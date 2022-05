Infovaticana. Il Vaticano ha Indagato Maradiaga. Voleva Impadronirsi dell’Università Cattolica?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo articolo apparso su Infovaticana, che ringraziamo per la cortesia, e che ha come personaggio principale il cardinale onduregno Maradiaga. Come ricorderete nei giorni scorsi abbiamo pubblicato a questo collegamento e a questo due lettere di Martha Alegría Reichmann, vedova dell’ambasciatore dell’Honduras presso la Santa Sede, anch’esse relative al braccio destro del Pontefice regnante. Buona lettura.

Secondo Infovaticana, la Santa Sede ha inviato Mons. Guy-Réal Thivierge come visitatore canonico tra il 29 maggio e il 5 giugno 2021 per indagare sulle accuse mosse al cardinale Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arcivescovo dell’arcidiocesi di Tegucigalpa e alla direzione dell’Università Cattolica dell’Honduras “Nuestra Señora Reina de la Paz” (UNICAH).

L’ambito dell’indagine ha coperto gli aspetti ecclesiastici, la gestione economica e finanziaria, così come gli aspetti legali dell’UNICAH. Tra le persone intervistate durante la visita c’erano lo stesso cardinale Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga e i suoi stretti collaboratori, oltre a funzionari amministrativi, accademici e pastorali che lavoravano all’UNICAH al momento dell’indagine.

Allo stesso modo, la commissione ha richiesto la presenza di ex funzionari amministrativi, accademici e pastorali che hanno lavorato per lunghi periodi di tempo (più di 20 anni) presso l’Università Cattolica dell’Honduras (UNICAH) e che “non rispettando certe istruzioni e al di fuori della legge, e particolarmente incongruente con la legge”, e particolarmente incongruente con la missione della Chiesa Cattolica e la Dottrina Sociale della Chiesa, sono stati ingiustamente e arbitrariamente licenziati dal rettore Elio David Alvarenga Amador e dai suoi stretti collaboratori, con l’approvazione del Cardinale Rodríguez Maradiaga, senza alcuna indagine preventiva. Va notato che Elio David Alvarenga è l’unico rettore che l’Università Cattolica dell’Honduras “Nuestra Señora Reina de la Paz” ha avuto per più di 25 anni”, dicono a Infovaticana fonti dell’inchiesta.

Inoltre, dettagliano anche che è nel mese di maggio 2021 e durante la più grande crisi della pandemia globale di COVID-19, che la commissione investigativa nominata dalla Santa Sede, procede attraverso un facilitatore, a contattare varie persone che sotto diverse posizioni erano legate alle molteplici attività della Chiesa Cattolica in Honduras, specificamente con l’Arcidiocesi di Tegucigalpa e in particolare con l’Università Cattolica dell’Honduras “Nuestra Señora Reina de la Paz” (UNICAH), essendo questa un’istituzione educativa di proprietà dell’Arcidiocesi di Tegucigalpa, secondo i suoi statuti di creazione.

Lo scopo di contattare queste persone è stato quello di informarle della visita canonica ordinata dalla Santa Sede, cioè dal Santo Padre Papa Francesco, per conoscere di prima mano e per bocca di chi è coinvolto nella gestione di entrambe le istituzioni, l’Arcidiocesi di Tegucigalpa e l’Università Cattolica dell’Honduras “Nuestra Señora Reina de la Paz”, le ripetute denunce pubbliche giunte alla Santa Sede, relative alla cattiva gestione sia ecclesiastica che economico-finanziaria dell’Arcidiocesi in generale e dell’Università Cattolica dell’Honduras in particolare.

A questo si aggiunge l’aggravante che il cardinale Rodríguez Maradiaga, in collusione con il rettore dell’UNICAH, Elio David Alvarenga Amador, avrebbe intrapreso azioni legali per creare un’associazione civile senza scopo di lucro, chiamata fondazione (ONG), con lo scopo che l’Università Cattolica dell’Honduras e tutti i suoi beni, valutati a circa 3.000.000.000.000.000 di lire. 00 (tre miliardi di lempiras), equivalenti a 117.000.000.000 milioni di euro, diventerebbero proprietà della suddetta fondazione, il cui consiglio di amministrazione sarebbe presieduto dal Rettore.

