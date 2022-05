Stop alla Propaganda Gender e LGBT nelle Scuole il 17 Maggio. Petizione, da Firmare.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae ho ricevuto questo messaggio dagli amici di Pro Vita e Famiglia, che ben volentieri condivido, esortandovi a firmare la petizione per evitare questo ulteriore scempio, che peraltro fa parte degli obiettivi del DDL Zan, affossato – almeno temporaneamente – qualche mese fa. C’è da chiedersi che cosa stia facendo la cosiddetta “destra”, quella di governo e di oppo-finzione. Ma parlando invece di cose più serie, cogli l’occasione per chiedere di pregare per un figlio di amici, un ragazzo di 27 anni a cui è stato diagnosticato un tumore non operabile. Mi è giunta la notizia poco fa, e per questo vi chiedo di pregare. Grazie, e buona lettura.

Ciao Marco,

vogliono confondere la mente dei nostri bambini.

Lunedì ti ho scritto una mail per avvisarti che il 17 maggio le scuole saranno invase dalla propaganda gender e LGBT.

Oggi ti mostro la circolare shock del Ministero dell’Istruzione che promuove tutto ciò.

Il Ministero dell’Istruzione sta chiedendo alle scuole (anche elementari) di organizzare il 17 maggio iniziative sulla Giornata contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia del movimento LGBT.

Sai qual è il problema?

Parlare di “omo-fobia” presuppone parlare di omosessualità, parlare di “bi-fobia” presuppone parlare di bisessualità e parlare di “trans-fobia” presuppone parlare di transessualità.

Questo è profondamente ingiusto: perché influenzare la mente dei bambini con argomenti delicatissimi che possono confonderli o traumatizzarli? Lasciateli crescere in pace!

Tramite Generazione Famiglia – il braccio operativo di Pro Vita & Famiglia nelle scuole – abbiamo immediatamente inviato al Ministero una nota ufficiale di protesta.

Ho bisogno che tu mi aiuti a dare forza alla nostra protesta!

Firma la petizione contro la propaganda gender e LGBT nelle scuole italiane: è un lavaggio del cervello di massa che viola il diritto dei genitori di educare liberamente i propri figli! [CLICCA QUI]

