Per la Vita, Manifestazione il 21 maggio a Roma. Esserci è Importante.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, vogliamo ricordare – se mai ce ne fosse bisogno – a chi vive a Roma o può raggiungere facilmente la Città Eterna un appuntamento veramente importante, per sabato prossimo: e cioè la Marcia per la Vita che si svolgerà a partire dalle 14.00 da piazza della Repubblica (non lontana dalla Stazione Termini) fino a San Giovanni. Un momento importante mentre si moltiplicano gli attacchi a vita e famiglia e bambini favoriti da un cultura nichilista e improntata ai “valori” della cultura dominante.

Dopo che le polemiche legate alla liceità dell’uso del siero genico – sostenuto da alcune realtà cattoliche a dispetto delle perplessità di ogni genere legate alla sua produzione e all’efficacia – hanno messo in difficoltà chi aveva organizzato le edizioni precedenti, come si evince da un comunicato, emesso tempo fa (“Il Comita(to Marcia Nazionale per la Vita ha deciso a maggioranza di sciogliersi in quanto al suo interno si è sviluppata una differenza insanabile di pensiero e strategie relativamente all’attività da svolgere il che ha comportato il venir meno della necessaria unità di intenti fra i componenti che fino a quest’anno aveva informato l’attività dello stesso, col rischio fondato di danneggiarne irrimediabilmente l’operatività….”) la bandiera dell’organizzazione è stata raccolta da altre mani.

La manifestazione del 21 maggio prossimo avrà due portavoce nelle persone di Massimo Gandolfini e di Maria Rachele Ruiu, a rappresentare una parte importante degli ambienti dell’antico Family Day. “Nel solo 2021 – ha dichiarato Gandolfini – l’aborto ha ucciso oltre 73 milioni di bambini nel mondo e solo in Italia migliaia di anziani o malati gravi si vedono negare le cure palliative mentre la politica spinge per l’eutanasia e il suicidio assistito. A tutto ciò si aggiunge un inverno demografico senza precedenti che rende il nostro paese sempre più fragile e ripiegato su se stesso. Non possiamo rimanere inerti di fronte a questi drammi, per questo scenderemo in piazza”. Mentre Maria Rachele Ruiu (ProVita&Famiglia) ha osservato: ”Saremo in migliaia, con più di 100 enti e associazioni e famiglie, mamme, papà, nonni, ragazzi e bambini, per celebrare e difendere la vera libertà senza sconti, quella che non scarta nessuno: non vogliamo rinunciare a nessuno, vogliamo prenderci cura di tutti, dal più piccolo nascituro fino alla vita più fragile, ferita, scartata. L’età, lo stato, il luogo in cui ci si trova non può essere motivo di discriminazione, né vogliamo accettare alcun criterio che valuti alcune vite più valide di altre: tutti siano accolti, custoditi, salvati. Vogliamo uno sguardo privilegiato sulle donne che si meritano di più della grande fregatura del fantomatico diritto all’aborto. (…) L’invito alla festa è per chiunque – senza bandiere di partito o simboli politici – voglia difendere la Vita dal concepimento fino alla sua morte naturale”.

Come ricorda Giuseppe Rusconi, in un articolo che vi consigliamo di leggere per avere un quadro completo, anche storico, delle manifestazioni pro-vita dal suo nascere, “Se scorriamo la lista delle associazioni aderenti alla ‘Marcia’ – oltre naturalmente al Family Day e a ProVita&Famiglia – constatiamo la presenza (tra le più note) di Alleanza Cattolica, Associazione Esserci (con Giancarlo Cesana, storico esponente di Comunione e Liberazione), Associazione Ginecologi e Ostetrici Cattolici, Associazione Medici Cattolici Italiani, Associazione Meter onlus (di don Ferdinando Di Noto), Associazione Famiglie Numerose, Associazione Non si tocca la Famiglia, Associazione Ora et labora, Azione Cristiana Evangelica, Centro Studi Rosario Livatino, Comunità Opzione Benedetto Napoli-Salerno, Culturacattolica.it, Federazione Europea One of us, FISM, Fondazione CitizenGO, Fondazione Novae Terrae, Fondazione Siloe, Forum Associazioni Socio-Sanitarie, Giuristi per la Vita, Informazione cattolica, La Vigna di Rachele, Libertà e Persona, Movimento Cattolico per la Famiglia e la Vita di Trieste, Movimento P.E.R., Osservatorio parlamentare Vera Lex?, Steadfast onlus, UCID Movimento Giovani, UCOII (musulmani), Unione Farmacisti Cattolici Italiani, Uniti per la Famiglia, Via Verità Vita, Vita Umana Internazionale.

Mancano come previsto diverse grandi associazioni cattoliche, in larga parte (chi più chi meno) turiferarie (obbligate o per vocazione) del potere. Scontatissima l’assenza del superpoliticamente e draghianamente corretto Forum nazionale delle Associazioni familiari. Il Rinnovamento nello Spirito è alle prese con il forzato rinnovo delle cariche. Comunione e Liberazione ha lasciato libertà di partecipazione”.

Stranamente – come annota Rusconi – non ci sarà ufficialmente il Movimento per la Vita, che d’altronde non partecipava alle manifestazioni precedenti, oltre, a Fondazione Lepanto e Famiglia Domani.

Ecco quanto Manifestazione per la Vita scrive sul suo sito, che vi consigliamo di visitare, perché offre la possibilità di scaricare materiale informativo e attinente alla manifestazione, manifesti e striscioni compresi.

“La civiltà orientata al futuro e al progresso, ha a cuore i diritti umani. Primo fra tutti il diritto alla vita. Considera ogni essere umano come soggetto e mai come oggetto; come persona fin dall’istante che gli dà origine e identità, il concepimento. La civiltà è umana quanto più si prende cura dei suoi membri più fragili, più piccoli, più poveri, più indifesi.Come può, dunque, una società “civile” legalizzare l’uccisione della più innocente ed inerme delle creature, il bimbo nel grembo materno, abbandonando nella solitudine le loro mamme? L’aborto è una ferita Esso cagiona tanta povertà: alla donna per la maternità negata, all’uomo per la paternità svilita, alla famiglia per l’accoglienza fallita; alla società che vede colpito il vincolo di solidarietà che è fondamento della convivenza umana.

Vogliamo guardare al futuro con speranza

ribadendo che ogni figlio concepito è “uno di noi”, è il futuro dell’umanità. Nell’accoglienza della vita stanno le risorse dell’intelligenza e del cuore per rinnovare la società verso mete di giustizia e di bene.Con uno sguardo privilegiato verso le donne

prime alleate della vita nascente, e insieme con tutti gli uomini di buona volontà, vogliamo costruire un futuro in cui tutti i diritti umani si realizzino in seno alla civiltà della verità e dell’amore. Facciamo appello a tutte le donne e a tutti gli uomini di buona volontà: UNIAMOCI, testimoniamo pubblicamente il valore della vita di ogni essere umano

dal concepimento alla morte naturale; chiediamo leggi che proteggano il diritto alla vita e tutelino veramente la maternità.

