio. In un’intervista del 2008 a C-SPAN, Pelosi aveva detto che il fatto che le venisse negata la Comunione sarebbe stato “un duro colpo”, descrivendosi all’epoca come una “comunicante regolare”.

Le istruzioni di Cordileone si applicano solo all’arcidiocesi di San Francisco. Altri vescovi hanno giurisdizione su tali questioni quando Pelosi si trova a Washington e in altre diocesi negli Stati Uniti e all’estero.

In una lettera del 20 maggio indirizzata ai laici cattolici, Cordileone ha spiegato di aver emesso l’istruzione in conformità con il canone 915 del Codice di Diritto Canonico, che afferma che “coloro che… perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto non devono essere ammessi alla Santa Comunione”.

Dopo numerosi tentativi di parlare con lei per aiutarla a comprendere il grave male che sta perpetrando, lo scandalo che sta causando e il pericolo per la sua stessa anima che sta rischiando, ho stabilito che è giunto il momento di dichiarare pubblicamente che non sarà ammessa alla Santa Comunione a meno che e fino a quando non ripudierà pubblicamente il suo sostegno ai “diritti” dell’aborto e non si confesserà e riceverà l’assoluzione per la sua cooperazione a questo male nel sacramento della Penitenza”, ha scritto Cordileone nella lettera.

Lettera separata inviata ai sacerdoti

In una lettera separata ai sacerdoti dell’arcidiocesi di San Francisco, anch’essa pubblicata venerdì, Cordileone ha risposto preventivamente alle critiche di “armare l’Eucaristia”.

Ha insistito sul fatto che la sua decisione è una “semplice applicazione dell’insegnamento della Chiesa”.

“Sono sempre stato molto chiaro, sia nelle mie parole che nelle mie azioni, che il mio motivo è pastorale, non politico”, ha affermato nella lettera.

Nella stessa lettera, l’arcivescovo ha descritto i suoi ripetuti tentativi di incontrare la Pelosi – che rappresenta il 12° distretto di San Francisco, in California, al Congresso – da quando, nel settembre 2021, ha annunciato che avrebbe cercato di codificare la Roe v. Wade nella legge statunitense.

Ha detto di aver scritto alla Presidente della Camera nell’aprile di quest’anno, “descrivendo la posizione estrema in cui si è mossa sulla questione dell’aborto e spiegando lo scandalo che sta causando e il pericolo per la sua stessa anima”.

“Le ho chiesto di ripudiare questa posizione, oppure di astenersi dal fare riferimento alla sua fede cattolica in pubblico e dal ricevere la Santa Comunione”, ha scritto.

“Le ho anche detto che se si fosse rifiutata di farlo, sarei stato costretto a fare un annuncio pubblico che non sarebbe stata ammessa alla Santa Comunione”.

Ha detto di non aver ricevuto alcuna risposta, ma ha contattato di nuovo la Pelosi un mese dopo, quando lei si è descritta come una “devota cattolica” mentre spiegava perché sosteneva l’aborto, sulla scia della fuga di notizie di una bozza di parere che suggeriva che la Corte Suprema avrebbe potuto abbattere Roe v. Wade.

In conseguenza di tutto questo e di tutto ciò che lo ha preceduto”, ha detto Cordileone ai sacerdoti, “è mia ferma convinzione che questa resistenza al consiglio pastorale sia durata troppo a lungo, e non c’è altro che si possa fare a questo punto per aiutare la Speaker a comprendere la gravità del male che la sua difesa dell’aborto sta perpetrando e lo scandalo che sta causando”.

