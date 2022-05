Scandalo in USA. Autorizzato il Richiamo per Bambini da 5 a 11 Anni. Al Buio.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importante offrirvi, nella mia traduzione, questo articolo pubblicato da The Defender, che dimostra, a mio modesto avviso, il grado di straordinaria faciloneria – per non dire di peggio e di più – con cui le istituzioni che dovrebbero difendere la salute dei cittadini, e dei bambini in particolare, sono cera nelle mani dei giganti dell’industria farmaceutica. Per aprire alcuni collegamenti, andate sull’articolo originale. Buona lettura.

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha autorizzato oggi una dose di richiamo del vaccino COVID-19 di Pfizer-BioNTech per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, senza aver convocato il suo panel consultivo sui vaccini composto da esperti indipendenti per discutere i dati di Pfizer sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni – e sulla base di un sottoinsieme di studio di soli 67 bambini, ha riportato la CNBC.

L’FDA ha concesso l’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) per i richiami nonostante i dati che mostrano tassi di infezione più elevati tra i bambini completamente vaccinati nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni rispetto ai bambini non vaccinati, nessun studio che testi l’efficacia del vaccino contro l’attuale variante dominante BA.2 COVID-19 e due nuovi studi che dimostrano che per le persone vaccinate che si ammalano di Omicron, l’infezione fornisce una protezione migliore contro le infezioni future rispetto a una seconda dose di richiamo.

Il gruppo consultivo sui vaccini dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) si riunirà giovedì. L’agenzia e il suo direttore, la dottoressa Rochelle Walensky, dovrebbero approvare i richiami, come riporta il Washington Post.

Il dottor Peter Marks, direttore del Centro per la valutazione e la ricerca biologica della FDA, ha dichiarato che i dati mostrano sempre più spesso che la protezione fornita da due vaccinazioni diminuisce nel tempo, ma l’agenzia ha stabilito che una terza vaccinazione potrebbe contribuire ad aumentare la protezione per i bambini nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni e che i “benefici superano i rischi”.

L’FDA ha autorizzato la terza iniezione dopo aver analizzato i dati di uno studio clinico di Pfizer in corso, in cui un piccolo sottogruppo di soli 67 bambini di questa fascia d’età presentava livelli di anticorpi più elevati un mese dopo aver ricevuto una dose di richiamo.

Come riportato da The Defender, i livelli di anticorpi da soli non sono indicativi di protezione immunitaria. Quando si tratta di COVID-19, le risposte delle cellule T e delle cellule natural killer sono la parte cruciale della protezione immunitaria.

Pfizer non ha pubblicato i dati reali, impedendo agli esperti di condurre questa analisi.

La dose di richiamo autorizzata, della stessa potenza delle prime due dosi, ha generato anticorpi neutralizzanti contro Omicron e la versione ancestrale di Wuhan del virus, secondo il New York Times.

L’FDA ha dichiarato di non aver individuato nuovi problemi di sicurezza e di aver riscontrato che i bambini partecipanti allo studio hanno sperimentato gli stessi lievi effetti collaterali che si verificano in altre persone dopo aver ricevuto un richiamo.

Tuttavia, un sottogruppo di soli 67 bambini non è sufficientemente ampio per rilevare potenziali eventi avversi come la miocardite, e non è noto quanto rapidamente la protezione fornita svanisca perché i partecipanti allo studio non sono stati seguiti oltre un periodo di 28 giorni.

Circa 8,1 milioni, ovvero il 28% dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, hanno ricevuto la serie primaria di due dosi di vaccino COVID-19 a partire dall’11 maggio, secondo i dati dell’American Academy of Pediatrics.

Questi bambini saranno ora idonei per una terza dose cinque mesi dopo la seconda dose, sulla base dei dati ottenuti dai 67 bambini che sono stati seguiti per un solo mese.

I casi di COVID sono più numerosi nei bambini vaccinati tra i 5 e gli 11 anni, secondo i dati CDC

Secondo gli ultimi dati dei CDC, da febbraio sono stati registrati tassi di casi di COVID-19 più elevati tra i bambini completamente vaccinati rispetto a quelli non vaccinati nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Il 12 febbraio il CDC ha riportato un tasso di casi settimanali di 250,02 per 10.000 abitanti nei bambini completamente vaccinati di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, rispetto ai 245,82 per i bambini non vaccinati della stessa fascia di età.

