Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Ultima Tappa, da Monterotondo a Roma.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, si conclude il pellegrinaggio di don Emanuele Personeni da Bergamo a Roma, che ha toccato tutta l’Italia, in difesa di diritti e libertà negate da un governo di malfattori, contro la Costituzione, che nessuno si perita di difendere, tantomeno il cosiddetto garante. #camminaeascolta. E per far giungere al pontefice regnante una lettera firmata da molte persone a cui viene proibito di lavorare e avere una vita sociale. Ecco la tappa di oggi.

E oggi mercoledì 11/05/2022 ULTIMA TAPPA da MONTEROTONDO a VENA D’ORO

km 15 a piedi.

Partenza ore 9/9,15 circa.

MONTEROTONDO (RM) -Parrocchia di Santa Maria Maddalena

MENTANA (RM) -Parrocchia San Nicola di Bari

CASALI (RM) -Parrocchia Santa Maria degli Angeli

TOR LUPARA (RM) -Parrocchia di Gesù Maestro

VENA D’ORO (RM) -Parrocchia di San Remigio

VANGELO DI MERCOLEDÍ 11 MAGGIO

TEMPO DI PASQUA

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù esclamò: «Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me».

Commento

Anche l’autorità legittima comporta un potere e il potere difficilmente non intacca l’innocenza. La tentazione di approfittarne e di prevaricare nasce dalla facilità con cui chi riveste una qualche autorità tende a sentirsene proprietario e dunque in diritto di far valere il proprio volere anche oltre il perimetro della legittimità stessa. In questa tentazione rischiano di cadere anche coloro che ricoprono cariche transitorie come quelle del politici nei regimi democratici. La temporaneità del potere, cioè il fatto che l’incarico ha una scadenza, servirebbe ad evitare che chi viene investito dell’autorità corra il rischio di identificarsi con essa invece di considerarsi a servizio della società che glie l’ha consegnata. Invece accade spesso il contrario. La scadenza del mandato si trasforma per qualcuno nell’urgenza di trarre dalla posizione di superiorità momentanea tutti i vantaggi personali possibili e di escogitare sistemi al limite del legale per prolungarne la durata. Mi colpisce il sussiego frequente che cittadini provvisoriamente messi al governo sviluppano nei confronti dei governati e la tendenza a considerare reato di lesa maestà ogni protesta di questi ultimi, manco fossero il Re Sole. Perché parlo di queste cose? Perché il modo di Gesù di gestire la propria autorità legittima é esattamente il contrario. Gesù é Figlio di Dio, l’autorità che esercita nel mondo é quella di Dio, é la stessa autorità del Padre. Per questo dice: “chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato”. Di fronte alla possibilità che qualcuno possa rifiutarlo, Gesù avrebbe tutti i diritti di usare la forza poiché Lui é realmente Via, Verità e Vita. Da quando ha cominciato ad aprire bocca Gesù ha dovuto sopportare opposizioni di ogni tipo. Avrebbe potuto mettere a tacere tutti con un ordine, così come ha fatto col vento e la tempesta sul lago di Cafarnao e molte volte con i demoni. Invece con gli esseri umani Gesù ha sempre avuto l’eleganza di non respingere con irritazione proteste e mormorazioni, perfino quelle maliziose; avrebbe potuto esercitare la propria autorità di re dell’universo quando presuntuosi esperti di Legge gli tendevano agguati teologici usando spietatamente la vita dei poveri pur di incastrarlo. Avrebbe potuto usare il potere. Ma non l’ha fatto. Gesù fin dall’inizio ha utilizzato il proprio potere soltanto contro il male, mai contro nessuno e mai a proprio vantaggio. É stato tra gli uomini, compresi i nemici, da uomo; ha accettato le dispute teologiche rispettando le regole della discussione, sottraendosi ai trabocchetti con intelligenza, mai irritandosi per la mancanza di rispetto. Avrebbe avuto piano diritto di irritarsi poiché la sua é l’autorità di Dio. Eppure si é sempre comportato da signore anche quando i suoi avversari si sono comportati in maniera sleale. Colpisce il fatto che mentre gli uomini approfittano dell’autorità che viene loro data per farsi grandi, Gesù che é depositario originario dell’autorità divina, l’ha utilizzata per farsi piccolo, cioè servo.

