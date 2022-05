L’Immunità Naturale Funziona, e Pfizer lo Sapeva. La Folle Spinta al Siero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre i cosiddetti esperti – alcuni dei quali in sospetto di conflitto di interessi con le aziende farmaceutiche – incominciano a parlare di quarte dosi e di booster autunnale di un siero genico probabilmente inefficace e sicuramente pericoloso, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questo articolo di Children’s Health Defence, che getta una luce inquietante sul comportamento non solo delle aziende produttrici, ma di quelli che dovrebbero essere gli organi a tutela della salute dei cittadini, in USA ma anche qui da noi in Europa e in Italia. Buona lettura e condivisione.

§§§

L’ultima serie di documenti di Pfizer, rilasciati il 1° aprile, conferma che Pfizer sapeva che l’immunità naturale era efficace quanto il vaccino COVID-19 dell’azienda nel prevenire le malattie gravi.

Nella puntata di lunedì di “Rising” di The Hill, la giornalista e commentatrice politica Kim Iversen ha detto che i documenti rivelano anche che non è stato possibile verificare la sicurezza del vaccino per le donne in gravidanza o che desiderano avere figli e che la miocardite è una reazione avversa nota al vaccino.

I documenti facevano parte del rilascio ordinato dal tribunale di 340.000 pagine di documentazione presentata alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense dalla Pfizer nella sua richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza del suo vaccino.

In risposta a una richiesta di Freedom of Information Act dell’agosto 2021, presentata da Public Health and Medical Professionals for Transparency, la FDA aveva inizialmente cercato di ritardare il rilascio completo dei documenti per 75 anni, ma un giudice federale ne ha imposto il rilascio entro otto mesi.

La FDA ha rilasciato 11.000 pagine il 1° aprile.

Nella discussione con i co-conduttori di “Rising” Robby Soave e Ryan Grim, Iversen ha individuato la “prima notizia bomba” contenuta nei documenti: il fatto che “l’immunità naturale funziona, e Pfizer lo sa”.

Iversen ha affermato che:

“I dati dello studio clinico hanno dimostrato che i soggetti con una precedente infezione da COVID non presentavano alcuna differenza di esito rispetto a quelli vaccinati. Nello studio limitato, nessuno dei vaccinati né dei soggetti con precedente infezione ha manifestato una malattia grave secondo la definizione dell’FDA o del CDC [Centers for Disease Control and Prevention]”.

La FDA definisce la COVID grave come un caso che richiede un supporto di ossigeno. Il CDC la definisce come un caso che richiede l’ospedalizzazione.

“Non ci sono stati casi di COVID grave nel gruppo dell’immunità naturale, indipendentemente dal fatto che fossero vaccinati o meno”, ha dichiarato Iversen.

Iversen ha anche detto che i dati hanno mostrato che i tassi di infezione di qualsiasi tipo erano “statisticamente identici” tra i vaccinati e quelli con immunità naturale.

Ha aggiunto:

“Tuttavia, invece di dire che le persone con immunità naturale non sembrano aver bisogno del vaccino – come è stato detto in Europa, per esempio – Pfizer ha invece distorto le proprie conclusioni dicendo: ‘i risultati finali di efficacia mostrano che il vaccino ha fornito protezione contro la COVID-19 per i partecipanti con o senza evidenza di infezione precedente'”.

I dati clinici dimostrano inoltre che Pfizer era a conoscenza di problemi ormai ben documentati di reazioni più gravi tra i soggetti più giovani.

Iversen ha dichiarato:

“Un’altra rivelazione dei documenti è che le reazioni avverse erano più frequenti e più gravi nei gruppi più giovani”.

Nel documento si legge: “La reattogenicità e gli eventi avversi sono stati generalmente più lievi e meno frequenti nei partecipanti del gruppo più anziano [55 anni e oltre] rispetto a quelli del gruppo più giovane e nel complesso tendevano ad aumentare con l’aumentare della dose di vaccino””.

“Lo studio in sé era rivolto a persone di età pari o superiore ai 16 anni, quindi gli effetti collaterali erano più frequenti e più gravi nelle persone di età inferiore ai 55 anni, anche se sappiamo che più si è giovani e meno è probabile che si verifichino COVID gravi”, ha detto Iversen.

Iversen ha citato i dati di Lancet, secondo cui i sedicenni hanno il 99,993% di probabilità di sopravvivere alla COVID, i trentenni il 99,943% e i cinquantenni il 99,572%.

“Solo nel gruppo dei sessantenni e più anziani”, ha riassunto Iversen, “i tassi di sopravvivenza scendono al di sotto del 99%”.

Il modulo di consenso mostra che Pfizer era a conoscenza di miocardite e problemi di fertilità

Secondo un modulo di consenso per i partecipanti allo studio incluso nel documento, Pfizer era a conoscenza delle preoccupazioni relative alla miocardite e ha esplicitamente menzionato la possibilità di un impatto del vaccino sulla salute riproduttiva delle donne.

Iversen ha detto che il modulo elenca diversi possibili effetti collaterali, tra cui la miocardite, “che molti di noi conoscono, ma il documento dice che il tasso di insorgenza è di 10 su 100.000 persone, senza specificare l’età o il sesso, quindi è molto più alto dei tassi precedentemente riportati di 1 su 50.000 persone”.

“Inoltre”, ha aggiunto la dottoressa, “sappiamo che la maggior parte di questi casi riguarda maschi più giovani, quindi quando si controlla l’età e il sesso il rischio aumenta significativamente”.

Nel modulo di consenso si legge anche che “non sono noti gli effetti del vaccino COVID-19 sullo sperma, su una gravidanza, su un feto o su un bambino che allatta”.

Iversen ha sottolineato come la stampa e i funzionari pubblici abbiano demonizzato l’esitazione nei confronti del vaccino tra le donne più giovani e i genitori di ragazze adolescenti.

“Nonostante questi scienziati ammettano in questo modulo di consenso che semplicemente non lo sanno, è stato spacciato come un dato di fatto che i vaccini non hanno alcun effetto negativo sulla riproduzione”, ha detto Iversen, “ma il fatto è che semplicemente non lo sappiamo”.

Iversen ha suggerito che l’impatto principale della pubblicazione del documento sarà quello di fornire ulteriori prove agli sforzi di “difesa legale anti-mandato” dei genitori che non vogliono che i loro figli siano vaccinati.

§§§

