Bestiario. Di Verità, di Crimini, di Armi e di Fogne.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Devo, devo ammettere di essere sbalordito dalla quantità di materiale che quotidianamente si accumula nel deposito dei Bestiari. E parliamo solo di guerra in Ucraina e della psicopandemia (a proposito, vedete quante persone ancora girano imbavagliate, persino da sole, persino all’aperto?). Comunque, andiamo avanti, perché deve restare in qualche modo memoria della follia e delle menzogne e dei crimini commessi.

§§§

MinculpoPd, di Marco Travaglio

4 MAGGIO 2022

A furia di concentrarci sul Borghi della Lega, che pure è un bel soggetto, ci eravamo persi il Borghi del Pd che è ancora meglio: Enrico, nientemeno che “responsabile Sicurezza Pd”. Non nel senso che garantisca la sicurezza dei dem, che pure ne avrebbero bisogno per difendersi dalla base. Ma nel senso della sicurezza nostra, come membro del Copasir.

Intervistato da Rep, chiede di “fermare subito l’escalation”. Non quella delle armi in Ucraina, a cui Baioletta e Guer(r)ini contribuiscono da par loro. Ma quella delle interviste ai russi, che chiama giustamente “comizi”.

Non però per la scarsa attitudine dei giornalisti italiani a fare domande ai politici, siano essi italiani, americani, ucraini o russi (altrimenti Borghi chiamerebbe comizi anche quelli del suo segretario quando si fa le domande e si dà le risposte alla Marzullo su giornaloni e tv; per non parlare di Draghi, che stigmatizza l’“osceno comizio di Lavrov senza contraddittorio” mentre comizia in tv senza contraddittorio e con la solita claque da Kim Jong-un). Bensì per le cose che han detto gli intervistati Lavrov a Rete4 e Solovyev a La7: due esponenti del regime putiniano che difendono sorprendentemente il regime putiniano. Il democratico Borghi è convinto che si debba intervistare solo chi è d’accordo con noi, anzi con lui. E freme di sdegno perché qualche giornalista fa ancora interviste senza chiedergli il permesso: “Questo fenomeno da noi dilaga mentre altrove, penso a Francia e Germania, non esiste”. Ecco, gli hanno pure raccontato che i russi parlano solo da noi.

Forse non ha saputo che la Cnn ha intervistato Peskov, portavoce di Putin: la differenza è che Christiane Amanpour gli ha fatto delle domande. Ma le risposte di Peskov erano simili a quelle di Lavrov e nessuno s’è scandalizzato: persino negli Usa far conoscere il punto di vista russo è informazione, non attentato. Per Borghi, invece, “è un chiaro tentativo di destabilizzare le democrazie occidentali”, così forti nei propri argomenti da sentirsi minacciate da 40 minuti di soliloquio di un truce ministro russo. Che fare, dunque? “Per esempio prevedere che persone colpite da sanzioni dirette, come Lavrov, o indirette, come Solovyev, non possano accedere ai media italiani”: le loro interviste infatti “aggirano le sanzioni”. A pensarci prima, ci saremmo risparmiati quelle di Enzo Biagi a Gheddafi, di Oriana Fallaci a Khomeini, di Giulio De Benedetti a Hitler, di Indro Montanelli a Franco e altre vergogne curiosamente ritenute finora lezioni di grande giornalismo. Ma ora funziona così: i governi che vogliono tacitare qualcuno lo sanzionano e passano la lista di proscrizione ai giornalisti, trasformandoli in funzionari del Minculpop. Senza che nessuno noti la differenza.

***

E poi vi suggerisco veramente di dedicare qualche minuto ad ascoltare quello che il prof. Bizzarri ha detto al Senato della Repubblica. Sbalorditivo che i nostri “rappresentanti” sentano queste parole, e poi votino in maniera totalmente diversa. Che livello fognario ha raggiunto il Parlamento, maggioranza e opposizione?

