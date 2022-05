Video Inquietante. Come gli USA Reclutano Personale per Cambiare Cervelli e Opinioni.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, credo sia opportuno portare alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo articolo apparso The Most Important News, che ci parla di come si attui quotidianamente il tentativo di influenzare e controllare pensieri e opinioni. Buona lettura.

§§§

Ho appena visto uno dei video più inquietanti che abbia mai visto in vita mia. In effetti, era così inquietante che non voglio vederlo mai più. Evito i film dell’orrore perché non voglio essere esposto a quel tipo di contenuti, e metterei questo video nella stessa categoria. Ma il video che ho appena visto non è un’opera di fantasia. Si tratta invece di un video di reclutamento ufficiale di un’unità dell’esercito americano nota come 4° Gruppo Operazioni Psicologiche. Secondo il loro sito ufficiale, il 4° Gruppo Operazioni Psicologiche è impegnato nella “guerra dell’informazione” in tutto il mondo…

Il 4° Gruppo per le Operazioni Psicologiche, noto anche come PSYOPS, si definisce “Maestro dell’Influencing” e praticante della “guerra dell’informazione”, secondo il suo sito web. Ciò significa che il solo fatto che la gente discuta del suo video è un segno di successo.

In una guerra, le operazioni dovrebbero essere dirette al nemico, ma il video che ho appena visto ammette sostanzialmente che stanno conducendo operazioni psicologiche contro tutti.

Nel video, il 4° Gruppo per le Operazioni Psicologiche afferma di “essere ovunque” e che sono davvero loro a “tirare le fila”...

“Vi siete mai chiesti chi tira i fili?”, chiede il video.

“Ci troverete nell’ombra, sulla punta della lancia. … Tutto ciò che tocchiamo è un’arma. Possiamo ingannare, persuadere, cambiare, influenzare, ispirare. Ci presentiamo in molte forme. Siamo ovunque”.

Se non avete ancora visto il video, potete trovarlo qui.

Non so voi, ma io non voglio che il mio governo cerchi di alterare ciò in cui credo.

Ma è proprio quello che sta accadendo.

Forse pensate di essere così forti da non poter essere influenzati da nessuna delle loro strategie psichiche.

Purtroppo, se siete come la maggior parte degli americani, questo accade quotidianamente.

In questo momento, stanno lavorando molto duramente per influenzare le vostre opinioni sulla guerra in Ucraina. Di conseguenza, la maggior parte degli americani crede che le forze “pro-democrazia” in Ucraina siano “eroi” che meritano il nostro pieno sostegno finanziario.

E quindi la maggior parte degli americani è felice che il Congresso abbia appena deciso di inviare loro altri 40 miliardi di dollari delle nostre tasse.

Ma come si sentirebbero gli americani se venissero a conoscenza della verità su ciò che sta realmente accadendo laggiù? Ad esempio, un ex marine francese che ha trascorso settimane in prima linea in Ucraina sta ora condividendo pubblicamente ciò di cui è stato testimone…

Parlando alla stazione radiofonica francese Sud Radio, Adrien Bocquet ha detto di aver assistito a “molti crimini di guerra”. Tutti questi crimini di guerra sono stati commessi da soldati ucraini e non da soldati russi, ha sottolineato. Bocquet è quindi molto allarmato dal fatto che l’Europa stia inviando armi ai neonazisti ucraini. Indossano ogni tipo di simbolo nazista sulle loro uniformi. Non nascondono questi simboli. Anzi, se ne vantano”, ha detto.

“Ho lavorato con loro e ho dato loro delle medicine. Sapete cosa dicevano? Che avrebbero scuoiato ebrei o neri se ne avessero avuto la possibilità”. Questo non è certo in linea con la narrazione mainstream di salvare la “democrazia” e i “nostri valori” in Ucraina.

Dopo aver letto questo, pensate davvero che sia una buona idea dare loro decine di miliardi di dollari delle nostre tasse?

