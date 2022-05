Wuhan, USA, Sars Cov 2. Accordo “Esplosivo” Permette di Distruggere i Documenti.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo apparso su The Defender, che ringraziamo per la cortesia, e che riguarda strane manovre in atto per consentire legalmente al laboratorio di Wuhan, la città cinese da cui sarebbe partito il Coronavirus Sars Cov 2 di distruggere tutti i documenti del loro lavoro. Buona lettura…

Il Wuhan Institute of Virology ha il diritto di chiedere a un laboratorio partner negli Stati Uniti di distruggere tutti i documenti del loro lavoro, secondo un documento legale ottenuto da U.S. Right to Know.

Un memorandum d’intesa tra il laboratorio di Wuhan e il Galveston National Laboratory dell’Università del Texas Medical Branch (UTMB) afferma che ogni laboratorio può chiedere all’altro di restituire o “distruggere” qualsiasi cosiddetto “file segreto” – qualsiasi comunicazione, documento, dato o attrezzatura derivante dalla loro collaborazione – e chiedere di cancellare qualsiasi copia.

“La parte ha il diritto di chiedere all’altra di distruggere e/o restituire i file segreti, i materiali e le attrezzature senza alcun backup”, afferma l’accordo.

Questo diritto è mantenuto anche dopo la fine dei cinque anni dell’accordo nell’ottobre 2022. Tutti i documenti sono ammissibili per la distruzione secondo l’ampio testo dell’accordo.

“Tutta la cooperazione … sarà trattata come informazione confidenziale dalle parti”, afferma l’accordo.

I direttori dei laboratori di massimo biocontenimento di Wuhan e del Texas hanno annunciato un accordo di cooperazione formale in Scienza nel 2018. I laboratori sono due di appena una manciata di strutture nel mondo che fanno un simile lavoro all’avanguardia sui nuovi coronavirus.

Il laboratorio in Texas, con il finanziamento del National Institutes of Health, stava facendo formazione sulla biosicurezza con il laboratorio di Wuhan, che opera sotto l’Accademia cinese delle scienze.

I laboratori intendevano anche fare progetti di ricerca congiunti e condividere risorse, secondo l’accordo.

La rivelazione che il laboratorio di Wuhan ha mantenuto il diritto di chiedere la distruzione dei dati sui server statunitensi finanziati dai contribuenti statunitensi arriva nel mezzo di un dibattito su quale tipo di indagine è necessaria per scagionare la ricerca sul coronavirus di quella città della città dai sospetti di aver scatenato la pandemia COVID-19.

Solleva anche domande sulle assicurazioni dello scienziato senior del laboratorio di Wuhan, Zhengli Shi, che non avrebbe mai cancellato dati sensibili.

La clausola solleva anche una serie di segnali di allarme legali per il laboratorio del Texas, dicono gli esperti.

“La clausola è francamente esplosiva”, ha detto Reuben Guttman, un partner di Guttman, Buschner & Brooks PLLC che è specializzato nel garantire l’integrità dei programmi governativi. “Ogni volta che vedo un ente pubblico, sarei molto preoccupato per la distruzione dei documenti”.

Guttman ha detto che anche dalle entità private ci si aspetta che abbiano politiche interne di conservazione e distruzione dei documenti, ma che come istituzione pubblica il laboratorio del Texas affronta uno standard ancora più alto secondo le leggi volte a salvaguardare i dollari dei contribuenti federali e statali.

Queste leggi includono il False Claims Act federale e il Texas Public Information Act. Il Galveston National Laboratory fa parte del sistema dell’Università del Texas e riceve finanziamenti federali.

Non si può dire a caso: “Beh, sai, i cinesi possono dirci quando distruggere un documento”. Non funziona così”, ha detto Guttman. “Ci deve essere un intero protocollo”.

È ora di seguire la scienza. Unisciti alla nostra campagna!

La clausola potrebbe anche rischiare di ostacolare le indagini del Congresso sulla pandemia di COVID-19.

Il laboratorio del Texas è stato “costruito dal National Institutes of Health per aiutare a combattere le minacce alla salute globale”, ha detto Christopher Smith, un portavoce dell’UTMB, in una dichiarazione. “Come entità finanziata dal governo, l’UTMB è tenuta a rispettare gli obblighi di legge applicabili in materia di informazione pubblica, compresa la conservazione di tutta la documentazione della sua ricerca e dei suoi risultati”.

