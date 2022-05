Cionci su don Minutella. Colpito dalla “Misericordia” di papa Bergoglio.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Andrea Cionci, che ben conoscete, ha inviato alla vostra attenzione e riflessione questo articolo, di cui lo ringraziamo, sulle vicende di don Minutella. Buona lettura.

§§§

Caro Marco Tosatti,

come ormai noto, il “misericordioso” Bergoglio ha presuntamente ridotto allo stato laicale don Alessandro Minutella. Uso il “presuntamente” perché, come sai, la mia posizione è nota e verrà presto esplicitata in una pubblicazione organica dal titolo prevedibile.

Vorrei proporre ai tuoi lettori, sine ira ac studio, alcune riflessioni banalmente logiche e pacate su questo sacerdote che, piaccia o meno, ha pagato di persona – e fino in fondo – il fatto di aver dichiarato che Francesco non è il papa. E gente come lui non se ne trova tanta in giro, abbia egli torto o ragione.

Il provvedimento della riduzione allo stato laicale viene adottato solo nei casi più gravi di crimini sessuali da parte di chierici, o di patente apostasia. Dato che sul primo aspetto nulla si è potuto dire, la spoliazione si riferisce alla presunta apostasia di don Minutella, ma siccome il sacerdote non ha mai proferito alcuna eresia, l’unico “peccato” che gli si può imputare è quello di non riconoscere Francesco come papa. Ebbene, tutto qui? Tanto rumore per nulla: se l’elezione di Bergoglio non presenta la minima problematica canonica, e quanto ha da eccepire don Minutella, (insieme ad altre decine di intellettuali), sono solo fantasie, il misericordioso “papa Francesco” avrebbe certamente dovuto riceverlo e dirgli: “Perché, don Alessandro contesti la mia legittimità? Guarda qui, è tutto in ordine, la spiegazione canonica è questa, io sono certamente il papa e ho completamente le carte in regola. Ora va’ in pace, figlio mio, e torna dalle pecorelle della tua parrocchia”. E invece questo non è successo: due scomuniche senza processo, tritacarne mediatico, hackeraggi, persecuzioni varie e infine la spoliazione. Non sarà che magari Bergoglio non ha proprio tutte le carte in regola per fare il papa e che non ci si può permettere di ascoltare quanto ha da dire don Alessandro? Mah? Chissà.

Don Minutella si è sempre professato fedele a papa Benedetto XVI gridando ogni giorno dal suo canale Radio Domina Nostra che il papa è solo lui, che non ha abdicato, che l’altro è un usurpatore etc. Ha perfino pubblicato un libro, “Pietro dove sei?”, andato a ruba anche nelle librerie di via della Conciliazione. Allora, secondo la narrativa mainstream dell’”ex papa” come propongono i sottotitoli di Google da qualche settimana (prima scrivevano papa emerito), Benedetto XVI avrebbe dovuto dire a don Minutella: “Senti, figlio mio, io ti ringrazio del bene che mi vuoi, ma ti stai sbagliando. Il papa è uno solo, ed è Francesco, quindi datti pace. Ti stai sbattendo per nulla”. Come sappiamo, questo non è successo e Benedetto XVI, oltre a non aver MAI detto che il papa E’ Francesco, non ha mai smentito don Minutella, nonostante il seguito di decine, se non centinaia di migliaia di persone che ha. Strano, eh? Ricorda un po’ quando il Santo Padre ha scritto una lettera al sottoscritto, tramite Mons. Gaenswein, anche in quel caso senza alcuna smentita. Anzi.https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/29655685/papa-benedetto-risponde-lettera-papa-regnante-sede-impedita.html

Dunque, don Minutella sostiene che Francesco non solo è antipapa, ma è anche anticattolico, una figura del tutto anticristica, in questo in piena consonanza con Mons. Viganò. Ora, come sapete, in Germania cento preti tedeschi hanno benedetto ripetutamente e con iniziative plateali delle coppie gay. Se non ricordo male, la pratica omosessuale dovrebbe essere, per la dottrina cattolica, il secondo dei Quattro peccati che gridano vendetta a Dio, insieme ad altre bazzecole tipo Omicidio volontario, Oppressione dei poveri e Defraudare la giusta mercede a chi lavora. Tali preti germanici non sono stati – non diciamo scomunicati – ma nemmeno sospesi a divinis. Non gli è stato torto un capello, nemmeno uno scappellotto, o un rimbrotto. Viceversa, don Minutella che chiede da anni spiegazioni su un atto che dovrebbe essere CLAMOROSAMENTE LIMPIDO E TRASPARENTE come un’abdicazione papale, lo hanno messo sotto i cingoli e presuntamente spretato. Possibile dunque censurare don Minutella perché dice che Bergoglio sta mettendo a rovescio la fede?

