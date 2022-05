Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Oggi da Osteria Nuova a La Giustiniana.

§§§

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».Le pecore hanno un fiuto particolare, riconoscono al volo se la voce che le chiama é quella del pastore o del brigante. Se la voce del pastore ha un suono familiare, quella del brigante avrà probabilmente un suono seducente, ma familiare no di certo. Dicevamo ieri del rapporto personale che il pastore costruisce con ciascuna delle pecore. Tutt’altro rispetto a quanto creduto da coloro che immaginano il gregge come una massa uniforme che annulla la libertà dei singoli. Oggi Gesù insiste sulla differenza tra il pastore e il brigante. Il secondo non passa mai dalla porta. Il Signore invece passa soltanto dalla porta del cuore, non aggira la libertà delle persone, non é un seduttore, non attira a sé con l’inganno, non distrae in modo da potersi intrufolare indisturbato e non visto. Nell’Apocalisse dice: “ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Ap 3,20). La prima porta che il brigante cerca di aggirare é proprio quella della Libertà e della Verità. Il brigante é nemico della Verità, infatti si nasconde, si camuffa, si traveste affinché le persone non sappiano realmente chi é, non sappiano come abbia fatto ad entrare e non sospettino ciò che mira a compiere. Proprio perché nemico della Verità il brigante é nemico anche della Libertà. Non mette le persone nelle condizioni di dire SI o NO. La sua astuzia consiste nel metterle di fronte al fatto compiuto. Rivela la sua malizia quando i giochi sono pressoché chiusi, quando il danno é fatto, quando il nemico é già dentro le mura. Le forze del male le puoi riconoscere perché non amano né la Verità di Dio né la Libertà dell’uomo. Naturalmente il brigante ama mettere la Libertà contro la Verità così da danneggiare l’uomo senza che egli se ne accorga. Siccome l’uomo é fatto per entrambe, il brigante lo manda in confusione convincendolo che la Libertà consiste anche nel diritto di andare contro la Verità. Oppure che la Verità ha il diritto di cancellare la Libertà. Sono entrambe trappole in cui molti cadono. Da cosa si può evincere che a parlare al cuore é la voce del pastore e non quella del brigante? Che essa invita ad una Libertà dell’uomo che onora la Verità di Dio e ad una Verità di Dio che tiene alla Libertà dell’uomo. Che non sacrifica mai l’uomo a Dio e non sacrifica mai Dio all’uomo. Se poi per liberare l’uomo dal male era necessario che qualcuno si sacrificasse, allora Dio ha deciso unilateralmente che quello sacrificato sarebbe stato Lui…affinché la Verità di Dio brillasse ancora di più in favore della Libertà dell’uomo. Tra tutti i pastori che si sono proposti all’umanità, ce n’é uno solo che ha servito la Libertà dell’uomo LIBERANDOLA dal male e onorando così la Verità di Dio, costui é Gesù. Egli é venuto per spingere fuori l’uomo dai recinti della schiavitù e dell’oppressione.