“L’UTMB crede che sia un imperativo operativo – e morale – che tutti gli scienziati che lavorano nel biocontenimento in qualsiasi parte del mondo abbiano una conoscenza di prima mano delle migliori pratiche provate nella biosicurezza e nelle operazioni di laboratorio”, ha continuato Smith. “Tutte le ricerche all’UTMB sono sottoposte a un rigoroso e trasparente protocollo di approvazione pre-esperimento, compreso il coinvolgimento e la supervisione di esperti scientifici che hanno aiutato a progettare le linee guida federali”.

Solo il procuratore generale del Texas può prendere una decisione su quali documenti pubblici altrimenti rilasciabili dovrebbero essere esentati dalla divulgazione, secondo Kelley Shannon, direttore esecutivo della Freedom of Information Foundation del Texas. È anche illegale distruggere i documenti richiesti secondo il Texas Public Information Act.

Liza Vertinsky, un’esperta in diritto sanitario globale e proprietà intellettuale alla Emory University, ha detto che la definizione onnicomprensiva di ciò che è considerato “segreto” nel memorandum d’intesa, o MOU, è problematica.

“Per come ho letto il MOU, anche se è mal redatto, ‘segreto’ si riferisce alla ‘cooperazione e agli scambi, documenti, dati, dettagli e materiali’ che fanno parte di questo MOU”, ha detto. “È ampio come il MOU, che copre ciò che il MOU è intenzionato a coprire”.

Edward Hammond, un sostenitore indipendente della biosicurezza e un sostenitore di lunga data per una maggiore trasparenza al laboratorio di Galveston, ha anche segnalato il linguaggio ampio usato.

“In accordi come questo che ho visto prima, si hanno disposizioni di riservatezza in relazione alla proprietà intellettuale … Non riesco a ricordare di aver visto un caso di queste disposizioni di riservatezza più generali”, ha detto Hammond in una e-mail. “Questo non va contro i presunti puri interessi accademici dell’UTMB?

Nel 2009, il laboratorio di Galveston ha fatto pressione senza successo sulla legislatura del Texas per un’esenzione dalla legge sulla pubblica informazione del Texas per evitare che i documenti fossero rilasciati a Hammond.

L’accordo potrebbe anche minare le affermazioni che il laboratorio di Wuhan non avrebbe mai cancellato i dati. Un database di virus del laboratorio di Wuhan che è diventato “buio” nel 2019 rimane una fonte di curiosità per i giornalisti, gli scienziati e le agenzie di intelligence statunitensi interessate alle origini della pandemia.

Shi ha detto al MIT Technology Review che le accuse degli esperti occidentali di biosicurezza che il suo laboratorio potrebbe aver cancellato i record rilevanti per COVID-19 sono “infondate e spaventose”.

“Anche se dessimo loro tutti i documenti, direbbero comunque che abbiamo nascosto qualcosa o che abbiamo distrutto le prove”, ha detto Shi alla rivista, che ha gettato qualsiasi sospetto come radicato nel pregiudizio anti-cinese.

L’accordo sembra anche affrontare i sospetti che la partnership potrebbe aiutare un programma di armi biologiche negli Stati Uniti o in Cina, affermando che i laboratori “scambieranno le risorse di virus rigorosamente per scopi di ricerca scientifica”.

Un certo numero di disposizioni goffe o insolite nell’accordo suggerisce che potrebbe essere stato redatto almeno in parte dai partner cinesi e tradotto in inglese.

Per esempio, si afferma che nulla nell’accordo dovrebbe essere interpretato come stabilire una relazione tra “padrone e servo”, un linguaggio insolito nei moderni documenti legali americani.

Altri documenti ottenuti da U.S. Right to Know dimostrano che nonostante la collaborazione formale, il Galveston National Laboratory ha affrontato ritardi nell’ottenere un campione di SARS-CoV-2, il virus che causa la COVID-19, dal suo laboratorio partner nell’epicentro della pandemia. Il laboratorio texano ha finito per ottenere il suo primo campione dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

U.S. Right to Know ha ottenuto il memorandum d’intesa Wuhan lab-UTMB attraverso il Texas Public Information Act come parte di un’indagine sulla ricerca di virus pericolosi finanziata attraverso i dollari dei contribuenti.

