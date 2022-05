Marasciulo: Premere sulla Corte Costituzionale per il Non Obbligo del Siero.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il direttore de Il Borgo di Monopoli, Vitantonio Marasciulo, ci invita a riflettere sui pericoli per la libertà presente e futura legati alla decisione della Corte Costituzionale sull’obbligo di inoculazione del siero anticovid, e dei progetti di Identità Digitale di cui si parla in termini sempre più frequenti e preoccupanti. Buona lettura.

§§§

OBBLIGO VACCINALE COATTO IN VISTA

Far pressione alla Corte Costituzionale

sui Media e sui governanti al Parlamento

Il presente scritto, difficilmente i giornali di sistema lo pubblicheranno. Dal blog di Maurizio Blondet, giornalista e scrittore di ispirazione cristiana, in lotta contro la disinformazione, rileviamo una notizia che stava già nell’aria. E’ stata pubblicata sul sito il 1° maggio scorso. Per sintetizzare, la Corte Suprema ha posto all’ordine dei lavori la legittimità dell’obbligo vaccinale. A decidere, udite, udite c’è un uomo dello stesso sistema… Giuliano Amato, ex premier ed ex ministro, oggi, presidente della Corte Costituzionale.

Qual è il suo partito? E’ in quota PD, partito più elettivo ai comandamenti del Nuovo Ordine Mondiale del portavoce e socio massone, Klaus Schwab. Se il sistema l’ha posto su quella poltrona, non ci sarà da meravigliarsi, la scelta cadrà sulla legittimità del vaccino coatto, imposto con i mezzi “legali”, che sono già stati indicati recentemente al forum Hashtag/ANSA, udite, udite, da Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e transizione digitale. Colao ha parlato di nuovo pass vaccinale digitale, chiamato IDPay. Ma ancor prima, il 13 aprile scorso, con uno scritto dal titolo: “La rimodulazione del green pass per farne la catena”, ha spiegato il progetto. E in effetti la catena è all’orizzonte e stenderà la ragnatela.

Cosa cambierà? I non vaccinati rischiano di perdere le provvidenze sociali. Succederà che col pass digitale l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, Fascicoli Sanitari, saranno da remoto tutti consultabili grazie alla IDPay di ciascuno. Succederà che nel caso di chi avrà bisogno di una visita medica e non è vaccinato, un allarme elettronico si accenderà all’ente di competenza, che potrebbe impedire il diritto alla salute. Ancora. L’Inps e l’Agenzia delle Entrate potranno revocare il diritto al lavoro e i sussidi, finché il cittadino non si sarà completamente vaccinato. Colao, ha più volte confermato il progetto, dichiarando a più riprese “che stiamo elaborando una piattaforma per l’erogazione di tutti i benefici sociali, il nome è IDPay, dove avverrà tutto direttamente in digitale. Cosa dedurne?

E’ notizia già da aprile scorso lo start, nelle more dell’ufficialità, della “Piattaforma per concedere l’abilità”. Certificato di Abilità che viene concesso da parte di alcune grandi pubbliche amministrazioni come l’Agenzia delle Entrate, l’Anagrafe, il Ministero dell’Interno e l’Inps, che faranno rete fra loro. In questa piattaforma sarà presente anche il Fascicolo Sanitario di ogni cittadino, “al fine d’avere anche sul piano sanitario la possibilità di teleconsulto, telemonitoraggio e gestione del remoto. Per ottenere i servizi, è necessario che l’IDPay segnali che sia tutto in regola e che il cittadino sia OK col vaccino. Coloro che non si sono inoculati il siero, e sono quasi 2 milioni in Italia, saranno i nuovi eremiti del Nuovo Ordine Mondiale, i quali non potranno beneficiare dei diritti costituzionalmente garantiti, perché avranno in sorte un allarme che si accenderà nei monitor dell’Inps, allarme che verrà contemporaneamente segnalato in automatico presso l’Agenzia delle Entrate, che agganciandosi all’irregolarità, potrà revocare sussidi e assistenze finchè il cittadino non si metta in regola col piano vaccinale.