La tendenza è proseguita fino alla terza settimana di marzo, ultima settimana di dati disponibili.

“Diversi fattori probabilmente influenzano i tassi grezzi di casi in base alla vaccinazione e alla dose di richiamo, rendendo difficile l’interpretazione delle tendenze recenti”, ha dichiarato Jasmine Reed, portavoce dei CDC, in un’e-mail a The Epoch Times.

“I limiti includono una maggiore prevalenza di infezioni precedenti tra i gruppi non vaccinati e non sottoposti a richiamo, la difficoltà di tenere conto del tempo trascorso dalla vaccinazione e del calo della protezione, e le possibili differenze nelle pratiche di analisi (come i test a domicilio) e nei comportamenti di prevenzione in base all’età e allo stato di vaccinazione”, ha aggiunto Reed. “Queste limitazioni sembrano avere un impatto minore sui tassi di mortalità qui presentati”.

Secondo i dati del CDC, il divario tra individui completamente vaccinati e non vaccinati in tutte le fasce d’età si è ridotto sempre di più, con il tasso di mortalità che mostra la stessa tendenza per le persone di età superiore ai 50 anni.

Per le persone di età inferiore ai 50 anni, i tassi di mortalità sono quasi identici tra vaccinati e non vaccinati dall’inizio del lancio del vaccino.

I dati mostrano che il vaccino COVID-19 ha un “effetto trascurabile” sulle persone, ha dichiarato il dottor Peter McCullough, importante cardiologo ed epidemiologo.

“Con questi risultati alla mano, è chiaro che i vaccini hanno un effetto trascurabile sulle popolazioni”, ha dichiarato McCullough a The Epoch Times in una e-mail.

“Dato lo scarso profilo di sicurezza generale e la mancanza di garanzie sulla sicurezza a lungo termine, gli americani dovrebbero essere cauti nel considerare ulteriori iniezioni di questi prodotti”.

Gli studi dimostrano che aver avuto il COVID può essere più efficace che ricevere un richiamo

Due nuovi studi dimostrano che, per le persone vaccinate contro il COVID-19, l’infezione da Omicron potrebbe fornire una protezione migliore rispetto a un secondo richiamo, secondo quanto riportato da Fortune.

Uno studio condotto dall’azienda tedesca di biotecnologie BioNTech SE ha valutato individui vaccinati che avevano contratto l’infezione COVID-19 associata alla variante Omicron.

BioNTech ha riscontrato che questi individui avevano una migliore risposta delle cellule B rispetto a quelli che avevano ricevuto un richiamo ma non erano stati infettati.

Secondo il Centro MD Anderson, i linfociti B sono un tipo di globuli bianchi che creano anticorpi che si legano a patogeni o sostanze estranee e li neutralizzano. Le cellule B si legano a un virus e impediscono che entri in una cellula normale causando un’infezione. Inoltre, reclutano altre cellule per aiutare a distruggere le cellule infette.

Un secondo studio condotto dall’Università di Washington e da Vir Biotechnology ha analizzato le risposte immunitarie di vari gruppi in base alla vaccinazione e allo stato di infezione.

Lo studio ha analizzato i campioni di sangue di individui vaccinati e poi affetti dalle varianti Delta o Omicron e li ha confrontati con quelli che avevano contratto prima il COVID-19 e poi erano stati vaccinati, con quelli che erano stati vaccinati ma non erano stati infettati in precedenza e con quelli che erano stati infettati ma non avevano mai ricevuto il vaccino COVID-19.

Lo studio ha rilevato che gli individui vaccinati con infezione da Omicron hanno prodotto anticorpi che hanno formato una forte difesa contro altre varianti del virus. Le persone non vaccinate che hanno contratto Omicron non hanno avuto una risposta immunitaria altrettanto robusta.

