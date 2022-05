Apocalisse. Li Hanno Lasciati Morire. Un Libro di Massimo Citro, Prefazione di Viganò.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un post breve per informarvi dell’uscita di un libro del dott. Massimo Citro, con la prefazione dell’arcivescovo Carlo Maria Vigano. Qui sotto trovate una breve descrizione dell’opera, mentre a questo collegamento trovate più informazioni e anche un video di lancio. Buona lettura.

***

Il Sistema non può essere messo in discussione e, nella mente di tutti, deve rappresentare il migliore dei mondi possibili. Per questo ha imparato a distogliere l’attenzione creando di volta in volta un nemico da combattere, che in questo caso è il virus. La massa rimane nell’ignoranza, nella mediocrità, nel senso di colpa e continua a ridurre a “complotto” un progressivo colpo di stato mondiale, che ha già reso schiava buona parte dell’umanità. La propaganda passa per visionari coloro che hanno compreso, mentre gli altri sono politicamente ammaestrati a rispettare correttamente le regole imposte dall’oligarchia. Una minoranza regge le sorti del pianeta e, in modo consapevole o meno, buona parte dell’umanità la sostiene: sono coloro che traggono vantaggi dal Sistema e da quello che “conviene” o che hanno sposato l’ideologia transumanista. Ricoprono posti di potere, dell’alta finanza, operano in Borsa, traggono guadagno dal caos e dalla disperazione. Viene loro assicurato successo, denaro, visibilità, potere: in cambio si devono impegnare a tradire i valori dell’umanesimo, della cultura, del classicismo, della bellezza, del sentimento. Il mondo è oggi diviso in transumanisti, che sostengono il Sistema a suon di crimini e menzogne, e umanisti che difendono la vita.

Il Sistema è come una grande mela marcia. E in una mela marcia vivono bene soltanto i vermi.

Apocalisse… l’Eresia continua.

§§§