Bocquet dice anche di aver visto fare cose assolutamente orribili ai prigionieri di guerra…

“La gente può dire quello che vuole. Io ero lì. Ho visto cosa è successo lì”, ha sottolineato Bocquet, che dice di aver realizzato molte decine di video di crimini di guerra. Ha visto in un granaio prigionieri di guerra russi che erano stati picchiati e legati. “I combattenti del battaglione Azov hanno chiesto loro chi fossero gli ufficiali. Ogni soldato russo è stato colpito alle ginocchia con un kalashnikov. Ho dei video che lo dimostrano, altrimenti non oserei dire una cosa del genere”.

Naturalmente non sentirete mai parlare di tutto questo dai media aziendali del mondo occidentale.

E questo perché coloro che gestiscono le operazioni psicologiche per il nostro governo sono estremamente bravi in quello che fanno.

Inutile dire che non sono gli unici a cercare di controllare ciò che pensiamo.

Le grandi aziende di social media cercano incessantemente di plasmare la nostra visione del mondo. Project Veritas ha appena pubblicato un video in cui un ingegnere senior di Twitter ammette che i punti di vista conservatori vengono regolarmente censurati dalla sua azienda…

Un ingegnere senior di Twitter ha ammesso che il gigante dei social media ha una forte inclinazione a sinistra e censura abitualmente i conservatori.

Siru Murugesan è stato registrato mentre diceva che la cultura dell’azienda è estremamente di sinistra, che i lavoratori sono “comunisti come la morte” e che “odiano, odiano, odiano” l’acquisizione da 44 miliardi di dollari di Elon Musk.

In una conversazione scioccante e franca, filmata nel corso di diversi incontri, ha affermato che l’azienda “non crede nella libertà di parola” e ha persino iniziato a trasformarlo in un uomo di sinistra quando è entrato a far parte dell’azienda.

Se non avete ancora visto il nuovo video di Project Veritas, potete trovarlo qui.

Tutti hanno un’agenda e ogni giorno ci sono forze molto potenti che lavorano duramente per controllare ciò che pensiamo.

E sta funzionando.

Purtroppo, questo è particolarmente vero per i nostri giovani. Ecco un esempio di una giovane donna a cui è stato fatto il lavaggio del cervello…

Ed ecco un altro esempio estremamente inquietante…

WATCH: Pro-Abortion activist says mothers should be able to abort children after birth: “It’s going to always be her choice.” pic.twitter.com/jWUGsX3g1x — Breaking911 (@Breaking911) May 16, 2022

La maggior parte degli americani trascorre ore interminabili guardando la televisione, su Internet, ascoltando la radio e giocando ai videogiochi.

E la stragrande maggioranza delle notizie e dell’intrattenimento che “consumiamo” è controllata solo da una manciata di corporazioni enormemente potenti.

Se non imparate a pensare con la vostra testa, loro saranno più che felici di farlo per voi.

Chi segue regolarmente il mio lavoro sa che esorto sempre i miei lettori a liberarsi dalla “matrice” in cui la maggior parte delle persone si inserisce volontariamente ogni giorno.

Mai prima d’ora nella storia dell’umanità l’élite ha avuto strumenti così potenti per plasmare il modo in cui vediamo il mondo.

Se permettete loro di controllare ciò che pensate, non siete meglio di uno schiavo.

Per favore, aiutatemi a svegliare più persone finché siamo in tempo, perché il tempo sta per scadere.

***

l’autore: Mi chiamo Michael e il mio nuovissimo libro intitolato “7 Year Apocalypse” è ora disponibile su Amazon.com. Oltre al mio nuovo libro, ho scritto altri cinque libri disponibili su Amazon.com, tra cui “Le profezie perdute del futuro dell’America”, “L’inizio della fine”, “Preparati ora” e “Vivere una vita davvero importante”. (Quando acquistate uno di questi libri contribuite a sostenere il lavoro che sto svolgendo, e un modo in cui potete davvero aiutarmi è quello di inviare copie digitali come regalo tramite Amazon a parenti e amici. Il tempo è poco e ho bisogno di aiuto per far arrivare questi avvisi nelle mani di quante più persone possibile. Ho pubblicato migliaia di articoli su The Economic Collapse Blog, End Of The American Dream e The Most Important News.

§§§

