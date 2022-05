Non Nova, sed Noviter. Si Parla di Tradizione Cattolica, Online, Oggi alle 18.00.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, credo sia interessante portare alla vostra attenzione questo evento online che avrà luogo nel pomeriggio di oggi. Qui sotto trovate i dettagli. Buona lettura e partecipazione.

***

Il libro di Aurelio Porfiri, Non nova, sed noviter, ripropone il tema del fondamento della Tradizione, di quali sono gli elementi che garantiscono una Tradizione e come essa debba essere considerata.

Naturalmente esistono molti approcci alla Tradizione e nell’incontro del 12 maggio (ore 18) se ne parlerà prendendo spunto dal libro di Aurelio Porfiri e poi approfondendola sotto diverse sfumature.

Interverranno:

Aurelio Porfiri: Introduzione

Lorenzo Maria Pacini: Essere Tradizione, vivere la Tradizione

Marco Toti: Autorità e tradizione

Andrea Scarabelli: Fenomenologia della temporalità tradizionale: cerchio e sfera

Valentina Ferranti: Tradizione e contemporaneità

Giovanni Sessa: Tradizione come origine

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

§§§