***

“Ora abbiamo un’elevata mortalità per tutte le cause a Cipro, non solo negli Stati Uniti e nell’UE nel 2021, l’anno in cui sono stati lanciati i vaccini. È particolarmente negativo in Q3 e Q4 (probabilmente a causa dei booster).

La tempistica delle morti in eccesso è coerente con ciò che dicono gli imbalsamatori; hanno iniziato a notare questi enormi coaguli a maggio/giugno del 2021. Quindi la nostra ipotesi si adatta abbastanza bene alle nostre osservazioni.

Stanno anche assistendo a enormi morti anche in Canada DOPO che i vaccini sono stati lanciati! Puoi crederci?!? Il Canada è altamente vaccinato (quasi il 90% dell’intera popolazione). Allora perché i tassi di mortalità stanno aumentando molto dopo il lancio dei vaccini? Non ci è stato detto che i vaccini avrebbero dovuto salvare vite?!?”

***

***

***

Report da Mariupol

***

Pfizer aveva messo in guardia dall’usare il siero genico sulle gestanti…ma la FDA e tutti gli altri – Ministero della Salute ovviamente – l’hanno fatto.

***

I vaccini anti-Covid? Copertura ed efficacia in calo, effetti collaterali in preoccupante aumento. Lo scrive sul Fatto quotidiano Mariano Bizzarri, oncologo e ricercatore presso il dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università La Sapienza di Roma, nonché animatore della Commissione Dubbio e Precauzione, la “creatura” di Massimo Cacciari e Carlo Freccero assai attiva durante l’inizio del 2022 contro Green pass e dintorni.

Perché gli italiani hanno fatto bene a non fare la quarta dose. Vaccino, il prof Clementi travolge Speranza

“Perché gli italiani hanno fatto bene a non fare la quarta dose”. Vaccino, il prof Clementi travolge Speranza

Con la guerra in Ucraina il tema è finito nel dimenticatoio, nonostante bollettini non ancora rassicuranti. In attesa di un possibile colpo di coda in autunno, il virus continua ad alimentare paure e incertezze, a partire dal vaccino. Bizzarri cita uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet che conferma come la protezione assicurata contro le forme gravi della malattia e il ricovero ospedaliero, che dopo tre dosi di Pfizer si aggira intorno all’80%, crolla drasticamente intorno al 50% dopo solo 3 mesi dal booste. “Ma che vaccino è quello che – nonostante tre dosi! – assicura una protezione che tende a svanire dopo tre mesi?”, domanda Bizzarri.

Il secondo punto, decisamente più inquietante, è quello sugli effetti avversi del siero. Stephanie Seneff, direttore di ricerca al Mit di Boston, sulla rivista Food and Chemical Toxicology ha sottolineato: “La vaccinazione induce una profonda compromissione nella trasmissione del segnale dell’interferone-1, il che ha diverse conseguenze negative per la salute umana; (le modificazioni indotte dal vaccino) hanno potenzialmente un nesso causale con malattie neurodegenerative, miocardite, trombocitopenia immunitaria, paralisi, malattie del fegato, ridotta immunità adattativa, ridotta risposta al danno del Dna e sviluppo di tumori”.

***

***

Ed eccoci alla guerra di nuovo.

La colpa di Brindisi è di aver intervistato il ministro degli Esteri russo.

***

***

***

***

L’ambasciatore Ucraino in Germania ricorda come ha reso omaggio alla tomba di Stefan Bandera, leader filonazista ucraino.

***

Guarda guarda come mai Repubblica, Stampa Huffington Post e compagnia cantante della GEDI sono lì a cantare armatevi e partite...

***

Ed ecco l’outing di Mentana che ci spiega a) come faccia solo propaganda b)perché è opportuno non guardare il suo programma.

***

***

Ed ecco il fondo della fogna. Questo signore era capoufficio stampa di D’Alema a Palazzo Chigi. Ora fa le liste di proscrizione.

§§§