In tanti vedono come il fumo negli occhi il sacerdote palermitano per alcuni suoi atteggiamenti: “Eh, ma lui dice di avere le locuzioni interiori! Eh, ma lui si sente investito dalla Madonna! Eh ma lui urla!” etc. Dunque, le locuzioni interiori sono esperienze mistiche che nascono dal rapporto tra il cuore dell’uomo e l’ascolto della parola di Dio. Non stiamo quindi parlando di messe nere. Siamo in grado di dire se quelle di don Minutella fossero vere o no? Riguardo i contenuti di queste locuzioni, si sono ravvisati elementi demoniaci o anticristiani? Se sì, quali? Non possiamo sapere se tali esperienze di don Minutella sono state autentiche o dettate dall’autosuggestione, certo è che non ha detto nulla di maligno, se non, appunto, rimandare alla sua missione di denuncia dell’antipapato.

Lui sostiene di essere a capo di un movimento lealista verso Benedetto XVI, pur senza considerare di proprietà esclusiva il Piccolo resto, che è una categoria biblica e che comprende tutti coloro che sono in comunione con Benedetto. Qualcuno può mettere in discussione che lui non sia la personalità ecclesiastica che, nel modo più vibrato e organizzato, nello spazio e nel tempo, ha dichiarato esplicitamente Benedetto papa e Francesco antipapa? C’è stato qualcun altro che lo ha fatto fondando un canale Youtube e investendo migliaia di ore di discorsi pubblici?

Ora, se fosse vero che Benedetto è il solo papa e l’altro un impostore, possiamo dire che la Madonna non guarderebbe di buon occhio un sacerdote pronto a sacrificarsi in questo modo, fino alla fine, per denunciare questa verità?

In tal caso, le affermazioni presuntamente boriose di don Minutella, non sarebbero solo l’analisi obiettiva della realtà?

Quanto ai suoi modi, pensate che una realtà come quella dell’antipapato bergogliano possa essere fatta filtrare al grande pubblico con i bigliettini e i toni da salotto? In una situazione dell’informazione come quella attuale? Non risulta, poi, che gli ecclesiastici i quali, nei secoli passati, hanno combattuto gli antipapi fossero tutti rose e fiori. San Bernardo di Chiaravalle scese in ARMI contro l’antipapa Anacleto II e il suo successore Vittore IV. Stiamo parlando di spade, spadoni, lance, frecce etc. Roba che fa male sul serio, altro che le urla di don Minutella.

E infine, se fosse vero il tragico, escatologico scenario descritto, nel deserto mortifero e apatico in cui versa il clero, ve la sentireste di criticare don Minutella per quelle piccolezze, visto che ha fatto quel che ha fatto?

Don Minutella, nonostante più lo si colpisca, più picchia duro, è un uomo sensibile, ed ha sofferto molto delle persecuzioni subite. Ha perso tutto, parrocchia, stipendio, reputazione, ora anche l’abito. La domanda è: ma chi glielo fa fare? Mi pare che la storia della Chiesa si piena di martiri che si sono fatti squartare per la verità. Di questi tempi non se ne vedono molti in giro. Quindi, i casi sono due: o don Minutella ha ragione, e allora la storia si dovrà inchinare a lui, e chi lo attacca si sta prendendo una bruttissima responsabilità, oppure è stato un povero prete vittima di un clamoroso abbaglio. Ma se così fosse, al “Misericordiosissimo” sarebbe bastato poco per schiarirgli le idee e riportarlo nei ranghi. Peraltro, se don Minutella fosse pazzo, come caritatevolmente dicono alcuni suoi confratelli, non poteva essere scomunicato, ma doveva essere assistito dalla Chiesa, amorevolmente, per evitare che desse scandalo.

Soprattutto: mi sembra piuttosto curioso che ci sia gente che fa le pulci a don Minutella perché ha le locuzioni interiori e alza il vocione, e poi si sciroppa senza problemi Bergoglio con le benedizioni ai gay, le Pachamame, il Padre Nostro alla rovescia, il Buon pastore rosacrociano al collo, il cambiamento del catechismo (art.2267), la comunione al turboabortista Biden e così via. Com’era quella storia della pagliuzza e della trave?

Mi torna in mente quella frase di Pascal: “Dio ha messo nel mondo abbastanza luce per chi vuole credere, ma ha anche lasciato abbastanza ombre per chi non vuole credere”. Personalmente ritengo che se don Minutella non avesse forse commesso alcune goffaggini comunicative, derivate dal suo carattere irruento, che danno guazza ai suoi nemici per censurarlo, la sua figura sarebbe stata troppo solare, troppo unanimemente “simpatica” e apprezzabile e non avrebbe lasciato il libero arbitrio alle persone di scegliere.

E in questa faccenda dei due papi, tutto sta nello scegliere liberamente da che parte stare.

Grazie, un caro saluto,

Andrea Cionci

§§§

