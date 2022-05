Bestiario di Siero, di Guerra, di Drammatica Tragica Demenziale Irrealtà.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, eccoci di nuovo a fare i conti con le ondate che dal web si infrangono sui nostri poveri occhi, e sulle ancora più povere nostre anime. Ma credo nonostante tutto che sia giusto, come ho detto ormai molte volte, mantenere una memoria di ciò che viene scritto e detto e mostrato, per un salutare esercizio di ricordo futuro…nel bene e nel male, ovviamente. Buona lettura.

***

Washington. Appena nominata dall’amico Biden direttrice del D isinformation Governance Board del Dipartimento per la sicurezza interna Usa, una sorta di Ministero della Verità, Nina Jankowicz dichiara: “La derisione online di Kamala Harris è una minaccia per la sicurezza nazionale”. Chiunque prenda in giro sul web con battute, memee sberleffi la vicepresidente Usa è un terrorista. Kiev. Dopo aver messo fuorilegge 11 partiti di opposizione, imposto alle tv ucraine di trasmettere a reti unificate come un solo canale filogovernativo e postato su Instagram la foto in manette di Viktor Medvedchuk, capo del partito Piattaforma di Opposizione per la Vita arrestato dalla sua i n t e l l i ge n c e , il presidente Volodymyr Zelensky ha sguinzagliato il suo Servizio di sicurezza (Sbu) a rastrellare casa per casa gli ucraini che postano sui social frasi pro Russia: grazie a un emendamento alla legge marziale, essi possono essere arrestati per 30 giorni per collaborazionismo su semplici sospetti, senza neppure un mandato del giudice (solo a Kharkiv è capitato a 400 persone in due mesi). Se poi vengono accusati pure di terrorismo (merce tutt’altro che rara, in tempo di guerra e di propaganda), il loro avvocato difensore può essere tenuto all’oscuro di tutto. Madrid. La polizia spagnola ha arrestato il giornalista investigativo, blogger e dissidente ucraino Anatoly Shariy, l’ “A ssange di Kiev”, su richiesta degli 007 di Zelensky, con le accuse di tradimento, odio, attentato alla sicurezza nazionale e intelligenza con forze straniere. Pluripremiato all ’estero per le sue inchieste sulla corruzione e la povertà in Ucraina, dov’è da anni perseguitato con querele temerarie e minacce di morte, Shariy aveva ottenuto asilo politico dall’Ue e viveva in Olanda. Ora potrà essere estradato a Kiev, dove fonti governative commentano: “Il suo arresto è u n’altra prova che i traditori presto o tardi saranno puniti”. Roma. Mentre la commissione di Vigilanza e persino il Copasir diventano tribunali politici per vietare le tv a chi non la pensa come Biden&Johnson, dunque come Draghi&Letta, la St ampa spiega in un’intera pagina che il docente universitario Alessandro Orsini “non ha titoli accademici per parlare del conflitto” in Ucraina perché ha la cattedra di Sociologia e non di Guerrologia e Ucrainologia e perché tre o quattro colleghi rosiconi non sopportano che vada in tv e loro no. Invece il direttore Giannini e tutti gli editorialisti della Stampa (tipo Nathalie Tocci, che insegna ai benzinai e ai trivellatori dell’Eni) discettano di guerra in Ucraina senza una cattedra né uno sgabello, neppure di Agraria. Dalle democrazie liberali per ora è tutto, linea alle dittature.

***

Ed ecco da Tenebre e Luce un elenco aggiornato delle probabile cause di malori improvvisi. Escluso il siero, naturalmente.

E SIAMO A 49 CAUSE…

…stavolta il rischio di malattie cardiache è dato dall’erba

🤡

Riepilogo:

1-caldo

2-freddo

3-troppo sport

4-fine di un Amore

5-bere alcolici (anche con moderazione)

6-fare sesso

7-guardare partire europei calcio

8-spalare neve

9-bevande energizzanti

10-dormire troppo

11-pizza margherita

12-cereali

13-errato consumo di pesce

14-eccesso di bicarbonato di sodio

15-uova sode

16-troppe visite rimandate

17-mangiare troppo

18-ora legale

19-non svolgere faccende domestiche/giardinaggio

20-farmaci effervescenti/ricchi di sodio

21-caffè

22-cibi pronti surgelati

23-dieta liquida

24-troppe ore davanti la TV

25-lavorare troppo

26-mangiare cacao tutti i giorni

27-smog e inquinamento

28-timore non farcela

29-colesterolo LDL

30-fiato corto

31-rumori traffico

32-stufe e camini

33-ereditarietà

34-temperature calde nella notte

35-zucchero di canna

36-dormire con luce accesa

37-clima

38-sale

39-sottoutilizzo antivirali

40-esposizione incendi

41-diete rapide

42-insonnia

43-depressione

44-patatine

45-covid

46-caduta capelli

47-emicrania

48-asma e allergie

49-fumare erba

👉 https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/il-fumo-regolare-di-erba-aumenta-il-rischio-di-malattie-cardiovascolari/amp/

Mik

https://t.me/LuceeTenebre

***

***

Segreto militare? Segreto militare? Ma vi rendete conto?

Forse un motivo c’è…

***

Poi abbiamo Matteo Pfizerman Bassetti che ancora continua a pontificare, nella totale irrealtà…

***

Come si vede qui sotto…

Però ci sono anche questi…

***

E anche queste…uno non ci crede che la rinuncia alla ragione e al buon senso tocchi questi abissi..

***

***

Siena, capito? Quella bella città dove la gente si suicida stranamente e della scomparsa al vento di 50 miliardi non risponde nessuna…ma che il governo sia in mano a gente che gira con la parannanza? Chiedo per un amico.

***

Ed eccoci alla guerra. Per fortuna il Paese è in buone mani.

Vik van Brantegem

Sondaggio EMG per Agorà Rai. La maggioranza degli Italiani dice NO all’invio ARMI, NO a contrastare la Russia con ogni mezzo, comprese le SANZIONI e SÌ alla via diplomatica. In aumento. I bambini onnipotenti al potere lo sanno, ma come sempre il governo ignora la volontà popolare. Non siamo più in democrazia. Il #brancodibalordi che ci “governa” non rappresenta più la maggioranza degli Italiani da tempo. E stanno pensando a non sciogliere le Camere e a rimandare le elezioni parlamentari. Se così fosse, saremo entrati in dittatura.

***

***

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bestiario, irrealt



Categoria: Generale