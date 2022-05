Aiutate le Battaglie di Pro Vita e Famiglia con il Vostro 5 per Mille.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, permettetemi di spezzare una lancia in favore di un’associazione che si batte per la difesa della vita, soprattutto di quella dei più deboli e indifesi nel nostro Paese, e lo fa con mezzi limitati, e con la forza che le danno le donazioni dei privati. Parlo di Pro Vita e Famiglia, che ben conoscete, perché Stilum Curiae spesso ne parla. Qui sotto trovate il loro messaggio. Buona lettura e partecipazione.

§§§

Difendi la Vita, la Famiglia, la Libertà educativa, di opinione e di coscienza: dona il tuo 5 per mille a Pro Vita & Famiglia, nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale: 94040860226.

E’ vero: non tutti sono in grado di sostenere economicamente le cause che hanno a cuore. Ma tutti si possono permettere di donare il 5 per Mille.

Il 5 per mille è una parte di tasse che dobbiamo versare allo Stato ma che possiamo far arrivare a un ente di utilità sociale, come Pro Vita & Famiglia. È una donazione “a costo zero”: se non si sceglie alcun beneficiario, quella cifra resterà comunque allo Stato.

Lo Stesso stato che tollera o promuove attacchi micidiali alla vita, alla famiglia e alla libertà educativa dei genitori.

Ti invito a destinare il tuo 5 per mille alle campagne in difesa dei bambini nel grembo materno, della famiglia naturale, della maternità, della libertà educativa dei genitori, della natalità, della dignità delle persone disabili e fragili. Per combattere contro l’ideologia gender e la piaga dell’aborto.

Pro Vita & Famiglia si mobilita ogni giorno, 365 giorni l’anno, per tutto questo.

Nella scelta per il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi, nel riquadro “Enti Terzo Settore e Onlus” apponi la tua firma e il nostro codice fiscale: 94040860226

Non solo le petizioni e le azioni in difesa della Vita e della Famiglia, ma anche le campagne a sostegno delle donne e della vita nascente (Progetto “Un Dono per la Vita); per il sostegno e il supporto alle persone con disabilità (Progetto “SOS Disabili”), le Borse di Studio e l’azione a scuola per rendere i genitori protagonisti (nel Fonags e Forags).

Pro Vita & Famiglia Onlus è da sempre impegnata per contrastare la cultura delle scarto e dire Stop all’Eutanasia, così come dal 2021 ha intrapreso l’iniziativa “Piccole Vittime Invisibili” contro il dramma dell’ipersessualizzazione dei minori sui media.

Nei mesi scorsi, inoltre, Pro Vita & Famiglia è stata in prima linea durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, con il progetto “Attiviamoci per il Bene Comune” e con la campagna “Restiamo Liberi” per scongiurare il pericolo rappresentato dal disegno di legge liberticida Zan sull’omotransfobia, poi bocciato dal Senato ad ottobre 2021.

Ci sono tante campagne in programma per il futuro per sostenere la maternità, la vita nascente, l’educazione dei bambini e stare accanto alle famiglie italiane

Tutto questo è e sarà possibile grazie al tuo contributo con il 5 per Mille.

Il tuo 5 per mille vale, molto più di quanto pensi!

Donalo a Pro Vita & Famiglia Onlus per sostenere le campagne per la vita e la famiglia! Indica nella dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale: 94040860226

Per maggiori info CLICCA QUI

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: pro vita e famiglia



Categoria: Generale