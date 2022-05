Il Cardinale Joseph Zen è Stato Arrestato dalla Polizia di Hong Kong.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, una pessima notizia: il cardinale Joseph Zen è stato arrestato dalle autorità cinesi. Ecco come il South China Morning Post ha dato la notizia:

“Il leader cattolico e attivista Joseph Zen Ze-kiun è stato arrestato dalla polizia di sicurezza nazionale di Hong Kong, insieme all’ex legislatrice dell’opposizione Margaret Ng Ngoi-yee e alla cantante Denise Ho Wan-sze, per presunta collusione con forze straniere, secondo le fonti.

I tre, arrestati mercoledì, erano tra i cinque fiduciari del 612 Humanitarian Relief Fund, istituito per offrire assistenza finanziaria alle persone coinvolte nelle proteste antigovernative del 2019 e che nell’ultimo anno è stato oggetto di un intenso controllo da parte delle autorità.

Un quarto amministratore, l’ex professore associato aggiunto Hui Po Keung, è stato arrestato dalla polizia di sicurezza nazionale martedì mentre stava per prendere un volo per la Germania, ha dichiarato una fonte.

Il card. Zen si è sempre battuto per la difesa dei diritti civili e umani a Hong Kong, e in Cina continentale , dove da anni però non aveva il permesso di recarsi.

