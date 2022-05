Iustitia in Veritate. Eutanasia, la Morte del Diritto.

Senza entrare nella dimensione religiosa del discorso, ciò significa consegnare il campo della vita e della convivenza alla legge del più forte e allo strapotere della tecnica, non importa se questa sia una tecnica sanitaria e palliativa, non importa se l’infantilismo del cittadino desidera tale forma di benevolenza e si sottomette volentieri alle sue pratiche filantropiche.

Fondere la giustizia nel crogiuolo del potere significa introdurre una contraddizione insanabile e distruttiva; questa ha una potenza di dissoluzione inarrestabile.

Nulla possono le “buone” intenzioni, vere o immaginarie che siano, nulla può la volontà, sia individuale che collettiva. In questa linea, non appare casuale che il disegno di legge sull’aiuto al suicidio, in realtà sulla depenalizzazione dell’omicidio del consenziente, stia maturando in tempi di violenza e di isteria sanitaria, in cui moltissimi sembrano non desiderare altro che il conformarsi alle disposizioni governative.

Qualche nota tecnica sul disegno di legge: il testo unificato delle varie commissioni parlamentari che se ne sono occupate e che verrà sottoposto all’Aula, recita: “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”.

Risaltano all’aggettivazione della morte, prima come volontaria e quindi come medicalmente assistita. La morte può essere un atto volontario?

Gli infiniti omicidi e la stessa pratica del suicidio sembrano mettere in ridicolo la domanda.

A guardare meglio, però, si nota che la volontà umana può adottare dei mezzi per facilitare o causare la morte, ma la morte rimane un evento fuori dalla sua portata. Così come, all’estremo opposto, l’uomo può manipolare indefinitamente l’inizio della vita, ma non la può in nessun modo creare ex nihilo.

La morte non può essere direttamente voluta, ossia specificare l’atto di volontà che la intende, in quanto non si può volere il nulla.

Se si ammette una vita oltre la soglia della morte, tutto ciò che oltre quella soglia ci sfugge.

In questo senso la morte rimane un mistero inviolabile e non è certo il diritto a poterne sciogliere i nodi: l’ordinamento che pretende di farlo semplicemente deraglia dal suo senso, dai suoi fini, abusa dei suoi stessi mezzi.

Non a caso il disegno di legge aggiunge subito l’assistenza medica.

Così facendo la morte viene subordinata ad un intervento tecnico, qualificato verbalmente come “assistenza”.

Si noti che, in tal modo, si segna anche la fine della medicina, in quanto quella “assistenza” non è certo il frutto di una valutazione clinica e di un conseguente atto terapeutico, ma registra la volontà del malato e la attua con una qualche tecnica di rottura dell’integrità biologica, sia pur ormai profondamente minata dalla malattia, del “paziente”.