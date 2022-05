Americanismo. Un Libro di Curzio Nitoglia. Un Evento Online, Oggi alle 18.00.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione un evento che avrà luogo oggi pomeriggio, online. Trovate i dettagli qui sotto.

Il tema dell’americanismo è senz’altro controverso da trattare, perché tanti e diversi sono i punti di vista attraverso cui può essere affrontato. Oggi è tema sempre più attuale e ne parliamo anche approfittando di un nuovo libro di don Curzio Nitoglia a cui faremo riferimento.

Interverranno:

Aurelio Porfiri: Introduzione

Curzio Nitoglia: Il protestantesimo americano unitariano

Piergiorgio Seveso: Meccaniche delle rivoluzioni

John C. Rao: Locke e la distruzione della persona umana per l’americanismo

Guido Vignelli: Messianismo secolarizzato e mondialismo

Adriano Segatori: Il biblismo sociale

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

§§§