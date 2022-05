Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Oggi da Bracciano a Campo Marinaro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, continua il pellegrinaggio di don Emanuele Personeni da Bergamo a Roma, toccando tutta l’Italia, in difesa di diritti e libertà negate da un governo di malfattori, contro la Costituzione, che nessuno si perita di difendere, tantomeno il cosiddetto garante. #camminaeascolta. E per far giungere al pontefice regnante una lettera firmata da molte persone a cui viene proibito di lavorare e avere una vita sociale. Ecco la tappa di oggi.

TAPPA da BRACCIANO a CAMPO MARINARO

circa km 15

DOMENICA 08/05/2022 a piedi.

Partenza ore 9

BRACCIANO (RM) -Parrocchia S.S. Salvatore

VIGNA DI VALLE (RM) -Parrocchia di Santa Madre della Chiesa

ANGUILLARA SABAZIA (RM) -Parrocchia Santa Maria Assunta

CAMPO MARINARO (RM) -Parrocchia Regina Pacis

***

