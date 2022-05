Il Mese Mariano. Riflessioni intorno alla Madre di Dio. Porfiri, Live, alle 18.00.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, penso sia interessante portare ala vostra attenzione questo evento online, che avrà luogo oggi pomeriggio e di cui troverete i dettagli qui sotto. Buona lettura e partecipazione.

Il mese di maggio è un mese tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria. Oggi forse questo è meno sentito, ma non dobbiamo dimenticare il ruolo peculiare che la Vergine Maria ha svolto per la nostra Redenzione.

Con Aurelio Porfiri ne parlano lo studioso Robert Fastiggi, i sacerdoti Francesco Giordano e Marino Neri e il giornalista David Murgia.

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.