L’efficacia del vaccino COVID di Pfizer diminuisce rapidamente

Uno studio pubblicato il 13 maggio sul Journal of the American Medical Association (JAMA) ha rilevato che la protezione offerta dal vaccino COVID-19 di Pfizer è diventata negativamente efficace tra i bambini e gli adolescenti cinque mesi dopo aver ricevuto una seconda dose: ciò significa che i destinatari avevano maggiori probabilità di contrarre il COVID-19 cinque mesi dopo essere stati vaccinati.

L’efficacia del vaccino “non era più significativamente diversa da 0 durante il terzo mese dopo la seconda dose”, hanno scritto i ricercatori. Inoltre, la protezione contro l’ospedalizzazione è diminuita significativamente nel tempo.

Negli adolescenti, secondo gli autori, l’efficacia è aumentata nuovamente con i richiami.

È ora di seguire la scienza. Unisciti alla nostra campagna!

La maggior parte degli studi non randomizzati che hanno cercato di determinare l’efficacia del vaccino (VE) presentavano “difetti comuni”, tra cui la mancata considerazione della precedente infezione da COVID-19 al basale, la mancata segnalazione di coloro che hanno ricevuto un richiamo entro una finestra temporale di sei mesi e la mancata valutazione di ricoveri o decessi dovuti a COVID-19 o ad altre condizioni, ha dichiarato McCullough a The Epoch Times.

“Di conseguenza, la maggior parte degli studi sulla COVID-19 VE ha dei pregiudizi che portano a sovrastimare qualsiasi beneficio clinico della vaccinazione”, ha dichiarato McCullough.

Come riportato da The Defender il 13 maggio, un altro studio pubblicato su JAMA ha dimostrato che la seconda e la terza dose del vaccino COVID-19 di Pfizer hanno fornito protezione contro la variante Omicron solo per poche settimane.

“Il nostro studio ha riscontrato un rapido declino dei titoli sierici di anticorpi neutralizzanti specifici per Omicron solo poche settimane dopo la seconda e la terza dose del [vaccino BNT162b2 di Pfizer-BioNTech]”, hanno scritto gli autori.

Uno studio preprint pubblicato a febbraio ha dimostrato che il regime di due dosi del vaccino COVID-19 di Pfizer per i bambini era efficace solo al 12% contro l’Omicron nei bambini di età compresa tra 9 e 11 anni, e l’efficacia del vaccino “diminuiva rapidamente” per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.

I ricercatori del Dipartimento della Salute dello Stato di New York e della University at Albany School of Public Health hanno esaminato l’efficacia del vaccino nei bambini dai 5 agli 11 anni e negli adolescenti dai 12 ai 17 anni dal 13 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022 e hanno stabilito che l’efficacia del vaccino COVID-19 di Pfizer è diminuita rapidamente per i bambini, in particolare per quelli dai 5 agli 11 anni.

Secondo uno studio danese condotto su 128 persone che avevano ricevuto due o tre dosi di vaccino COVID-19 di Pfizer, i livelli di anticorpi “neutralizzanti” specifici per Omicron diminuiscono rapidamente dopo la seconda e la terza dose del vaccino di Pfizer.

Rispetto alla variante originale e alla variante Delta, i ricercatori hanno riscontrato che la percentuale di anticorpi specifici Omicron rilevati nel sangue dei partecipanti è scesa “rapidamente” dal 76% quattro settimane dopo la seconda dose al 53% alle settimane 8-10 e al 19% alle settimane 12-14.

Dopo la terza dose, gli anticorpi neutralizzanti contro Omicron sono diminuiti di 5,4 volte tra la terza e l’ottava settimana.

Il mese scorso Moderna ha richiesto l’autorizzazione all’immissione in commercio del suo vaccino COVID-19 per bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni. Pfizer intende richiedere l’EUA per un regime di tre dosi per la stessa fascia d’età.

Il 6 maggio, il massimo funzionario dell’FDA in materia di vaccini ha dichiarato a una commissione del Congresso che i vaccini COVID-19 per i bambini di età inferiore ai 6 anni non dovranno soddisfare la soglia di efficacia del 50% richiesta dall’agenzia per ottenere l’EUA.

