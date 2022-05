Formicola. Non Illudiamoci, in Liturgia il Papa ha Scelto. Contro la Messa Antica.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questa lettera che l’avvocato Giovanni Formicola ha inviato a un gruppo di amici, con i quali ci si scambiano opinioni sulla situazione attuale della Chiesa e del mondo. Buona lettura.

§§§

Carissimi,

“The Wanderer” (Caminante) è lo pseudonimo di un professore argentino, d’ottimo orientamento, che periodicamente offre – in Italia grazie soprattutto al Duc in altum di Aldo Maria Valli, che le traduce e le pubblica – illuminanti considerazioni sullo stato della Chiesa, soprattutto con riguardo al suo massimo vertice.

Recentemente, però ha scritto delle problematiche opinioni del regnante sulla liturgia, sostenendo che non gl’interessi troppo, anzi che, da tradizione gesuitica, la ritenga in fondo questione non troppo importante, che perciò in realtà non sia in materia un progressista militante, di tal che anziché criticarlo e polemizzare con lui sulla questione liturgica sarebbe più utile “dialogare” con lui, facendo leva su questa sostanziale indifferenza, come ha proceduto la FSSPX, che infatti ha ottenuto la esplicita esenzione dalla disciplina sostanzialmente interdittiva della celebrazione gregoriana stabilita con il motu proprio Traditionis custodes (TC), che sarebbe piuttosto frutto di altri. Istintivamente avrei voluto replicare, scrivendo a Duc in altum, dove ho letto i suoi due interventi ( https://www.aldomariavalli. it/2022/04/03/in-margine-a- due-celebrazioni-di-francesco/ ; https://www.aldomariavalli.it/ 2022/05/04/bergoglio-e-la- liturgia-piu-che-progressista- disinteressato/ ).

Avrei molto semplicemente osservato che

a. l’ “indifferenza”, ovvero la mancanza di sensibilità liturgica, è precisamente e propriamente ciò in cui consiste il radicale progressismo in materia, che rifiuta il rito gregoriano e le sue precise (“rigide”) rubriche, che sfidano il tempo e la storia, perché non moderne, non “liberano” creatività, fantasia e protagonismo del “presidente dell’assemblea”, costringendo al “formalismo”, e perdono di vista la sostanza della pretesa partecipazione del popolo, soprattutto resistono di loro al “dialogo” trasbordatore con i “fratelli separati” e con la realtà sociologica del mondo e la sua mentalità: questo è Jorge Mario Bergoglio;

b. l’esenzione per la FSSP dalla disciplina repressiva di TC è una mossa tipicamente gesuita, cioè furbetta (rectius, maliziosa): da un lato aumenta il numero dei suoi plauditores intraecclesiali (o quasi), ancorché di settore (ma coloro si guarderanno bene, per il futuro, di criticarlo); dall’altro, dice “è cosa solo per loro, e BASTA!”, sottolineandone così la marginalità. Non è certo, a mio parere, effetto di una forma di lassismo liturgico per indifferenza (e per le buone maniere della FSSP), di cui eventualmente profittare anche da parte di altri.

Ma avrei preferito non dire, perché non mi piace polemizzare – e nemmeno solo discutere – con i buoni. Tuttavia ieri il discorso di Jorge Mario Bergoglio ai docenti e studenti del Pontificio Istituto Liturgico ( https://www.vatican.va/ content/francesco/it/events/ event.dir.html/content/ vaticanevents/it/2022/5/7/ pont-istituto-liturgico.html ) taglia la famosa testa all’altrettanto famoso toro, e quindi diventa inutile astenersi. Ragiona in termini di “andare avanti” e “andare indietro”, la cifra del progressismo estremo, e soprattutto parla di “odore del diavolo” dove si celebra il rito gregoriano, che considera divisivo, contro la Chiesa e contro il Concilio (sempre IL), come dice. Altro che “indifferente”: sa bene che la partita col modernismo ha tra i principali campi quello liturgico. E lui ha scelto con decisione, senza dubbio alcuno, il suo campo.

Salute a voi

in J. et M.

g.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: formicola, papa, vetus ordo



Categoria: Generale