Anche nell’ambito dell’operatività dei negozi, l’IDPay entrerà in funzione; ci si registrerà automaticamente. E il controllo è fatto.

Altro sviluppo possibile vede la SOGEI, “ingaggiata” per strutturare l’IDPay (già gestore della piattaforma Green Pass). All’azienda sarà concesso il permesso di richiedere il numero di conto corrente di ogni cittadino.

Grande Paese l’Italia, i dissidenti verranno azzerati dalla vita sociale da una tastiera di computer.

Di fronte a cotanta “democrazia”, Blondet, suggerisce la necessità di far pressione alla Corte Costituzionale e ai media, pena il rischio della totale schiavitù. Chiunque per la verità avrebbe sposato la stessa necessità. Chi scrive non può non rimarcare, ad integrazione, che le pressioni vanno fatte soprattutto ai partiti e ai politici dello schieramento parlamentare, tacitamente figli del sistema. E complici di far inoculare il vaccino al 100 per cento della popolazione italiana, per instaurare l’IDPay e attuare il progetto del Great Reset e del controllo totale dei cittadini.

Cari lettori, questa, secondo voi, è democrazia? O è “democrazia” totalitaria?

Mi inquieta constatare che i partiti e i politici che siedono in Parlamento, non abbiano una benché virgola di reazione per la deriva democratica in Italia, instauratasi con prepotenza con il Covid19. E’ mai possibile che i nostri governanti non colgano che si è di fronte ad un sistema perverso, che gli oligarchi mondiali impongono a Stati occidentali, dunque all’Italia, di obbedire al sistema perverso, senza alzare minimamente il sopracciglio per passare contro l’ideologia del Nuovo Ordine Mondiale e relativo Grande Azzeramento? E’ mai possibile che i governanti non colgano che la guerra in Ucraina è stata voluta da tempo dagli oligarchi americani, avvantaggiati oggi dal presidente americano, Joe Biden, burattino nelle loro mani. Guerra che desiderano duri nel tempo, per centrare l’obiettivo di dimagrimento della popolazione mondiale e relativo spietato controllo su di essa?

E il “papa” regnante che vuole andare a Mosca ad incontrare Putin per la pace, perché non va ad incontrare gli oligarchi americani e quelli di Davos e dica loro con decisione che non approva il globalismo e il pensiero unico e dunque il nuovo ordine mondiale e la nuova religione umanitaria?

L’adesione degli italiani al vaccino, per altro verso, è stata condizionata o libera? Forse si sono vaccinati per non andare contro il sistema o lo hanno fatto con scienza e coscienza? E se la “verità” emergesse dall’inganno del vaccino, approvato da milioni di inoculati in obbedienza al sistema? E chi è contro diventa un boia del sistema? Ma il dubbio non può essere escluso, viste le numerose reazioni avverse al vaccino, non preventivate dagli “scienziati” della Pfizer, che recentemente hanno informato, con pagine di scritti ufficiali, non i cittadini (sic!), ma i soci sostenitori del progetto, che vi sono state delle imprudenze.

Nelle pagine, infatti, si evidenza, senza tema di smentita, che il vaccino della Pfizer/BioNTech non garantisce appieno il principio di precauzione; lascia cioè nell’oscurità una serie di reazione avverse, che riducono drasticamente la serietà del vaccino. Nonostante ciò, questi pseudo-scienziati, insieme al pseudo-ministro della Salute, Roberto Speranza, continuano a sbandierare sicurezza ed efficacia, arrivando finanche a proporlo ai bambini in tenera età. Che schizofrenia!

Non c’è nulla di nascosto sotto il sole. Prima o poi, ciò che è ancora nascosto verrà alla luce.

Vitantonio Marasciulo

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: marasciulo, vaccini corte costtiuzionale



Categoria: Generale