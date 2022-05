Bestiario Esemplare dei Cervelli Bolliti. Guerra, Siero, Alpini…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, eccoci all’appuntamento con un nuovo Bestiario. Devo confessare che quello che mi sorprende è la ricchezza continua di materiale, purtroppo in maggioranza con connotazioni negative; ma non mancano anche segnali di sanità mentale. Comunque, continuiamo a fare memoria di tutto questo, per tempi in cui si potranno fare piccoli conti…Il vero problema è che quasi ciascuna di queste segnalazione meriterebbe un articolo a parte. Ma purtroppo, come si fa? La messe è molta, ma i mietitori sono scarsi, anzi solo uno…

***

Cominciamo dalla guerra, e dalla cosiddetta informazione…aprite questo collegamento e ridete un po’.

https://www.luogocomune.net/27-media/5999-cancel-culture-all-italiana

***

Un motivo ci sarà se i giornali perdono copie...

***

***

Vik van Brantegem segnala:

Frattura sull’Ucraina: il sondaggio sulle armi spacca gli italiani. Che votano Papa Francesco

La maggioranza degli italiani è contraria all’invio di armi pesanti all’Ucraina per fronteggiare la guerra con la Russia. Nel sondaggio Emg realizzato per Agorà, il talk show mattutino di Rai3, emerge che addirittura il 58% degli intervistati si dice non favorevole al trasferimento di attrezzature militari, con un 28% che è invece d’accordo nei supporti ed un 14% che preferisce non rispondere.

Cresce il numero degli italiani che pensano che la strada migliore per risolvere il conflitto sia quello di cercare una trattativa per via diplomatica (61%, per un +4% rispetto alla scorsa settimana). Calo netto di coloro che pensano che sia giusto contrastare la Russia con ogni mezzo, che siano sanzioni o l’invio di armi: dal 28% del 28 aprile si passa al 20% degli intervistati del sondaggio del 5 maggio.

Il miglior mediatore per arrivare ad un accordo di pace? Papa Francesco. Entra come un asteroide nella classifica di coloro che possono mediare tra Russia ed Ucraina, con oltre un quarto degli italiani che punta su di lui, soprattutto alla luce delle parole pronunciate nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Scende la fiducia di un ruolo da mediatore per Onu, Europa ed Usa, sale leggermente quella nei confronti di una Cina che fa da paciere (Il Tempo, 5 maggio 2022).

***

***

***

Persino Mr. Beans!

***

Piccoli cortocircuiti mentali a sinistra…nazisti buoni e nazisti cattivi, difficile scegliere…

***

Come peraltro dimostra la camerata Picierno. Slawa Ukraini era il moto dei Banderisti, i seguaci di Stefan Bandera, leader filonazista dell’Ucraina durante la guerra e l’invasione tedesca.

***

E sempre a sinistra, fra i difensori della democrazia e della libertà…

***

Questo è interessantissimo.

***

Avete notato con quanta disinvoltura si è cominciato a parlare nei media regimisti di ufficiali Nato intrappolati a Mariupol? Ma non era un fakenews complottista? E questa storia dei civili…

***

***

Chi vuole una guerra infinita, fino all’ultimo ucraino (ed europeo, in secondo battuta)

§§§

Cominciamo il reparto pseudo-pandemia e crimini collegati con questa segnalazione che ci è stata mandata da una lettrice, che ringraziamo di cuore. Ecco il messaggio:

Il mal di testa, il vomito, la morte: il 18enne muore all’uscita del pronto soccorso – ilGiornale.it https://www.ilgiornale.it/ news/cronache/muore-18-anni- visita-pronto-soccorso-i- genitori-vogliamo-2034258.html

Gentile dott. Tosatti,

Sono la moglie di G. A. e, come lui, sono una sua fan! Ogni mattina ci aggiorniamo sul suo blog e sugli altri (pochi, ma buoni!) rimasti: piccole isole di verità in un oceano di omologazione al falso pensiero unico dominante!

Premetto che ho fatto il medico, ora sono in pensione.

Le invio questo articoletto “spigolato” per caso nella “rete” (termine quanto mai adatto a rappresentare la brutta fine dei poveri pesci che ogni giorno vengono pescati e indottrinati).

In questo articolo, la giovane Rosa Scognamiglio cerca (a mio avviso con poco successo!) di riportare la cronaca di un povero ragazzo di 18 anni di Belluno morto improvvisamente all’uscita del pronto soccorso dell’ospedale nel quale era stato portato per vomito e forte mal di testa (che possono essere sintomi suggestivi ANCHE di ictus).

La morte del ragazzo, del quale si dice che fosse sano fino a prima dell’inizio dei sintomi che l’hanno portato al P.S., è stata attribuita alla “colpa grave per imprudenza e negligenza” del medico di turno (e saranno le indagini a stabilirne la veridicità), senza specificare, come spesso accade da due anni ad oggi, se il ragazzo fosse vaccinato o meno.

Invece la colpa del medico di turno, dice 2 volte l’articolista, è stata quella di non aver misurato i “PARAMETRI IDROELETTRICI” (errore marchiàno di una notazione attribuita al perito medico legale!! Termine tecnico adatto solo a definire la resa di una centrale di energia rinnovabile e non certamente la quantità degli ELETTROLITI presenti nel sangue!!!).

Quindi, ancora una volta un “malore improvviso” in un giovane fino ad allora sano, questa volta attribuito ad uno squilibrio degli elettroliti! Dice la giornalista:

“Una visita più accurata e, appunto, un semplice esame del sangue avrebbero potuto agevolare la corretta diagnosi, anche in relazione agli altri sintomi evidenti che provava come mal di testa e vomito. A quel punto la semplice somministrazione delle sostanze carenti gli avrebbe potuto salvare la vita”!

Dunque, ancora una volta, una (dis)informazione si va ad aggiungere alle migliaia di notizie false confezionate (questa volta anche male) per nascondere, probabilmente, la verità sugli effetti collaterali dei vaccini.

È un’altra storia che ha portato dolore infinito a due genitori che ora si stanno certamente chiedendo perché il loro figlio sia morto!

Buona giornata,

L.L.

***

***

***

Moltissimi anni fa ebbi una vicenda amorosa con un’attrice di teatro, che sosteneva: “noi attori siamo stupidi. Chi se non uno stupido vorrebbe essere continuamente qualcun’altra?”. Ella non era stupida; ma leggendo quello che segue mi è venuta in mente la sua battuta…

***

Date un’occhiata attenta a queste cifre, e poi ditemi se qualcuno – molti – non dovrebbero dare una risposta, e pagare?

***

***

Ecco, per esempio.

***

***

***

E poi c’è lei, la dimostrazione palpabile e vivente che la bellezza non è tutto…

***

***

***

Ma non crediate che il signore qui sotto sia solo nel suo genere. Ieri, sulla pista ciclabile lungo il Tevere, ho visto con i miei occhi un signore in bici da corsa, con il caschetto, e la mascherina. Da solo, sulla pista ciclabile, e in una bici da CORSA.

***

***

***

Ecco, le mascherine…e la loro indubitabile efficacia…

***

E per finire, un accenno alle proteste dei DEM Usa per l’eventuale limitazione dell’aborto, e gli Alpini...

***

Ma non vi preoccupate, c’è lui che ci difende…

§§§

