Mascarucci. El papa Francisco y la verdad que no se puede decir en voz alta

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, me parece oportuno poner en conocimiento de ustedes esta reflexión de Americo Mascarucci sobre una frase -pasada por alto pero esclarecedora- del Pontífice reinante en su entrevista con el Corriere della Sera. Feliz lectura y meditación.

El papa Francisco y la verdad que no se puede decir en voz alta

Reconozcámoslo: si la frase sobre “la OTAN ladrando a las puertas de Rusia” que “podría haber facilitado la reacción de Putin” hubiera sido pronunciada por cualquier dirigente político o intelectual de nuestro país, probablemente se habría puesto en marcha la picota mediática y los desafortunados habrían acabado automáticamente en las listas de proscritos de los filo-putinianos italianos, tan queridos por el Corriere della Sera (pero no sólo por éste). Sin embargo, al haberlo dicho el papa Francisco, no se puede, por supuesto, aventurar tanto, por lo que es mejor pasar por encima con una buena dosis de silenciador, hablar de ello lo menos posible, hacer como si no se hubiera dicho.

En realidad, lo que el Pontífice ha declarado, paradójicamente desde las columnas del Corriere della Sera, es lo que muchos periodistas e historiadores autorizados, como Capuozzo, Orsini, Cardini, Santoro y algunos otros han venido diciendo desde el principio, encontrándose con que se les tacha de pro-Putin o se les acusa de estar a sueldo de Moscú.

Ahora, a las filas de los “vendidos al enemigo” parece que se suma también Giuseppe Brindisi, culpable de haber dado la palabra en su emisión al ministro ruso Lavrov, considerado una especie de nuevo Goebbels. Se trata del mismo Brindisi que hasta no hace mucho criticábamos por ser funcional al discurso vacunal del gobierno, uno de los que ponía sistemáticamente en la picota a los no-vax y a los que se atrevían a rebelarse contra la obligación del pase verde. Por la ley del oprobio un poco de “sana picota” no puede hacer mal ni siquiera a él, al menos comprenderá lo que significa ser puesto en la picota.

Pero volvamos al tema central. El papa Francisco ha dicho lo que al final muchos pensamos, pero pocos tienen el valor de declarar, es decir, que esta guerra se podría haber evitado al igual que se evitaron las tensiones con Rusia durante la época de la administración Trump. Sencillamente porque el ex presidente no consideró indispensable ampliar la OTAN hasta las fronteras de Rusia incorporando a Ucrania, así como a Suecia y Finlandia, países históricamente neutrales, después de haberse fagocitado previamente a todos los Estados del antiguo Pacto de Varsovia, a pesar del compromiso de Estados Unidos de no extender la Alianza Atlántica a Europa del Este (compromiso adquirido por Bush padre con Gorbachov y luego puntualmente incumplido). Es obvio que después de su indigna retirada de Afganistán y su popularidad en los mínimos históricos, Biden necesita reconstruir su imagen, y qué mejor manera que una guerra para recomponer la opinión pública interna, que sigue considerándolo un usurpador, un abusador, al haber ganado las últimas elecciones presidenciales con el fantasma del fraude. En noviembre habrá elecciones de mitad de mandato y Biden no puede permitirse una dura derrota. Pero tampoco puede asumir la responsabilidad de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, razón por la cual a Estados Unidos le interesa mantener el conflicto el mayor tiempo posible, suministrando armas a los ucranianos, aumentando su capacidad de resistencia, con la esperanza de debilitar a Rusia mediante una larga guerra y el peso de las sanciones económicas. Hay que decir que Putin cayó en la trampa, porque la invasión a Ucrania era lo que Biden quería para mostrar al mundo que Rusia es un peligro que hay que detener. No es casualidad que los estadounidenses hayan comenzado a anunciar la invasión al menos un mes antes de que se produjera realmente, contando con las provocaciones que las milicias ucranianas filo-nazis estaban llevando a cabo en el Donbass contra los rusos étnicos.

Lo que desconcierta es la actitud de Europa, que una vez más está supeditada a los intereses de Estados Unidos. Y desconcierta más todavía el escandaloso servilismo del primer ministro italiano Mario Draghi, que parece ser cada vez más el “loro” de Biden, hasta el punto de ser el más ardiente partidario europeo de la política de la “paz armada”, o más bien de la necesidad de enviar armas a Ucrania para reforzarla en la lucha contra el enemigo y obligarlo a negociar. Todo ello en total detrimento de los intereses económicos italianos. Hasta que toda Europa no entienda que ha llegado el momento de abandonar la OTAN y crear un sistema de defensa común europeo, hablar de paz será siempre una utopía. Porque la OTAN, guste o no, representará siempre una amenaza para la otra mitad del mundo que no pertenece a ella. E inevitablemente, Europa acabará supeditada a los juegos e intereses estadounidenses, que desde hace tiempo ya no coinciden o son opuestos a los intereses de Europa.

Entonces, ¿quién quiere realmente la paz? ¿Y quién sólo finge quererla? Seguramente la quiere el martirizado pueblo ucraniano, víctima de juegos llevados a cabo en su piel; quizá también la quiera Putin, pero al menos debe llevar a casa la conquista total del Donbass y del puerto de Odessa; no la quiere, desde luego, Biden, quien tiene todo el interés en mantener alta la tensión internacional, para ponerle las cosas difíciles a Putin y poder demostrar a los estadounidenses que ha doblegado al monstruo ruso armando a Ucrania e imponiendo sanciones cada vez más duras. Debería quererla Europa, que tiene la guerra en su casa, pero que es totalmente incapaz de adoptar una posición autónoma respecto a Estados Unidos, hecho que le ha impedido desempeñar un roll activo en las negociaciones.

Todo ello aderezado con una buena dosis de propaganda, imágenes sangrientas, relatos de masacres, matanzas, genocidios, etc. Y el mundo se indigna con razón, como se indignó con las imágenes de la masacre de Timisoara o con la famosa probeta mostrada por el ex secretario de Estado norteamericano Colin Powell como prueba de la existencia del arsenal nuclear que Sadam Husein estaba dispuesto a utilizar contra Occidente. Después se descubrió en Timisoara que no había habido ninguna masacre, sino que todo había servido para condenar a muerte al dictador rumano Ceausescu sin el debido proceso, y que las armas nucleares de Irak no existían, sino que habían servido de pretexto para atacar Irak y eliminar a Sadam. Es cierto que hubo muertos en Bucha, pero Dios no quiera que, como en Kosovo, la responsabilidad de las masacres se atribuya únicamente a una de las partes.

Tal vez haya que reconocerle al Papa el mérito de haber rasgado el velo de la hipocresía al afirmar una verdad incómoda, que está costando cara a muchos colegas que, con valor y determinación, intentan hacer un mínimo de contrainformación, atrayendo críticas y calumnias de todo tipo, sabiendo que en la guerra la verdad casi siempre rima con la propaganda.

Americo Mascarucci

Publicado originalmente en italiano el 4 de mayo de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/05/04/mascarucci-papa- francesco-e-la-verita-che-non- puo-essere-detta-ad-alta-voce/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