Alvarenga Amador, sua moglie, suo cugino e altre persone del suo gruppo di stretti collaboratori, che alla fine avrebbero avuto il controllo e la proprietà della suddetta fondazione (ONG).

È stata costituita esclusivamente per ricevere come donazione ll’Università Cattolica dell’Honduras “Nuestra Señora Reina de la Paz” UNICAH dalla Chiesa Cattolica dell’Honduras, rappresentata dall’Arcivescovo Rodríguez Maradiaga, a nome dell’Arcidiocesi di Tegucigalpa.

Secondo lo statuto dell’UNICAH, la massima autorità dell’università è lo staff universitario, composto dalle autorità laiche e dai vescovi delle diverse diocesi in cui si trovano i campus universitari dell’UNICAH, per cui si presume che l’operazione di creazione della fondazione e di trasferimento dell’UNICAH ai nuovi proprietari abbia avuto l’approvazione dello staff universitario.

È noto, dicono queste fonti a Infovaticana, che “questo processo si è svolto nella più ermetica segretezza, in modo tale che questo prezioso bene della Chiesa fosse trasferito in mani private senza che il popolo (i parrocchiani) lo sapesse, e non ci fosse nessun ostacolo che potesse mettere in pericolo i loro malvagi obiettivi, che non è altro che appropriarsi illegalmente dei beni della Chiesa Cattolica”.

La Commissione ha anche chiesto al Cardinale Rodríguez Maradiaga, di fornire oltre a se stesso, una lista di nomi di persone che lavoravano all’epoca per l’UNICAH, che sarebbero state intervistate dalla Commissione per convalidare le accuse fatte alla Santa Sede.

Monsignor Thivierge, che ha presieduto la commissione, è stato per molti anni il segretario esecutivo della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche (FIUC), una posizione in cui ha visitato ripetutamente l’Honduras, supervisionando vari progetti che l’Università Cattolica dell’Honduras aveva sviluppato con i finanziamenti FIUC. “Forse questo è stato il motivo per cui il Santo Padre lo ha mandato in questa missione canonica”, dicono le fonti.

Inoltre, per mantenere un buon equilibrio nelle diverse ipotesi di indagine, sono stati chiamati anche sacerdoti e laici che hanno avuto un rapporto recente con l’università e la sua amministrazione.

Tra le persone che la commissione ha intervistato per l’indagine c’erano:

1) Un professionista legale che ha spiegato la procedura seguita secondo la legge honduregna, per ottenere una ONG, fornendo una copia della domanda presentata dalla procura dell’UNICAH, al Segretario di Governo e Giustizia del governo honduregno.

2) Un sacerdote diocesano e laureato in psicologia all’UNICAH ha raccontato come è stato sospeso dal suo ministero per non essere “conforme” al vescovo ausiliare di Tegucigalpa di allora. Il prete in questione ha potuto raccontare come è caduto in disgrazia con Rodríguez Maradiaga.

3) La Commissione ha anche intervistato un professionista medico che ha ricoperto un’alta carica accademica nell’UNICAH, un’intervista che aveva l’obiettivo di conoscere le molteplici lamentele che esistono nella carriera di Medicina e Chirurgia e sulla costruzione dell’Ospedale Cattolico che è rimasta incompiuta per anni, correndo il rischio di perdere l’investimento che ammonta a più di L300.000.000,00 (trecento milioni di lempiras) equivalente a 11.685.000 milioni di euro.

4) Allo stesso modo, è stato intervistato un ex alto funzionario dell’amministrazione dell’UNICAH, che ha consegnato un rapporto completo con prove inconfutabili degli atti riprovevoli commessi per anni dal cardinale Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, dal rettore Elio David Alvarenga, dal cugino di primo grado del rettore Misael Arguijo Alvarenga e da altre persone protette da Maradiaga e Alvarenga, che continuano a mantenere posizioni di alto livello nell’UNICAH.

