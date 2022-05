Pro Memoria. I Conti non Tornano. Allarme Rosso per i Morti dopo il Siero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno rilanciare questo articolo apparso su Pro Memoria, un sito che ben conoscete, e che si basa su quanto riportato oggi da La Verità, una delle poche voci libere rimaste in questo desolante panorama di mass media di regime, per non parlare delle televisioni. Buona lettura.

§§§

… I numeri sono da allarme rosso

… Dal 2011 a oggi … era rimasta costante la tendenza alla diminuzione dei decessi tra 0 e 39 anni

… pure nel primo anno di pandemia: nel 2020, sono morti 274 under 40 in menorispetto all’anno precedente

… si è invertito nel 2021: l’Istat ne ha rilevati 504 in più rispetto al 2020

… c’è la forbice tra le stime dell’Oms sulla mortalità attesa durante la pandemia e quella effettivamente riscontrata

… si attendeva 2.375 decessi di donne sotto i 40 anni e, invece, le morti sono state 2.597: 222 in più

… Si attendeva 4.309 decessi di uomini sotto i 40 anni e, invece, le morti sono state 4.981: 672 in più

… «I maschi sono i più esposti agli effetti collaterali cardiaci dei vaccini a mRna»

… Dagli 894 giovani in più bisogna sottrarre quelli morti con il Covid, o quelli vittime dell’aumento di incidenti stradali

… Risultato: è comunque inspiegabile la morte di 480 persone

… Invece

… È ricomparso Roberto Burioni, aedo della «tecnologia a mRna»

… Il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, ha lanciato l’idea di rivaccinare tutta la popolazione con i medicinali anti Omicron

… Fabrizio Pregliasco … da ottobre, 20 milioni di contagi e ripristino dell’obbligo di mascherina

… stanno preparando un altro autunno di restrizioni e ricatti?

… Riesumeranno l’apartheid per i reticenti alla puntura?

… I nuovi no vax saranno i «tridosati» che rifiuteranno l’ennesimo giro di richiami?

***

***

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: pro memoria



Categoria: Generale